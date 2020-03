View this post on Instagram A post shared by Antonov An-225 Myria (@antonov.an.225.myria) on Aug 7, 2019 at 9:42pm PDT

בזמן שהשמיים התרוקנו ממטוסים בגלל וירוס הקורונה, באוקראינה דווקא עובדים במרץ כדי להחזיר לשימוש את המטוס הגדול ביותר שקיים כיום: אנטונוב an-225. המטרה: לסייע בהעברת כמות גדולה של ציוד רפואי חיוני במלחמה בנגיף הקורונה.

מדובר במטוס תובלה ענק מימדים - באורך של 84 מטרים ומוטת כנפיים ברוחב של 88 מטרים (כמעט פעמיים מרוחבו של מגרש כדורגל). למטוס יש שישה מנועים (שלושה בכל כנף) וכן הנחיתה שלו כולל שבעה צמדי גלגלים אחוריים בכל צד.

#AN225 performs test flights after modernization. In particular, the Ukrainian-made power plant control system was installed on the aircraft#avgeek @AirlinesAntonov pic.twitter.com/IM3qDGPuQz — Antonov Company (@AntonovCompany) March 25, 2020

המטוס נבנה בשנת 1988 ונועד במקור להיות מטוס תובלה למעבורת החלל הסובייטית בוראן. במרוצת השנים הוא שימש כמטוס תובלה בעיקר לציוד צבאי עם כושר העמסה של עד 10 טנקים בעת הצורך. היותר והתפעול שלו מאוד יקר והוא אינו יכול לנחות בכל שדה תעופה, משנת 2018 הוא לא המריא ועבר שיפוץ ועבודות תחזוקה.

לאחרונה, כאמור, המטוס עבר טיסת מבחן של שעתיים במטרה להחזיר אותו לשימוש. הדגם המוקטן של האנטונוב כבר סייע בהובלה של אספקה חיונית בזמן המגיפה תוך שהוא נוחת שלוש פעמים בסין וחוזר עם ציוד עזר לצ'כיה. אם המגפה לא תעצור בתקופה הקרובה ייתכן ונראה את הגרסה הגדולה משייטת בשמים.

