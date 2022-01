"נס" בטיסת לילה של חברת קטאר איירליינס, מקטאר לאוגנדה: ד"ר עיישה חטיב (Aisha Khatib), שעובדת באוניברסיטת טורנטו, עשתה את דרכה לביתה, אך כעבור שעה הוקפצה לתפעל אירוע לידה באוויר, כשאחת הנוסעות, שגם עשתה את דרכה לביתה, נכנסה ללידה בזמן שהיא בשבוע 35 בלבד.

כמו שאנו מדמיינים בסיפורים מסוג זה, ד"ר חטיב מציינת ששמעה כשעה לאחר ההמראה כריזה השואלת אם יש רופא במטוס. "ראיתי המון אנשים שמצטופפים סביב אחת הנוסעות", היא נזכרת. "הייתי בטוחה שמדובר בנוסע שחטף התקף לב".

היא ממשיכה: "כשהתקרבתי ראיתי שמדובר באישה ששוכבת על שורה שלה כשהרגליים שלה באוויר והתינוקת פשוט יצאה". יחד עם ד"ר חטיב היה על המטוס רופא ילדים נוסף ולאחר הלידה הוא היה זה שהסתכל על התינוקת כדי לראות שהיא בסדר.

Is there a doctor on the plane? ‍♀️‍⚕️Never thought I’d be delivering a baby on a flight! ✈️ @qatarairways Thanks to the airline crew who helped support the birth of this Miracle in the air! Mom and baby are doing well and healthy! #travelmedicine pic.twitter.com/4JuQWfsIDE — Aisha Khatib, MD (@AishaKhatib) January 13, 2022

"התינוקת בכתה בעוצמה", מתארת ד"ר חטיב. "לאחר שרופא הילדים בדק את התינוקת, גם אני בחנתי אותה וגם את האמא ושתיהן נראו במצב טוב. אמרתי לאמא: 'מזל טוב, זו בת!' ובשלב הזה כל המטוס התחיל למחוא כפיים. פתאום נזכרתי שאני על מטוס מלא באנשים ולא בחדר ניתוח".

האמא החליטה לקרוא לתינוקת מירקל (נס) עיישה (על שם הד"ר שיילדה אותה).

ולגבי השאלה הכי חשובה: האם התינוקת תזכה לטיסות חינם באחת מחברות התעופה הטובות בעולם לכל חייה? התשובה לכך עדיין לא פורסמה, אך אנחנו מבטיחים לעדכן.