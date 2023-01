At least four people are dead and many more injured in a twin helicopter crash at Sea World.



ארבעה בני אדם נהרגו ושלושה במצב אנוש לאחר ששני מסוקים התנגשו היום (שני) ליד פארק השעשועים עולם הים (Sea world) בחוף הזהב (Gold coast), שבמדינת קווינסלנד באוסטרליה. התאונה הקשה התרחשה מעל חוף רחצה באזור, וכתוצאה ממנה יותר מתריסר אנשים נבדקו בדרגות פגיעה שונות על ידי שירותי ההצלה המקומיים.

התאונה התרחשה בשעה 14:00 שעון מקומי, וגרמה לבהלה בקרב התיירים והמקומיים שהיו במקום. "הם קצצו אחד את השני", אמרה אמה ברץ' ל-Gold Coast Bulletin וסיפרה שהתאונה התרחשה כאשר מסוק אחד המריא בזמן שהשני ניסה לנחות. "הפיצוץ האדיר נשמע בפארק התיירותי ואז היה עוד רעש חזק כשהמסוק איבד שליטה פגע במים והתפרק. זה פשוט נורא, כולם בהלם".

העדה ווה טואלה, שהגיעה כתיירת מהעיר איפסוויץ' שבאנגליה, אמרה ששמעה "חבטה פתאומית וחזקה. זה נשמע כמעט כמו סופת רעמים חזקה. כשפנינו לכיוון הרעש, פשוט ראינו את שני המסוקים באוויר ואחד בעצם נפגע מהשני", אמרה לגרדיאן האוסטרלי. "זה פשוט יצא משליטה וראינו אותו בעצם מתרסק. המסוק השני הצליח לנחות בשלום וכולם בעצם פשוט עצרו, כולנו רק הסתכלנו על מה שקרה. זה נראה כמו משהו מתוך סרט. כשהמסוק השני נחת ראינו נוסעים או אולי את הטייס רץ לכיוון המסוק שהתרסק וחבורה שלמה של אנשים פשוט רצים לעברו".

תיירים ומקומיים ששהו באותו הזמן על אופנועי ים ובסירות מיהרו לעזור לקורבנות באי החול הקטן מחוץ לפארק השעשועים לפני שחובשים ומשטרה הגיעו למקום. המשטרה קראה לנהגים ולהולכי רגל להימנע מהגעה לכביש המוביל לפארק השעשועים (Seaworld Drive), כאשר לשכת בטיחות התחבורה האוסטרלית החלה בחקירה.

ממלא מקום הנציב הראשי, גארי וורל, אמר לסוכנויות הידיעות המקומיות כי מדובר ב"סצנה קשה. ארבעה אנשים איבדו את חייהם היום ויש לנו שלושה אחרים במצב אנוש בבית החולים. היו הרבה חלקים נעים ובהתחלה היה קשה לגשת לאתר ההתרסקות על החול של החוף. מהבירורים הראשוניים שלנו נראה שמסוק אחד המריא והשני נחת, כאשר אחד מהם הצליח לנחות בבטחה והשני התרסק ונמצא היה הפוך. אנשי ציבור ומשטרה ניסו להרחיק את האנשים והם החלו בעזרה ראשונה וניסו להביא את הנפגעים למקום מבטחים".

תמונות מהזירה מציגות כי על אחד המסוקים היה לוגו של עולם הים על אחד המסוקים. אחד מהעדים שנכחו במקום אמר כי המסוק ערך טיסה תיירותית מפארק השעשועים בשעות שלפני ההתנגשות. כעת הרשויות המקומיות מבקשות מכל מי שראה את ההתנגשות, ראה את המסוקים בכל שלב בטיסותיהם, או שיש לו צילומים מכל סוג שהוא, לפנות אליהן במטרה לסייע לחקירה להתקדם במהירות.