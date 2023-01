סרטון דרמטי שעלה לפני יומיים לרשתות החברתיות מראה כיצד בטיסה של חברת הלואו קוסט ההודית אינדיגו, שעמדה להמריא מדלהי לבנגלור, המנוע מתחיל לעלות באש.

בסרטון ניתן לראות כיצד המטוס מתחיל בהגברת המהירות ואף מתחיל כבר לטפס כשהנוסעים, וכמובן והטייסים, מיד שמים לב שהמנוע הימני מתחיל לעלות באש בצורה קשה וגיצים עפים לכל עבר. הטייס קיבל מיד החלטה להפסיק את ההמראה.

IndiGo flight 6E-2131 Delhi to Bangalore while take off at the Delhi airport tonight. BTW I’m also about to fly IndiGo tonight. pic.twitter.com/6RyOBc0gTW