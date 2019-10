מזעזע: גופת נוסע סמוי התגלתה בגלגלי המטוס לאחר הנחיתה

View this post on Instagram A post shared by Saeko.tktk (@saeko.tktk) on Oct 1, 2019 at 10:08pm PDT דרמה בקזבלנקה, מרוקו: צוות הטיסה של חברת התעופה המלכותית של מרוקו - "רויאל אייר מרוקו" גילה שלשום גופה של אזרח גינאה כשהיא תלויה על גלגלי המטוס ולא ברור כיצד הגיעה לשם. הגילוי של האיש האלמוני קרה כמה דקות לאחר שהמטוס של חברת התעופה המרוקנית נחת בשדה התעופה 'מוחמד החמישי' בקזבלנקה, לאחר שהמריא מבירת גינאה, קונאקרי. לאחר הגילוי, במקום הוכרזה כוננות גבוהה, היות ולא היה ברור נסיבות האירוע וזהותו של האיש. חקירה מעמיקה העלתה כי מדובר כאמור באזרח גינאה, בשנות השלושים לחייו, שהצליח להסתנן למטוס והתחבא בתא האחסון של הגלגלים במטרה לברוח מהמדינה שלו. עוד עולה מחקירת חברת התעופה ושירותי הביטחון במרוקו, שזמן קצר לאחר ההמראה, האזרח מת כתוצאה מפגיעה באחד מחלקי המטוס. שירותי הביטחון במרוקו עידכנו בעניין את עמיתיהם בגינאה ועדיין חוקרים את נסיבות מותו של הנוסע הסמוי וכיצד הצליח לחדור למטוס מבלי שנתפס.





