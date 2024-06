נוסעים ישראלים שנחתו ביום שני בלילה בנמל התעופה הית'רו בלונדון, אנגליה, טוענים שנאלצו לעבור בידוק נוסף במכס לאחר שלאחד מהם היה דגל ישראל על המזוודה. הנוסעים, ביחד עם ארגון עורכי הדין שמייצג אותם - UKLFI (UK Lawyers For Israel) - ארגון פרו ישראלי שעובד בהתנדבות כדי למנוע כל פגיעה במדינת ישראל, מציינים שלא היתה שום סיבה אחרת, או הצדקה כלשהי, להעביר אותם את הבידוק המחמיר.

"עברנו ביציאה הרגילה בה 'אין שום דבר להצהיר' כאשר לפתע הופיע פקיד מכס ושאל את אחד הגברים בקבוצה מה יש לו על המזוודה. האיש ענה 'דגל ישראל'. פקיד המכס התחיל פתאום לצעוק 'כל מי שנחת בטיסה מישראל לכו לחדר משמאל", מתאר אחד הנוסעים. "שאלנו למה אנחנו? אנחנו עוברים עם נוסעים שיורדים מטיסה מדוחא".

הנוסע המשיך: "הפקיד לא ענה ונוסע אחר אמר, 'אנחנו יהודים, למה אתה עושה לנו את זה?' והפקיד ענה, 'אני קצין מכס ואני יכול לעשות מה שאני רוצה'. זו הייתה הרגשה איומה להיות מועבר לחדר אחר. במסדרון היו שני שוטרים - גבר ואישה. נאלצנו להוריד את המזוודות מהעגלות שלנו ופקיד אחר העביר את התיקים של כולם דרך המכונה ורק אז נתנו לנו לעזוב".

Customs officers @HeathrowAirport selected all incoming passengers from El Al flight last night after seeing Israeli flag on suitcase & directed them to room on left where their bags were scanned. No other passengers selected for this treatment at the time. @UKLFI writing to… pic.twitter.com/tlfqwmhrwJ — UK Lawyers For Israel (@UKLFI) June 11, 2024

במכתב שנשלח מטעם ארגון עורכי הדין שמלווה את הקבוצה נטען שכל מי שהיה בטיסה, כולל הילדים, נדרשו לעבור בדיקות מכס נוספות. UKLFI דורש מהנהלת נמל התעופה לחקור את המקרה לעומק. "להפריד יהודים משאר הנוסעים ולהעביר אותם למקום אחר רק כדי לערוך להם חיפוש, אינו מראה טוב. עבור הנוסעים היהודים מדובר בתזכורת לימים אפלים ביותר של השואה", כתבה מנכ"לית הארגון, קרולין טרנר.

זו לא הפעם הראשונה שישראלים מתלוננים על בידוק בטחוני מחמיר בבריטניה, לאחר שבמרץ האחרון שני ישראלים, ניצולים ממסיבת הנובה שהגיעו לספר על מה שעברו, נעצרו בנמל התעופה, עוכבו במשך שעתיים וזכו לטענתם ליחס משפיל מצד בקרי הגבול. "תן לנו לעשות את הבדיקות שאנחנו צריכים לעשות ותשתוק! כאן אנחנו הבוסים ולא אתה", הטיחו בקרי הגבול לעבר אחד מהם.