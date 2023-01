תופעת שליחת ההודעות המאיימות בטיסות לא עוצרת: לפני מספר ימים שוטרים חמושים השתלטו על מטוס של חברת הלואו קוסט איזי ג'ט בנמל התעופה סטנסטד, בטיסה שעמדה להמריא מלונדון לאמסטרדם. זאת לאחר שנוסעים קיבלו ב-AirDrop הודעה שאומרת "יש לי פצצה".

ההודעה המפחידה הובילה כאמור להקפצה של כוחות מיוחדים שהשתלטו על המטוס מדגם איירבוס A319 ולהשבתה של נמל התעופה. הטיסה עצמה נדחתה ביום. על פי עדי ראייה, אחד הנוסעים הופל על הרצפה ונלקח מהמטוס באזיקים. בנוסף, שלושה אנשים אחרים נעצרו בחשד שהפיצו הודעות מאיימות בעזרת תוכנת ההודעות האנונימית.

Armed police stormed easyJet passenger plane at Stansted 'after terrified holidaymakers were sent bomb threat via AirDrop message' in first terror incident of its kind

via https://t.co/SvLaQxo5hX https://t.co/Zw50ZBUqhu — Marc Hoare (@020644) October 22, 2022

"הייתה היסטריה על המטוס", אמר אחד הנוסעים למגזין הסאן הבריטי. "כמובן שאנשים נכנסו לפאניקה". במהלך האירוע המטוס הופנה לחנות באזור מרוחק משאר המטוסים שהיו באותה העת בנמל התעופה עד אשר אושר באופן סופי שמדובר בהודעת שווא.

איזי ג'ט מסרה שהטיסה נדחתה "כאמצעי זהירות בלבד" על מנת לאפשר לבצע "בדיקות ביטחוניות נוספות".

זו פעם ראשונה שאיום מפורש נשלח ב-AirDrop

לאחרונה דווח על לא מעט הודעות שהכילו תמונות של מטוסים מתרסקים בעזרת אפליקציית AirDrop באייפון. גם בארץ התרחש מקרה דומה, כאשר תמונות של מטוסים מרוסקים נשלחו לנוסעים על טיסה שעמדה להמריא מנתב"ג לטורקיה.

אחת התמונות שנשלחו בארץ

לאחר חקירה נמצא שמדובר בתשעה נוסעים. כמה מהם הודו במעשה בחקירתם והביעו חרטה על מעשיהם. "זה היה בצחוק לא חשבנו שזה יפחיד את הנוסעים. לא הייתה לנו כוונה לפגוע במישהו. אנחנו מצטערים על מה שקרה"

יחד עם זאת, זו הפעם הראשונה שאיום מפורש של "יש לי פצצה" נשלח באמצעות האפליקציה.

ה-AirDrop מאפשר למשתמשי אייפון לשלוח קבצים ותמונות ביניהם. ניתן להעביר קבצים והודעות בצורה אנונימית לזרים שיש להם את אותה האפליקציה על האייפון והם נמצאים בטווח קרוב לשולח.