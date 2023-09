ישנם אינספור מלונות מכל הקטגוריות וטווחי המחירים ברחבי העולם. אבל אילו מהם הכי טובים? The World's 50 Best Hotel 2023 דירג את המלונות הטובים בעולם, כשאת הרשימה מובילה אירופה עם 21 בתי מלון בין 50 המלונות המובילים בעולם כשהמלון הזוכה נמצא גם הוא באירופה.

המלון הטוב ביותר בעולם 2023

המלון הטוב בעולם נמצא באיטליה – מלון Passalacqua. מוקף בנוף חלומי עם עצי ברוש ואגם קומו הצלול, המלון מחזיר את האורחים לפאר של המאה ה-18. הווילה ובית האירוח לשעבר של מלחין האופרה האיטלקי המפורסם וינצ'נזו בליני (1801-1835) פועל כמלון כבר שנתיים, ומהרגע הראשון המיקום שלו, הנופים והשירות המהוקצע הפכו אותו לפופולרי במיוחד.

המלון מורכב משלושה בניינים הכוללים 24 חדרים בסך הכל. הם מרוהטים בסגנון בארוק אצילי – כולל אמנות איטלקית מסורתית על הקירות. מראות מוזהבות, תקרות מעוטרת ונברשות הם חלק מעיצוב הפנים. בנוסף למנוחה על שפת הבריכה והסאונה, המלון מציע מגוון פעילויות בחינם, כמו קורס הכנת גלידה. הגן המלא ורדים, מגנוליות ומטעי זיתים משתלב גם הוא באווירה היוקרתית של המלון.

View this post on Instagram A post shared by Passalacqua (@passalacqualakecomo)

View this post on Instagram A post shared by Passalacqua (@passalacqualakecomo)

View this post on Instagram A post shared by Passalacqua (@passalacqualakecomo)

הטובים ביותר: הבוטיק, האקולוגי וזה שכדאי לשים לב אליו

כמה מלונות זכו בפרסים מיוחדים, כולל שני נכסים בבריטניה. במקום ה-32, מלון Gleneagles, אחוזה של 850 דונם הממוקמת בלב סקוטלנד, קיבל את פרס "אמנות האירוח". ה-Newt בברוטון, סומרסט, שהגיע למקום 37 זכה בפרס "מלון הבוטיק הטוב ביותר".

במקום ה-11, The Capella Bangkok, השוכן לאורך נהר צ'או פראיה בבנגקוק תאילנד, היה המלון בעל הדירוג הגבוה ביותר שנפתח בחלון ההצבעה של שנתיים, ולאחר מכן קיבל את פרס "המלון החדש הטוב ביותר". הנכס הקטן ביותר שנכנס לרשימה היה Singita Lodges בפארק הלאומי קרוגר בדרום אפריקה, שהגיע למקום 15 וגם קיבל את פרס ה"מלון האקולוגי הטוב ביותר".

View this post on Instagram A post shared by Capella Bangkok (@capellabangkok)

The Lodge at Blue Sky, אכסניה נידחת ברכס הרי הוואסאץ' ביוטה, קיבל את תואר "המלון המבטיח ביותר", פרס שניתן למלונות שארגון 50 הטובים מאמין שיש להם פוטנציאל להופיע במקום טוב ברשימה בעתיד.

View this post on Instagram A post shared by The Lodge at Blue Sky (@blueskyauberge)

כך נקבעת רשימת 50 המלונות הטובים בעולם

סך של 580 מומחי מלונות היו מעורבים ביצירת הדירוג. לפי 50 Best, מחצית מהמומחים הם עיתונאי תיירות, 30 אחוזים הם מלונאים ו-20 אחוזים הם מטיילי יוקרה מנוסים. המומחים הם חלק מאקדמיית 50 המלונות הטובים בעולם וההצבעה שלהם מתבצעת בעילום שם ומבוססת על כללים קבועים. ישנם בסך הכל תשעה אזורים ברחבי העולם, שלכל אחד מהם יש נציג ציבורי של האקדמיה.

אלו הם 10 המלונות המובילים בעולם בשנת 2023:

1. Passalacqua, מולטראסיו, איטליה

2. Rosewood, הונג קונג, סין

3. Four Seasons בנגקוק על נהר צ'או פראיה, תאילנד

4. The Upper House, הונג קונג, סין

5. Aman, טוקיו, יפן

6. La Mamounia, מרקש, מרוקו

7. Soneva Fushi, המלדיביים

One&Only Mandarina. 8, פוארטו וולרטה, מקסיקו

9. Four Seasons Firenze, פירנצה, איטליה

10. Mandarin Oriental, בנגקוק, תאילנד

> לרשימה המלאה