Rashida Tlaib Lambasts American Airlines After Flight Attendant Forces Young Man To Remove Palestine T-Shirt https://t.co/ERESSlg9fJ via @LiveandLetsFly pic.twitter.com/brpUCNORjI — BoardingArea (@BoardingArea) November 30, 2023

נוסע של חברת התעופה האמריקנית אמריקן איירליינס אומר שהוא נאלץ להסתיר את הסווטשירט שלו שעליו כתוב "פלסטין" כשעלה על טיסה מניו יורק לפיניקס בשבוע שעבר. הנוסע, שנותר לא מזוהה, האשים את חברת התעופה ב"שותפות לרציחות של ילדים פלסטינים חפים מפשע בעזה" ברשתות החברתיות. חברת הקונגרס של מישיגן, רשידה טליב, התייחסה למקרה ושאלה: "האם לאמריקן איירליינס יש הטיה כלפי פלסטינים?"

לפי אותו נוסע, צוות המטוס ראה את הבגד שלו ואמר לו להסיר את הסווטשירט או להפוך אותו כי מדובר בייצוג פוליטי שעלול לפגוע ברגשותיהם של נוסעים אחרים. בתגובה לכך שאל אותם הנוסע "ומה עם הרגשות שלי?". הוא המשיך ואמר שהדיילות איימו שיורידו אותו מהטיסה על ידי מאבטחים אם לא ימלא אחר ההנחיות. בסופו של דבר הנוסע טוען שהוא פעל על פי בקשתם כי הוא לא היה בטוח בזכויותיו. על פי אתר אמריקן איירליינס, לקוחות מתבקשים "להתלבש כראוי; כשרגליים יחפות או בגדים פוגעניים אינם מותרים". עם זאת, אין מדיניות כתובה לגבי לבוש הנתפס כפוליטי.

חברת הקונגרס טליב אמרה באינסטגרם שהיא מכירה את הצעיר שנים רבות ואמרה שמקרה מעורר שאלות חשובות עבור אמריקן איירליינס. "האם יש מדיניות שמאפשרת סוג כזה של התמקדות והתעללות? הוא היה הרוס והרגיש שלמחיקת זהות הפלסטינים בארצנו אין גבולות. שלחתי מייל לחברה ואני מחכה לתגובה".

My younger cousin called me extremely emotional as he was told to take off his Palestine shirt or he’d be removed by authorities from his flight, SHAME on you @AmericanAir . pic.twitter.com/C8mQbgEfmw — s (@katchmeifyakan) November 29, 2023

American Airlines Palestine Shirt https://t.co/PQUOIsjj4d pic.twitter.com/rpd4hCYq2e — Boilshop (@Robin08326932) December 1, 2023

הוועדה האמריקנית-ערבית נגד אפליה פרסמה הודעה המגנה את התקרית וקוראת לחברת התעופה לפרסם התנצלות רשמית כלפי הנוסע. "פעולה זו שננקטה על ידי אמריקן איירליינס אינה רק מפלה אלא גם תורמת להקשר הרחב יותר של דעות קדומות כלפי פלסטינים וזכותם להזדהות עצמית", נכתב בהודעה שפורסמה באתר האינטרנט של הוועדה. "הבחירה שמוצגת לנוסע - להסתיר את זהותו או להתמודד עם אפשרות להורדה - משקפת התעלמות מצמררת מזכויות היסוד של יחידים לבטא את זהותם התרבותית והלאומית. האירוע הזה הוא סמל לדפוס אפליה גדול יותר שלעתים קרובות מתמודדים איתו פלסטינים ותומכיהם, ומדגיש מגמה מדאיגה של השתקה ודחיקה לשוליים של קולם".

דובר של חברת אמריקן איירליינס התייחס לאירוע: "אנו שואפים להבטיח שלכל הלקוחות תהיה חוויה חיובית לאורך כל המסע שלהם באמריקן. אנחנו בוחנים את העניין וחבר צוות שלנו ייצור קשר עם הנוסע כדי ללמוד עוד על החוויה שלו ולטפל בחששות שלו".

בחודש אוקטובר בעקבות התקפת חמאס על ישראל, הנחה איגוד הטייסים של אמריקן איירליינס את חבריו לסרב לטוס לישראל. נשיא האיגוד אד סישר כתב כי טייסי החברה לא צריכים לטוס לישראל עד ש"יוכלו להיות בטוחים באופן סביר בבטיחות ובביטחון שלהם באזור".