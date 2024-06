Hiker makes embarrassing discovery during trip to China's highest waterfall https://t.co/cYmKyK1dCt pic.twitter.com/rRtWFwedpd — Daily Star (@dailystar) June 7, 2024

תמונות מביכות נחשפו לאחרונה בסין: מטפס שטייל בשמורת הר יונטאי (Yuntai), במחוז הנאן (Henan), ממנו זורם המפל הגבוה ביותר בסין ובאסיה בכלל, בגובה של 314 מטרים, גילה שהקימו צינור שמזרים מים מלאכותיים למפל.

בעקבות הצילום נאלץ צוות הפארק להודות שהוסיף יציאת מים מעשה ידי אדם, על מנת להתגבר על התקופות בהן המפל שמושך אליו מיליוני תיירים היה יבש יותר. במכתב מההנהלה נכתב שהצינור מסייע ל"שיפור קטן במהלך העונה היבשה".

A hiker in China uncovered that the Yuntai Mountain Waterfall's stream is actually from a pipe!



The viral footage reveals the "augmented" waterfall, sparking a social media frenzy.



Park officials confess to using spring water during the dry season to please visitors.#云台瀑布… pic.twitter.com/2ViUXGudWp — Mr. Shaz (@Wh_So_Serious) June 6, 2024

בסין מתמודדים החל משנת 2022 עם בצורת קשה ועם ירידה לכ-7 אחוזים מתחת לרמה הממוצעת של 10 השנים שהיו לפני 2012–2021.