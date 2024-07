Pro-Palestine taxi drivers organized a car rally in Barcelona, Spain in solidarity with Gaza. pic.twitter.com/VDB2rYLyfe — PALESTINE ONLINE (@OnlinePalEng) July 8, 2024

שימו לב: על פי הערכות משטרת ברצלונה, כ-200 נהגי מוניות השתתפו ביום ראשון במחאה פרו-פלסטינית כשהמלחמה בישראל רשמה את החודש התשיעי לתחילתה. הנהגים הניפו את דגלי פלסטין, נסעו ברחבי העיר וצפרו בזמן שהם חוזרים על האמרה "עצרו את רצח העם".

עם תחילת המלחמה הפכו הערים הגדולות של ספרד למוקדי מחאות פרו-פלסטיניות מהגדולות בעולם. במדריד ובספרד יצאו אלפי מפגינים וקראו לניתוק הקשרים עם ישראל, כשהממשלה הספרדית גם היא גינתה את ישראל והכירה בעצמאותה של מדינה פלסטינית, מה שהוביל לערעור ביחסים שבלאו הכי היו מתוחים.

Yesterday, the streets of Barcelona were alive with the vibrant energy of taxi drivers rallying in solidarity with the Palestinian people.



They proudly waved Palestinian flags creating a powerful show of unity and strength. #FreePalestine ✊pic.twitter.com/8h21WdE9p8 — Save Our Citizenships (@LetsStopC9) July 8, 2024

Today, a number of Catalan taxi drivers in Barcelona have joined the demonstration in solidarity with the people of Palestine. pic.twitter.com/mYmwjPSxhi — Gaza Under Attack_ (@Palestine001_) July 8, 2024

על פי הדיווחים מברצלונה, הנהגים נסעו באיטיות במרכז העיר כשהם יצאו מאזור כיכר אספניה (פלאסה ד'אספניה) לאזור כיכר פלאסה דה לה אוניברסיטאט, שם החלה הפגנה נוספת מול מטה האיחוד האירופי בעיר. בקהילת נהגי המוניות בברצלונה ישנם נהגים רבים ממוצא זר, אך גם קטלנים: "זה לא עניין פוליטי, נהגי מוניות התגייסו גם בנושאים אחרים, כמו בזמן הקורונה או המלחמה באוקראינה", אומר מוניר אחודי, נהג מונית בברצלונה. "הדבר היחיד שאנחנו מבקשים הוא שהסכסוך יסתיים", הוסיף נועם נדיף, חבר עמותת Friends Taxi, שמדגיש כי הכוונה היא להפגין עמדה קולקטיבית. "זה לא רק שמגזר אחד אומר את דברו", אומר איבן ססמה, נהג מונית עצמאי.

Barcelona is with Palestine pic.twitter.com/hSrW2hfpNQ — mAria juAn (@mAriajuAn690217) July 8, 2024

הנהגים הצטרפו למחאה שאותה יזמה הקהילה הפלסטינית של קטלוניה וארגון Prou ​​Complicitat amb Israel (בתרגום: הפסקת הקשר עם ישראל). המפגינים דרשו "להפסיק את רצח העם", כמו גם את "כל שיתופי הפעולה עם המשטר הקולוניאליסטי של ישראל" ובמהלך העצרת בפלאזה אוניברסיטאט המוחים קראו בסיסמאות כמו "חירות לפלסטין", "תחי פלסטין" ו"החרימו את ישראל".

סלאח ג'מאל, חבר בקהילה הפלסטינית בקטלוניה, הודה לתמיכתם של נציגים שונים של החברה הקטלונית, כולל את ארגוני נהגי המניות. הפעילה מריה חוסה הרננדס אמרה כי "פעולות תמיכה כמו זו מקדמות צעדי לחץ כדי לאלץ את מדינת ישראל לסגת מההתקפות על פלסטין".