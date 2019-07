מאות ישראלים תקועים בשדה התעופה באמסטרדם

תקלה נרחבת במערכת התדלוק בשדה התעופה סכיפהול באמסטרדם גרמה לביטול של כ-180 טיסות ועיכוב של עוד מאות. התקלה, שהחלה אתמול בצהריים כבר תוקנה, אך עדיין גוררת אחריה לא מעט עיכובים של טיסות שונות וביניהן גם טיסות של חברות תעופה ישראליות. מחפשים לאן לטוס? הכנסו למדריך היעדים של mako בהן, טיסה של ארקיע שהמריאה אתמול מנתב"ג לאמסטרדם ונאלצה לנחות ברוטרדם, בגלל עומס שנוצר בשדה התעופה בעקבות התקלה. לאחר שעות של המתנה, היא המשיכה לסכיפהול. עיכוב הטיסה של אתמול גרם גם לטיסה חזרה לארץ מאמסטרדם, שהייתה אמורה להמריאה אתמול בשעה 18:30, להתעכב ונכון לעכשיו היא עדיין לא המריאה. לוח הטיסות בסכיפהול | צילום: באדיבות המצולמים הנוסעים בשדה התעופה, ביחד עם לא מעט נוסעים של טיסות אחרות, מצאו את עצמם מעבירים לילה שלם בחוסר ודאות. נכון לעכשיו, לאחר עיכוב של כ-16 שעות, ארקיע הודיעה שהטיסה צפויה להמריא בשעה 12:30 (18 שעות מהמועד המקורי). אסיה פרפל, שנסעה לאמסטרדם עם בעלה אורן סיפרה ל-mako: "כל פעם אמרו לנו שהטיסה נדחית בשעה, שעתיים, שעה וחצי. הבנו שיש תקלה נרחבת. 15 שעות אנחנו תקועים פה וזה סיוט. למעט שוברים לשתייה ואוכל שקיבלנו, לא עשו כלום עבורנו. ביקשו שידאגו למזרונים ולא קיבלנו כלום. אנשים ישנו פה כל הלילה על הרצפה ועל ספסלים. אנחנו מרגישים שהפקירו אותנו". תקועים בסכיפהול | צילום: באדיבות המצולמים לדבריה, גם עכשיו לא ברור מתי הטיסה תמריא לישראל. "אמרו לנו שהטיסה תמריא בשעה 11:30 וגם לא בטוח שזה יקרה. התקשרנו למוקד ארקיע לברר מה קורה וטרקו לנו את הטלפון בפנים. ככה לא מתנהגים. תנו יחס, תתנהגו לנוסעים כמו לבני אדם, גם אם התקלה לא באחריותכם. טיסות רבות של חברות אחרות כבר המריאו ואנחנו תקועים פה". "השירות פה מזעזע", טוען עו"ד אורן סולן. "מאות נוסעים פה תקועים 15 שעות וייתכן שנתקע בשדה עוד הרבה זמן. אני מצפה מחברת ארקיע לתת שירות ויחס הולם לנוסעים ולדאוג להם". מארקיע נמסר: "עקב תקלה בשירותי התידלוק בשדה התעופה באמסטרדם, תקלה ששיתקה כליל את פעילות השדה, נאלצה טיסת ארקיע שיצאה בשעות אחהצ לאמסטרדם לנחות בשדה התעופה ברוטרדם. העיכוב גרם למיצוי שעות הפעילות החוקיות המותרות לטייסים, ולכן והמטוס ימשיך לאמסטרדם בשעות הבוקר המוקדמות, לאחר מנוחת הצוות. ארקיע עושה כל שביכולתה לדאוג לנוסעים הממתינים בשדה התעופה באמסטרדם, אולם כיוון שבשדה ממתינים כרגע נוסעי עשרות טיסות מעוכבות קיים קושי באיתור בתי מלון". View this post on Instagram A post shared by NOS Jeugdjournaal (@nosjeugdjournaal) on Jul 24, 2019 at 10:35pm PDT {title}





