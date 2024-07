Blazing Press , [Jul 26, 2024 at 6:00 AM]

⚡️ DEVELOPING: Evacuation at Franco-Swiss Basel-Mulhouse Airport for “Security Reasons”



https://t.co/dIAdBSv8TM pic.twitter.com/YZvzBU4y48 — Rooted n routes (@rooted91954) July 26, 2024

נמל התעופה באזל-מולהאוס (Basel-Mulhouse EuroAirport) שבגבול צרפת-שווייץ, פונה בשעה האחרונה בשל איום ביטחוני. נכון לעכשיו כל הטיסות לנמל התעופה הושעו, והטרמינל נסגר בזמן שצוותי האבטחה סורקים את המקום ומבצעים בדיקות כדי לשלול איומים פוטנצילאיים.

בהצהרה שפרסמה הנהלת נמל התעופה התבקשו הנוסעים ליצור קשר עם חברת התעופה שלהם כדי להתעדכן בשינויים. זוהי לא הפעם הראשונה שנמל התעופה באזל-מולהאוס נמצא תחת איום ביטחוני, לאחר שמוקדם יותר בחודש מרץ הוא פונה בעקבות חשש מפני פצצות שהונחו בטרמינל. כשישה נמלי תעופה בצרפת ספגו איומים ביטחוניים בשנה האחרונה ונאלצו להתפנות במהלך השנה האחרונה.

‼️ BREAKING: France's high-speed train system is experiencing severe disruptions due to coordinated acts of sabotage. pic.twitter.com/QbQfzw7yiS — TabZ (@TabZLIVE) July 26, 2024

האירוע הנוכחי מתרחש כמה שעות בלבד לאחר שהרשויות בצרפת עדכנו כי בוצעה חבלה בזדון ברשת החשמל של קווי רכבות מהירות. כתוצאה מכך מספר קווים עמוסים ובהם גם אלה שמחברים את צרפת למדינות אחרות באירופה. על פי הערכות בתקשורת הצרפתית, כ-250 אלף אנשים נפגעו מעצירת הרכבות ותוכניותם של כ-800 אלף צפויות להשתבש במהלך סוף השבוע כולו.

האיומים הביטחוניים בצרפת נמצאים כעת בשיאם עם טקס פתיחת מחשקי האולימפיאדה שצפוי להתקיים היום בפריז. כ-15 מיליון מבקרים עתידים להגיע לעיר, כולל משלחות הספורטאים והמלווים שלהם. כבר בסוף השנה שעברה העלתה צרפת את רמת הכוננות שלה מחשש לפיגועי טרור, וגופי הביטחון והמודיעין פועלים כדי לסכל פיגועים של יחידים ותומכי טרור.