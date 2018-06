צוות ימ"מ השתלט על מטוס ששלח אות חטיפה

דרמה בשדה התעופה JFK בניו יורק: לפני יומיים (יום שלישי), רגע לפני שטיסה של חברת ג'ט בלו האמריקאית המריאה ללוס אנג'לס, מגדל הפיקוח קיבל מהמטוס אות קריאה על כך שהוא נחטף. האירוע קרה בסביבות השעה 8 בערב בזמן שהמטוס כבר ניתק מהשרוול ועשה את דרכו להמראה.

לכל מטוס יש קוד רדיו מיוחד אותו הוא שולח למגדל הפיקוח ברגע שישנו איום של חטיפה על הקרקע או באוויר וזה בדיוק מה שנשלח לפני יומיים. מאותו הרגע מגדל הפיקוח ב-JFK ניסה להשיג את הטייסים כדי לברר במה מדובר, אך ללא הצלחה.

I don’t know what’s going on, but something is #JFK pic.twitter.com/DsXOzS4Rox — Shaq (@ShaquilleAKhan) 27 ביוני 2018

I am on a Jet Blue flight at JFK that lost its communications. Created a security crisis. 10 heavily armed cops boarded plane and just left. After 1.5 hours on runway being towed back to gate. Wow. — Tony Schwartz (@tonyschwartz) 27 ביוני 2018

כוחות ביטחון ואנשי ימ"מ, המומחים בהשתלטות על מטוסים, הוקפצו מיד למקום והם הקיפו את המטוס החשוד. תוך דקות צוות הימ"מ הצליח להיכנס לתוך המטוס. "אמרו לנו לעזוב את הטלפונים ולהשאיר את הידיים באוויר", שחזר אחד הנוסעים. כמובן שלמרות דרישה זו, היו כמה שהצליחו לצלם את רגעי החרדה.

בשלב מסויים הטייס הצמיד לשמשה דף עם מספר הפלאפון האישי שלו על מנת שיוכלו להתקשר אליו. לאחר שיצרו איתו קשר התברר שאין שום איום ושאות הרדיו נשלח בטעות. לאחר בדיקה נוספת של אנשי הבטון הוסר סופית האיום. למרות זאת, המטוס הוחזר לשער והנוסעים עברו למטוס חלופי.

FAA STATEMENT: @JetBlue 1623, an Airbus A320 aircraft experienced a radio problem while taxiing for departure at @JFKairport at about 8 pm today. The crew asked to return to the terminal. The #FAA will investigate. — The FAA (@FAANews) 27 ביוני 2018

"אני על טיסת ג'ט בלו שאיבדה קשר ויצרה משבר", צייץ טוני שוורץ. "10 אנשי ימ"מ חמושים עלו על המטוס ובדיוק עזבו. אחרי שעה וחצי על המסלול, לוקחים אותנו בחזרה למסלול עכשיו. וואו". מנהל התעופה וחברת התעופה עדיין חוקרים את מקרי האירוע.