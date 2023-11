On Monday I faced one of scariest moments of my life. Right after falling asleep pre-takeoff on my flight back home to South Florida from New York, I was jolted awake by a sudden and terrifying wave of heat, seemingly shooting towards my face. I immediately opened my eyes and… pic.twitter.com/9Zf1pAEBjH — Jimmy Levy (@JimmyLevyMusic) November 1, 2023

נוסעים במטוס של חברת הלואו קוסט ג'ט בלו חוו רגעים של פאניקה בעקבות פיצוץ מכשיר אלקטרוני שהיה בתרמילו של אחד הנוסעים. סרטון מהתקרית מציג את האירוע ובו צוות המטוס והנוסעים האחרים מנסים לכבות את השריפה.

בזמן התקרית, שהתרחשה בשבוע שעבר, המטוס התכונן להמראה מנמל התעופה ג'ון פ.קנדי ​​בניו יורק לפלורידה, אך בשלב מסוים, נוסע בשם ג'ימי לוי חש חום שמגיע מתרמילו שהונח מתחת למושב. לפי לוי התיק החל לעלות באש ומאוחר יותר התברר שמקור השריפה המטען נייד שהתחמם יתר על המידה.

הנוסע שבבעלותו התיק צילם את הדיילות ברגע של בהלה כללית סביב המושב. בסרטון שפורסם ב-X (לשעבר טוויטר) נראים אנשי הצוות מרוקנים בקבוקי מים על התיק על מנת להשתלט על האש לפני שתגיע לחלקים אחרים של המטוס. בסרטון ניתן לשמוע גם נוסעים מבוהלים אומרים "אוי אלוהים" ברקע. "חשבתי שמישהו ניסה לתקוף אותי", אמר הנוסע ,"אבל התברר שזה מטען נייד שהתחמם יתר על המידה בתיק הגב שלי".

כל הנוסעים פונו מהטיסה. מטוס חברת ג'ט בלו | צילום: Facebook/JetBlue

כשסיפר אודות האירוע בחשבון ה-X שלו, הוסיף לוי: "זה היה אחד מהרגעים המפחידים ביותר בחיי. התעוררתי מגל חום פתאומי ומפחיד שנראה כאילו פונה לעבר הפנים שלי. מיד פקחתי את עיניי וראיתי שהתרמיל שלי, שאוחסן מתחת למושב שלי, עולה באש". לפי לוי, ברגע שהוא הבין את המצב, הוא הוציא את התיק והחל לדרוך עליו בתקווה לעצור את התפשטות הלהבות. בסיוע אנשי הצוות המצוידים בבקבוקי מים, הושגה שליטה על האש במהירות.

בשל חומרת האירוע, כל הנוסעים שהיו על הטיסה פונו מהמטוס להמשך חקירה. ג'ט בלו אישרה את התקרית ואת פינוי המטוס עקב "תקלה במכשיר אלקטרוני או בסוללה של לקוח".