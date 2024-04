️ | Ocho pasajeros de Norwegian Cruise, incluyendo una mujer embarazada y un anciano con problemas cardíacos, quedaron varados en la isla africana de São Tomé sin dinero ni medicamentos esenciales, luego de que el capitán no los dejara abordar y el barco zarpara sin ellos. pic.twitter.com/hM2meIzcUy — Andrés Martínez (@andresMartz58) April 1, 2024

חופשה חלומית הפכה לסיוט עבור שמונה נוסעים על סיפון של אוניית תענוגות של חברת הספנות נורוויג'ן קרוז ליין. הקבוצה, כולל אישה בהריון ואיש מבוגר בן 80 עם בעיות רפואיות, מצאו את עצמם תקועים ביום שישי האחרון באי האפריקאי סאו טומה (São Tomé) לאחר שהספינה עזבה בלעדיהם.

בין הנוסעים גם בני הזוג ג'יל וג'יי קמפבל, מדרום קרוליינה שבארצות הברית, שאמרו לאתר החדשות המקומי WMBF שהם תקועים בסאו טומה שבמרכז אפריקה יחד עם ארבעה נוסעים אמריקנים נוספים ועוד שני אוסטרלים. לטענתם, קברניט הספינה סירב לכאורה לתת להם לעלות מחדש כי הם איחרו לשעת ההגעה לאחר שיצאו לסיור באי. הפרטים עדיין לא ברורים לחלוטין, אך חברת השיט טוענת שהם היו בסיור עצמאי, בעוד שחלק מהנוסעים טוענים שהזמינו אותו דרך הספינה עצמה. סתירה זו הפכה לנקודת המחלוקת, עם האשמות על קצר בתקשורת וחוסר גמישות מצד הקפטן.

בני הזוג קמפבל הכירו בכך שהייתה בעיה עם הסיור שלהם באי, והמדריך לא החזיר אותם לספינה בזמן. "אמרנו לו שאין לנו כל כך זמן, והוא אמר לנו שלא תהיה שום בעיה ושאנחנו נספיק לחזור תוך שעה לספינה ושלא נדאג", מספר ג'יי כשהוא מתכוון למדריך הטיולים באי. הוא ממשיך ואומר שהמדריך יצר קשר עם הקפטן כדי להודיע לו שהקבוצה כנראה תאחר ושלא ישוטו בלעדיה.

לפי קמפבל, כשהקבוצה הגיעה לנמל הספינה עדיין עגנה, ומשמר החופים של האי העלה אותם על סירה כדי להשיט אותם חזרה לספינה. לאחר מכן, על פי החשד, הקפטן סירב לתת להם לעלות: "הקברניט יכול היה לקבל החלטה קלה להחזיר את אחת מהסירות של הספינה לאסוף אותנו, להעלות אותנו בבטחה ואז להמשיך בדרך", אומר קמפבל. "לא היה להם נמל להגיע אליו למחרת, הם פשוט התכוונו לשוט בים, כך שלא הייתה בעיה מבחינת זמנים".

הקבוצה נאלצה לשוט חזרה לנמל, וכל הנוסעים נותרו תקועים באי ללא חפציהם שהיו על הספינה כולל כסף, תרופות ומסמכים נחוצים. בני הזוג קמפבל היו היחידים עם כרטיס אשראי, והם נאלצו לשלם על כל יתר הקבוצה ולכן הוציאו יותר מ-5,000 דולר על אוכל, מוצרי טיפוח ובתי מלון עבור כולם למשך כל סוף השבוע האחרון.

חברי הקבוצה תכננו להגיע לנמל שבמדינת גמביה שבו הספינה הייתה אמורה לעגון, ולכן ביום ראשון הם נסעו במשך 15 שעות ועברו בשש מדינות באפריקה כדי להגיע ליעד. עם זאת, אחרי שהם כבר הגיעו למקום הם גילו שהספינה לא יכולה לעגון בגלל השפל. הקבוצה נאלצה לחכות עד היום (שלישי) וכעת הנוסעים עושים את דרכם לנמל בסנגל, שם ההפלגה אמורה לעגון בשעות הקרובות. "שילמנו הרבה עבור הטיול הזה לאפריקה, אז אנחנו מקווים לחוות את שאר הטיול הזה על הספינה ולסיים אותו בספרד כמו שתוכנן", אומר ג'יי קמפבל.

בתגובה לאירוע נמסר מחברת נורוויג'ן קרוז ליין: "הנוסעים נותרו על האי כי הם קבעו בעצמם סיור פרטי והחמיצו את זמן החזרה לספינה. האורחים אחראים לוודא שהם חוזרים לספינה בזמן שפורסם, המועבר באופן נרחב דרך האינטרקום של הספינה, בתקשורת היומית ומודגש גם לפני הירידה מהאונייה", אמר הדובר והתייחס גם להוצאות הנוספות של הנוסעים: "האורחים אחראים לכל עלויות הנסיעה הנחוצות כדי להצטרף מחדש לספינה בנמל הבא. אנחנו בקשר עם האורחים ועבדנו בצמוד עם הרשויות המקומיות כדי להבין את הדרישות והוויזות הדרושות אם האורחים יצטרפו לספינה בנמל הזמין הבא".