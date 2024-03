View this post on Instagram A post shared by Khaled Tabasha (@khaledtabasha)

גרם המדרגות המפורסם בורן (Bueren) בעיר הבלגית לייז' (Liège), נצבע בין לילה בצבעי דגל פלסטין. המדרגות נצבעו בלילה שבין יום ראשון ליום שני השבוע, על ידי הקולקטיב Palestine Action Belgium, ארגון שתומך במאבק הפלסטינ ולקח אחריות לפעולה ביום שני בבוקר.

בהצהרה מטעם הארגון נכתב כי "מחווה סמלית זו, שמגיעה לאחר פעולות דומות במספר ערים בצרפת ובבלגיה (מרסיי, ליון, פריז, נאנט, בריסל), נועדה להראות את הסולידריות של לייז' עם העם הפלסטיני שסבל מקולוניזציה, אפרטהייד ואלימות יומיומית על ידי מדינת ישראל ובעלות בריתה במשך יותר מ-75 שנה, כמו גם רצח עם מאז ה-7 באוקטובר 2023", אומר הקולקטיב בהודעה לעיתונות.

הארגון גם אומר שהוא תומך בדרישות העם הפלסטיני: "סיום מיידי לרציחות ולאלימות בעזה ובגדה המערבית וכן נסיגה מוחלטת ובלתי מותנית של הצבא הישראלי מהשטחים הכבושים. תהליך של דה-קולוניזציה, שיקום שטחי פלסטין ופיצוי על כל האבדות האנושיות, החומריות והאקולוגיות שנגרמו כתוצאה מהקולוניזציה חייב גם הוא להתקיים", טוענים הפעילים.

