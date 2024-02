#Seoul Twin Eye https://t.co/gJ6BtQ8Yii via @designboom — Riveting (@Rivet1ng) January 29, 2024

הגלגל הענק הגדול בעולם עתיד להיבנות בבירת דרום קוריאה סיאול. משרד אדריכלים הולנדי הוא זה שאחראי על יצירת חזון הגלגל הענק החדש והגדול ביותר עולם, כשפרויקט ציון הדרך עבור פארק גביע העולם סנגאם בסיאול היה ביוזמת העירייה. הפרויקט שייקרא Seoul Twin Eye, הוא חלק מחזון של ראש עיריית סיאול. לפי UNStudio, התכנון הכללי לאזור הוא יצירת אלף מקומות לאורך נהר האן כמרחבים ציבוריים עבור תושבי סיאול והתיירים המגיעים לעיר, תחת המוטו "נהר האן עם אלף שקיעות".

גלגל הענק ייבנה לגובה 180 מטר עם 64 קפסולות, שכל אחת מהן יכולה לשאת 20 עד 25 אנשים בו זמנית. בסך הכל, יותר מ-1,400 אנשים יוכלו לרכוב יחד על הגלגל הענק, כמעט פי שניים מהקיבולת של גלגל הענק של לונדון.

Seoul Twin Eye will be the world's largest spokeless ferris wheel at 220 meters high, on the edge of Han River next to the World Cup Stadium, along with a visitor experience, zip line and connected to a monorail. pic.twitter.com/C5JmOM7NlP — Akif Malik (@akifmalik) January 30, 2024

Le projet "Seoul Ring" se concrétise avec le nom temporaire de "Seoul Twin Eye". Il se compose de grandes roues doubles qui se croisent et émergeront à 40m au-dessus du sol à Nanji dans le quartier de Sangam à Mapo, à l'ouest de Séoul. https://t.co/Dk3Hyow4vS pic.twitter.com/bc1OPill6U — Bienvenue en Corée du Sud (@encoreedusud) December 5, 2023

הרעיון הוא שזה יהיה גלגל ענק נטול חישורים עם שתי טבעות מצטלבות. לטבעות אלו יחברו את גונדולות הנוסעים, המסתובבות סביב מסילה פנימית וחיצונית, כשכך ייתאפשר לנוסעים לחוות שתי נסיעות שונות. הוא ייבנה על מתחם תרבות חדש בגובה 40 מטר עם חדר תצוגה ואזור מסחר והסעדה.

בשנת 2021, לאחר שש שנות בנייה, נפתח בדובאי גלגל הענק של Ain Dubai (העין של דובאי). לפי הפורטל Dubai.de, הגלגל הענק בגובה 250 מטר יכיל עד 1,750 נוסעים ב-48 תאים כשלגלגל לוקח בסך הכל 38 דקות להשלים סיבוב שלם. עם זאת, רק כמה חודשים לאחר הפתיחה גלגל הענק הפסיק לעבוד. על פי הדיווחים, החול גרם לבעיות בחיבורים שנשחקו, ונוצרה סכנה לרוכבים. בתחילה, הגלגל הענק הגדול בעולם היה אמור להישאר סגור רק לכמה חודשים, אך לאחר מכן הפתיחה המחודשת נדחתה עד להודעה חדשה וטרם פורסם תאריך חדש.