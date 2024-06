הצלב האדום ביוון הפעיל בימים האחרונים את הפרוטוקול של מצב החירום במדינה בעקבות חום קיצוני ששורר במדינה וטיפס עד לכ-45 מעלות. כחלק מההיערכות, חולקו בקבוקי שתייה בחינם בנקודות אסטרטגיות וניתן טיפול רפואי לכל מי שהיה זקוק לכך.

החום הכבד הגיע בזמן שעשרות אלפי ישראלים נפשו בעיר הבירה בעקבות הופעה של קולדפליי. בכלל, הקיץ הקרוב צפוי להיות מבוקש מאוד, לאחר שמקומות כמו איסטנבול ואנטליה יצאו מהמשוואה.

היום, ה', מזג האוויר צפוי להיות סביב ה-40 מעלות ובימים הקרובים ירד אל סביב ה-36 מעלות. בימים האחרונים בוטלו הלימודים בעקבות החום הכבד וההמלצה היתה לעבודה מהבית. אתמול, ד', האקרופוליס, המקום הכי מפורסם בעיר היה סגור בזמן השעות החמות.

The Athens Acropolis, Greece's most visited tourist site, has been closed to the public during the hottest hours of the day because of a heatwave sweeping the country.https://t.co/riCyetoL1c via @rte — RTÉ News (@rtenews) June 12, 2024

במדינה צופים שהקיץ הקרוב יהיה חם מאוד, מה שעלול להוביל גם ללא מעט שריפות בשיא עונת התיירות. בקיץ הקודם המדינה גם חוותה לא מעט ימים של חום קיצוני ואף התמודדה עם שריפות ענק שגרמו לתיירים רבים ברודוס, לרבות ישראלים, להימלט מבתי המלון שלהם.

שינויי האקלים והטמפרטורות העולות כל הזמן, מעודדים את התרחשותן של שריפות יער ואסונות אחרים. עוצמתם ומשך גלי החום הולכים וגדלים. באתונה מד החום לא ירד מתחת ל-30 מעלות במשך יותר מעשרה ימים בשנה שעברה.