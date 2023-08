Mount Etna eruption forces closure of Catania airport as dozens of flights are cancelledhttps://t.co/V3qklVbV2j — Ladi (@LadiDairo_) August 14, 2023

הר הגעש הפעיל ביותר באירופה, הר אטנה (Etna) באי האיטלקי סיציליה, גורם לשיבושים לעשרות אלפי אנשים לאחר שהתפרצות הלילה אילצה את סגירת שדות התעופה. הטיסות הושעו בנמל התעופה הבינלאומי של קטניה (Catania) עד השעה 20:00 לפחות. זאת בעקבות אפר מהר הגעש בגובה 3,357 מטרים שהתפשט על פני חלקו המזרחי של האי

בנמל התעופה של קטניה הוציאו הודעה רשמית שאומרת כי "בגלל התפרצות באטנה והתפשטות אפר, הטיסות מושבתות עד השעה 20:00", נכתב בשדה התעופה באתר האינטרנט שלו. "למידע על טיסות מעוכבות או מבוטלות, נא ליצור קשר עם חברות התעופה או לבדוק את המצב בזמן אמת באתר שדה התעופה www.aeroporto.catania.it ובפרופילי הפייסבוק והטוויטר של שדה התעופה", נכתב בהצהרה.

Causa attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo sono sospese fino alle ore 20.

Per info contattare il vettore



Due to Etna’s eruptive activity and fallout of volcanic ash, flight operations are suspended until 08:00 pm — Aeroporto di Catania (@CTAairport) August 14, 2023

הרשויות הודיעו על סגירת המרחב האווירי שעות לאחר שאטנה החל לפלוט לבה לוהטת. המראות של בריטיש איירווייס, ריינאייר ואיזיג'ט לקטניה כבר בוטלו. על פי הדיווחים, לפחות 45 טיסות בוטלו סך הכל ומספר טיסות נדחו, כאשר נוספות צפויות להתבטל בשעות הקרובות.

בין חברות התעופה שהודיעו על ביטולי הטיסות גם אלה של ישראייר, שדאגו לעדכן את לקוחותיהם בעניין והבהירו כי עקב סגירת נמל התעופה לא יתקיימו המראות ונחיתות. בין הטיסות שבוטלו גם טיסת ישראייר 6H 336 מקטניה לתל אביב שעון מקומי. ישראייר מפעילה שתי טיסות שבועיות לעיר הנמל קטניה.

הר הגעש אטנה התפרץ מעל העיר קטניה | צילום: Fabrizio Villa , getty images

האפשר החל להתפזר בחלק המזרחי של האי | צילום: Fabrizio Villa , getty images

כתוצאה מהמצב אלפי אנשים תקועים כעת בשני נמלי התעופה באי, עם מעט מאוד עדכונים לגבי מצב הטיסות שלהם. בשנה שעברה עברו כ-10 מיליון נוסעים בנמל התעופה הבינלאומי של קטניה, המשרת את החלק המזרחי של סיציליה, אחד מיעדי התיירות הפופולריים ביותר באיטליה. כעת רבים מחכים לעדכון בקשר לנסיעה שלהם חזרה הביתה, עם תיירים שאמורים היו להגיע לאי וכעת יאלצו לשנות את התוכניות.

Catania airport closed due to Mount Etna eruption https://t.co/prRdDEr771 — FireandAviation TV (@FireandAviation) August 14, 2023

הנוסע הבריטי ג'ון מקגינלי צייץ בטוויטר: "אני תקוע בסיציליה בגלל הר אטנה עם שני תינוקות ואין נציג אחד זמין או שיחות שנעננו כדי לעזור לאף אחד". אדם אחר התחנן בפני החברה: "אנא שלחו מישהו לנמל התעופה של קטניה כדי לעזור לנוסעים שנתקעו עקב התפרצות הר אטנה. הצוות הנוכחי בשדה התעופה חסר מושג".

ראש עיריית קטניה אנריקו טרנטינו אסר גם על שימוש באופנועים ואופניים במשך 48 השעות הבאות, "מכיוון שכמה אזורים מכוסים בשכבה של אפר וולקני", נכתב באתר האינטרנט של העירייה. האפר עלול להפוך במהירות לחלקלק בכבישים ולהגביר את הסיכון לתאונות.

הסגירה האחרונה הזו מסמנת עוד אי נוחות לנוסעים בנמל התעופה של קטניה בסיציליה בקיץ האחרון, לאחר שריפה גדולה פרצה בו ב-16 ביולי. ההתפרצות הגדולה האחרונה של אטנה הייתה ב-1992.