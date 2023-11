Major flood on the streets due to heavy rains in the Dubai, UAE

כבישי דובאי הפכו בימים האחרונים לנהרות מוצפים במים לאחר שגשם כבד וסופת רעמים פגעו בחלקים של איחוד האמירויות. בעקבות הגשם, הומלץ לתושבים להימנע מלהגיע לחופי הים ולהישאר בבתיהם. גם הכבישים המהירים הושפעו וטיסות שובשו.

שיא הסערה התרחש בשישי האחרון, כאשר המרכז הלאומי למטאורולוגיה של איחוד האמירויות פרסם התראה ברמה גבוהה בצהוב וכתום, בגלל שמזג האוויר המשיך להחמיר. על פי מומחי מזג האוויר, הסופה החריגה היא תוצאה של שינויי אקלים והתחממות כדור הארץ.

הגשם הכבד וסופות הרעמים גרמו לשיבושים משמעותיים בטיסות, כשנמל התעופה DXB, מהעמוסים ביותר בעולם ומרכז תחבורה עולמי מרכזי, נאלץ להסיט חלק מהטיסות לנמלי תעופה אחרים באזור. עשרות אלפי נוסעים נפגעו גם בנמל התעופה בדוחא לאחר שסופת רעמים חזקה הפסיקה את הפעילות מ-22:25 עד חצות ביום חמישי בלילה. על פי הדיווחים, לפחות 18 טיסות נכנסות הופנו בן לילה לשבעה שדות תעופה שונים כולל לריאד. נמל התעופה של דוחא הוא שני רק ל-DXB מבין נמלי התעופה במזרח התיכון מבחינת מספר נוסעים. נמל התעופה של דובאי חזר לפעילות מלאה, אך בימים הקרובים הרשויות מתכוננות לשינויים בעקבות גשמים נוספים.

חודש נובמבר מסמל את תחילת עונת התיירות באמירויות, היות ובמדינה החמה מרבית התיירים מגיעים בעונת החורף בה נעים להסתובב.

בשל מזג האוויר הקשה, התנועה שובשה ברחבי איחוד האמירויות ובמיוחד בדובאי. כלי רכב נתקעו בהצפות בכבישים, ומחוץ לעיר באזורים מדבריים נרשמו שיטפונות כבדים עם סחף. אנשים ברחבי דובאי שיתפו במדיה החברתית תמונות של הגשמים הרבים, כשבאחד הסרטונים ששותפו ב-X, לשעבר טוויטר, נראה אדם חותר בסירה קטנה בכביש מוצף.

למרות שמזג האוויר נרגע, הרשויות באיחוד האמירויות מתריעות מפני גשמים חזקים בימים הקרובים. מהלך זה נועד למתן שיבושים פוטנציאליים שנגרמו על ידי מזג האוויר הסוער. מכיוון שהתחזיות הצביעו על סבירות ליותר גשמים בימים הקרובים, הרשויות נותרו ערניות בניהול תוצאות הסופה.

גם בטורקיה מתכוננים כעת למזג אוויר סוער עם סופות שלגים כבדות. השירות המטאורולוגי הטורקי פרסם אזהרות מזג אוויר ל-72 ערים, עם התראות צהובות וכתומות. במיוחד אזורים צפון-מערביים במדינה צפויים להתמודד עם מזג האוויר הקיצוני.