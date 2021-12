תקרית חריגה בהודו: עובד העמסה בשדה התעופה במומבאי נמצא בתא המטען של מטוס איירבוס A320 של חברת אינדיגו שנחת באבו דאבי, לאחר טיסה של כשלוש שעות. על פי החשד, המעמיס נרדם מאחורי הכבודה בבטן המטוס לפני ההמראה ואף אחד לא שם לב לחסרונו לפני שסגרו את הדלתות.

על פי הדיווחים, המקרה המוזר התרחש אתמול והעובד התעורר רק כאשר המטוס כבר היה על המסלול בדרכו להמריא וכמובן שלא יכל לצאת עד אשר נחת בשדה התעופה שבאיחוד האמירויות. עוד נחקר, כיצד שאר המעמיסים לא שמו לב שאחד מחבריהם לא נמצא, היות והיו צריכים לבצע ספירת ראשים כפי שהנהלים מחייבים

Exclusive :



- Amazing escape for a loader on an @IndiGo6E plane (& thankfully)



- Airline's plane landed in Abu Dhabi recently only to find loader was in cargo area all this while



- Youngster had gone off to sleep. Allowed back on same flight



- @DGCAIndia investigating lapse. pic.twitter.com/T7N3Ls1GAk — Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 14, 2021

לאחר הנחיתה העובד נמצא בריא ושלם ונשלח מיד בחזרה להודו על אותו המטוס שעשה את דרכו בחזרה למומבאיי. הפעם כמובן הוא זכה לשבת בכיסא בתא הנוסעים.