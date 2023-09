An Air China flight from Chengdu to Singapore made an emergency landing after one of its engine caught fire and filled the entire cabin with smokes.



All passengers and crew on Flight CA403 had been safely evacuated!



דרמה באוויר התחוללה אתמול (ראשון) במטוס "אייר צ'יינה" במהלך טיסה מהעיר הסינית צ'נגדו לסינגפור. זאת לאחר שאחד המנועים החל לעלות באש ותוך המטוס התמלא בעשן. הודות לנחיתת חירום בנמל התעופה של סינגפור, כל הנוסעים הגיעו בסופו של דבר ליעדם – ונמלטו באימה.

על פי דיווחים בתקשורת, כ-40 דקות לפני הנחיתה עשן החל להתפזר באזור הקדמי של המטוס. הנוסעים והצוות הבחינו בכך שאחד המנועים בוער וכתוצאה מכך הטייס החליט לבצע נחיתת חירום מוקדמת בנמל התעופה צ'אנגי בסינגפור.

"הדיילות הורו לנו לכסות את הפה והאף שלנו בבגדים", אמר נוסע סיני בן 15, לפי העיתון הסינגפורי The Straits Times. ריח חריף של בנזין וגומי כמו גם עשן סמיך נידף לתוך התא. נוסעת סיפרה שחששה לחייה: "חשבתי שהחיים שלי הסתיימו", היא אמרה. נוסעים אחרים צילמו את הרגעים המפחידים במצלמות הניידים שלהם ופרסמו את התמונות ברשתות החברתיות. בסרטונים ניתן לשמוע בבירור את השיעול של נוסעים, ולא ידוע מדוע לא נעשה שימוש במסכות החמצן של המטוס.

בסביבות השעה 16:15 המטוס הצליח לבצע נחיתת חירום בסינגפור ו-146 הנוסעים ותשעה אנשי הצוות הצליחו להימלט בעזרת מגלשות החירום. המנוע השמאלי, שעדיין בער לאחר הנחיתה, כובה על ידי צוות נמל התעופה בסביבות השעה 16:25.

כל הנוסעים פונו בשלום מהמטוס, ותשעה מהם סבלו משאיפת עשן קלה או שפשופים במהלך הפינוי. לא ידוע כרגע כיצד התחילה השריפה. כעת הרגולטור הסינגפורי לבטיחות התעופה חוקר את הנושא וכבר יצר קשר עם הרשויות הסיניות.

אייר צ'יינה טרם הגיבה על התקרית.