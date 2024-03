Footage of the LATAM flight that went awry. pic.twitter.com/5ClR8hvJ7n — Ian Miles Cheong (@stillgray) March 11, 2024

לפחות 50 בני אדם נפצעו על סיפון טיסת בואינג 787-9 מסידני אוסטרליה לאוקלנד שבניו זילנד המופעלת על ידי חברת התעופה הצ'יליאנית לאטאם (LATAM). לפי העיתון ניו זילנד הראלד, שדיווח לראשונה על הסיפור, בעיה טכנית היא זו שגרמה ל"תנועה חזקה" בטיסה והובילה לאובדן הגובה הפתאומי.

נוסעת בטיסה, פריסילה וולר-סובריצקי, סיפרה להראלד שהאירוע התרחש כשעה לאחר שהמטוס המריא ובזמן שהיא צפתה בסרט המטוס איבד גובה ו"מספר נוסעים ואנשי צוות הושלכו לגג המטוס", אמרה. "נכנסתי למצב הישרדות ופשוט התחלתי לעזור איפה שיכולתי כי הצוות היה פצוע אז הוא לא יכול היה לסייע". וולר-סובריצקי אמרה כי ברגע שתחושת האדרנלין פגה, היא חוותה כאבים רבים ופנתה למיון באותו הערב. "הייתי בהרבה טיסות בעבר אבל זה לא משהו שחוויתי מעולם".

נוסע אחר אמר להראלד שגם הוא מעולם לא חווה אירוע דומה: "המטוס צלל בצורה כל כך דרמטית למשך כמה שניות וכ-30 אנשים עפו ופגעו בתקרה בחוזקה", אמר דניאל שנסע מלונדון וציין ש"הנוסעים צרחו וקשה היה לדעת אם ניתז יין אדום או דם שהתפזר בכל המטוס. אף אחד מאיתנו לא ידע מה קרה עד אחרי הטיסה, רק ניסיתי לשמור על כולם רגועים. לא שמענו שום הודעה מהטייס".

על פי דיווחים מהטיסה, מספר נוסעים לא חגרו את חגורות הבטיחות שלהם בזמן הצניחה הפתאומית. נוסע שהתראיינה לחברת התקשורת הניו זילנדית RNZ בשם ולנטינה, אמרה ש"המטוס פשוט עצר במקום. היה דם על התקרה, אנשים עפו ושברו את תקרת המטוס", והוסיפה כי היא "מאוד מפחדת לעלות שוב למטוס". ולנטינה סבלה מפציעות קלות אך טופלה על ידי צוות רפואי לאחר שהמטוס נחת.

דובר לאטאם איירליינס אמר ששלושה אנשי צוות נלקחו לבית החולים מידלמור באוקלנד לבדיקות רפואיות, ללא פציעות חמורות. "לטאם מצטערת מאוד על אי הנוחות שאירוע זה גרם לנוסעים, וחוזרת על מחויבותה לבטיחות בראש סדר העדיפויות במסגרת הסטנדרטים התפעוליים שלה". בהצהרה לא ציינה החברה איזו תקלה טכנית הובילה לאירוע הקשה. כמו כן, טיסת המשך שנועדה לסנטיאגו בירת צ'ילה, נקבעה למחר ולנוסעים המושפעים סופקו שירותי מזון ולינה.

כ-50 אנשים טופלו בפציעות עם הגעתם לאוקלנד, כולל אדם אחד במצב קשה, אמר ספק שירותי רפואת החירום והאמבולנס Hato Hone St John Ambulance ל-CNN. נאמר כי 12 פצועים נשלחו לבית החולים להמשך טיפול, בין היתר בעקבות פציעות ראש.