המתח באירלנד עולה: המשטרה האירית עצרה ביום שני בלילה כעשרים בני אדם במהלך עימותים אלימים עם מפגינים נגד ההגירה למדינה, לאחר שמפעל נטוש בפרבר קולוק (Coolock) בצפון דבלין הוסב לבית מחסה למבקשי מקלט. ההפגנות כללו זיקוקי דינור שכוונו לעבר השוטרים, כמו גם בקבוקי זכוכית זכוכית, מיכלי גז, סלעים ואבנים שנזרקו לעבר כוחות הביטחון האירים. "מספר כלי רכב משטרתיים ניזוקו", כתבה המשטרה בהצהרה.

המצב המתוח נמשך עד השעות המאוחרות, כאשר כוחות המשטרה הצליחו להשיג שליטה על אתר הקמפינג המאולתר שנבנה על ידי המפגינים, כאשר מאות אנשים המשיכו לזרום אל המקום. עם המוטו שלהם "קולוק אומר לא", המפגינים הציתו מכונות ומזרנים שהיו במקום, וקראו לכוחות הביטחון לסייע להם. "תסתלקו מפה לעזאזל" צעקו ההמונים, לאחר שהוצבו גדרות תיל על הכביש הראשי כדי לחצוץ בין המשטרה למפגינים שקראו לשוטרים "בוגדים ומשתפי פעולה". אדם אחד קרא למפגינים "לא לפחד" מ"הבלאק אנד טנס החדשים", כינוי גנאי שניתן לשוטרים אירים שפעלו עם הכוחות הבריטים בזמן מלחמת העצמאות האירית.

סיימון האריס, ראש ממשלת אירלנד, אמר: "הסצנות שהיינו עדים להן בקולוק ראויות לגינוי. פעולות אלו הן פליליות ונועדו לזרוע פחד ופילוג. אל לנו לקבל מתן לגיטימציה בשום אופן על ידי תיאורן כ'מחאה'", אמר והוסיף כי "זוהי התנהגות פלילית בריונית ואין לה מקום בחברה שלנו". בתוך כך, כ-15 גברים ונשים כבר עמדו בפני בית המשפט באשמת הפרת סדר ציבורי, אך העימות הזה הוא רק אחד מתוך מספר עימותים שהתקיימו בחודשים האחרונים באתרים המיועדים למבקשי מקלט שהגיעו לאירלנד במספרים הולכים וגדלים בשנים האחרונות.

המחאות מתגברות - התיירים נרתעים

נושא ההגירה לאירלנד הפך בשנים האחרונות לאחד מהנושאים החשובים בזירה הפוליטית המקומית. מהגרים ומבקשי מקלט הגיעו לאי האירי בעיקר אחרי שהם ניסו את מזלם קודם בבריטניה, ולאחר מכן המשיכו במסעם לצפון אירלנד ששייכת לחבר העמים הבריטי, ומשם לרפובליקה של אירלנד.

המחויבות הבלתי מעורערת של ממשלת אירלנד לדיור ולהזנת זרם חסר תקדים של מהגרים, הובילה לטענת האזרחים למשבר דיור ויוקר מחיה קשה. כל אלה מביאים את ציבור הבוחרים האירי לנקודת רתיחה, בדומה יש לזה לתחושות של האזרחים האמריקאים ומשבר המהגרים שם. מאות הפגנות מתנהלות בעיירות ברחבי המדינה עם אנשים שקוראים לממשלה להפסיק את מה שהם קוראים לו "אג'נדה גלובלית של גבולות פתוחים", שמעמידה את צורכי המהגרים לפני אזרחיה. קריאות "הוציאו אותם החוצה" בהתייחסות לממשלה, מהדהדות ברחבי המדינה בעוד ששלטים מפוזרים בערים ובכבישים ועליהם כתוב "חיי אירים חשובים" ו"אירלנד תחת מצור ופלישה".

כמה פשעים מתוקשרים הקשורים למהגרים גם זרעו פחד אצל המקומיים, שהגיעו לשיא בהתקפות הסכינים המזעזעות על ילדים ומורה, שבוצעו על ידי אזרח אירי יליד אלג'יריה בנובמבר, שגרמו להתפרעויות וביזה בדבלין. גם ענף התיירות במדינה צפוי לסבול מירידה משמעותית בהכנסות, לאחר שבפעם הקודמת שבה נכנסו מהגרים רבים לאירלנד מאוקראינה, הענף כולו חווה קשיים עם בתי מלון שהתמלאו וחשש של תיירים מחו"ל לבקר במדינה.

בכמה ערים, בתי המלון המקומיים הוסבו כולם למקלטים למהגרים, ושיבשו את תעשיית התיירות באזור, בין מדובר באטרקציות או במסעדות ובתי קפה שכוונו לקבלת תיירים. לפי בתי העסק המקומיים, משבר ההגירה יוצר תפיסה של חוסר יציבות או אי שקט במדינה, ותיירים מודאגים מבעיות בטיחות או מתחים פוליטיים, שעלולים להרתיע אותם מביקור באירלנד.