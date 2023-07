מאמיצי האיתור והחילוץ אחר ישראלים ששוהים באזור השיטפונות בהודו נמשכים. נכון לעכשיו, בחברת פספורטכארד מדווחים על 22 ישראלים מנותקי קשר. בחברה פתחו מוקד חירום עבור משפחות המטיילים שבו יוכלו לקבל פרטים נוספים. ככול הידוע נכון לעכשיו אין נפגעים ישראלים בשיטפונות. ההערכה שהקשר עימם נותק עקב תנאי מזג האוויר הקשים השוררים באזור.

גם במשרד החוץ מציינים שהגיעו בשעות האחרונות מספר פניות בנוגע למנותקי קשר. הקונסולית בניו דלהי מעדכנת כי הדבר נובע בעיקר עקב קשיי קליטה וכן מקווי תקשורת שנפגעו עקב פגעי מזג האוויר. בשעות אלה נעשים ניסיונות במשרד החוץ יחד עם גורמים נוספים בשטח ליצור קשר עם המטיילים.

כזכור, אזור צפון הודו חווה כעת את אחת מהעונות הסוערות ביותר מזה 40 שנה, עם גשמים עזים ומפולות שכבר הביאו למותם של עשרות בני אדם. הודו נמצאת בעיצומה של עונת המונסון, שיכולה להימשך מאפריל עד ספטמבר.

אזור זה של הודו נחשב לאחד היעדים האהובים על מטיילים ישראלים, ובעקבות השיטפונות שפגעו בתשתיות רבות בכמה יישובים קיימת סכנה ממשית למטיילים השוהים בצפון המדינה. אתמול (ראשון) פרסמו הרשויות בהודו התראות חמורות, המצביעות על רמת האיום הגבוהה ביותר, עבור המדינות הצפוניות של הימאצ'ל פראדש, אוטרקהנד, פנג'אב והריאנה. אזהרות מפני מפולות סלעים ובוץ פורסמו גם לאוטראקהנד והימאצ'ל פראדש.

בפספורטכארד קוראים למשפחות שמתקשות ביצירת קשר עם קרוביהם לפנות למוקד פספורטכארד בטלפון 09-98920930 או בוואטסאפ שמספרו 050-6708544.

Heavy incessant Monsoon rains unleash mayhem in north India with floods, landslips, road and bridge washouts, widespread inundation and deaths as well.#MonsoonFury #RainChaos #NorthIndiaFloods pic.twitter.com/NFVhibTO3d — OTV (@otvnews) July 10, 2023

הנחיות למטיילים באזור:

בשלב זה, אם אתם במקום בטוח, מומלץ לא לצאת לשום נסיעה, כיוון שהרבה מהכבישים אינם בטוחים, וייתכן והם הרוסים וחסומים.

אין לצאת לטיול רגלי במזג האוויר הנוכחי, גם אם יש הפוגה רגעית.

אם אתם נמצאים בסמוך לזרימת מים, אין להתקרב לגדה, ולא להתקרב לקצוות הכבישים, הם עלולים להתמוטט.

בעת שיטפון בתוך שטח כפרי, יש לעלות לנקודה הגבוהה ביותר ולהשאר שם, עד חלוף מזג האוויר הסוער.

בשום מצב לא נכנסים למים זורמים, מדובר בסכנת חיים ממשית.

הנחיה ספציפית לנמצאים בכפרים בעמק פרווטי: ביממה הקרובה וכל עוד מזג האויר ממשיך להיות סוער, אין לצאת מהכפרים ולא לנסות לרדת בחזרה לקאסול. ההליכה בעמק מסוכנת מאוד בתנאים הנוכחיים, יש להישאר במקום מוגן.