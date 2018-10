בסיום הטיול שלהם במרוקו, הגיעו 26 מטיילים ישראלים לנמל התעופה בקזבלנקה במטרה לעלות על טיסה של חברת איבריה (Iberia) למדריד ומשם לארץ. לאחר שעברו את הליך הצ'ק אין ואת הבידוק הביטחוני הקפדני הם עלו למטוס וכעבור כמה דקות גילו שהם לא הולכים להמריא בקרוב. >> לעוד עדכונים היכנסו לעמוד הפייסבוק של mako חופש "פתאום התחיל בלגן", שחזר אחד הנוסעים. "אחרי כמה דקות הבנו שיש בעיה בגלל שנרשם לטיסה נוסע אחד יותר מדי וצריך לשכנע מישהו מהנוסעים לרדת כדי שיוכלו להמריא. זה מוזר שזה קורה בחברת תעופה בינלאומית ומוכרת". מאז התקרית המתוקשרת בשנה שעברה, בה דיוויד דאו הורד בכח מטיסה של יונייטד איירליינס, חברות התעופה מקפידות לא להוריד יותר נוסעים בכח או לערוך הגרלות כפי שהיה מקובל בעבר. לכן, צוות דיילי המטוס החלו לעבור בין הנוסעים ושאלו אותם מי יהיה מוכן לרדת מהמטוס ולחכות לטיסה הבאה בתמורה לכך שיקבל פיצוי של 400 יורו. הטיול במרוקו הסתיים בצורה לא מוצלחת. הרי האטלס | צילום: Galyna Andrushko, Shutterstock "בהתחלה אף אחד מהנוסעים לא הסכים לרדת מהמטוס. כולם התעקשו לטוס וזה גרם לעיכוב גדול", סיפר נוסע אחר. "כל הניסיונות לשכנע נוסעים לא עבדו". רק לאחר למעלה משעה, הסכים אחד הנוסעים לרדת מהמטוס. זה לא נגמר כאן, היות והיו צריכים גם למצוא את המזוודות של אותו הנוסע וצוות הסבלים בשדה התעופה נאלץ לפרוק את כל המזוודות מהמטוס לשם כך. רק לאחר עיכוב של למעלה משעה וחצי הטיסה מקזבלנקה יצאה לדרך למדריד. כאשר קבוצת הישראלים הגיעה לבסוף למדריד התברר להם שהם פספסו את הטיסה לישראל. מדריך הקבוצה יצר קשר עם נציגי החברה ואלה הסבירו שהטיסה הבאה תצא רק למחרת בצהריים ושהנוסעים יוכלו לשהות בבית הארחה הסמוך לשדה התעופה אך ללא המזוודות שלהם. הנוסעים מישראל נאלצו להעביר לילה נוסף במדריד | צילום: emperorcosar "מדובר בעשרות אנשים מבוגרים שצורכים תרופות, שנשארו בלי בגדים, בלי מוצרי היגיינה ובלי תחתונים להחלפה", טען אחד הנוסעים. "בנוסף, האוכל שקיבלנו בבית הארחה לא היה כשר וכולם שומרי מסורת. נציגי החברה הבטיחו שכל אחד מאיתנו יקבל פיצוי של 600 יורו וכשהגענו לארץ לא קיבלנו כלום". הם החליטו לתבוע את חברת איבריה על המקרה. לטענתם, החברה התעלמה מכל פניותיהם והתחמקה מלשלם להם את הפיצוי שהובטח בגין העיכוב בטיסה. הנוסעים ציינו שלא רצו לתבוע את החברה אלא להגיע להסכם פיצוי מחוץ לכותלי בית המשפט אך זו התנערה מפניותיהם. בכתב התביעה שהגישו בית משפט השלום בנתניה, בסכום של 320 אלף שקל, הם טוענים שמחדל חמור של החברה הוא זה שהוביל לכך שהם נתקעו במרוקו ולאחר מכן טיסתם התעכבה ב-24 שעות ממדריד לישראל. "מדובר במחדל של החברה. על נציגי החברה היה לשים לב לרישום היתר לטיסה ולא להמתין רק לאחר העלייה למטוס ולגלות שיש נוסע אחד מיותר", נטען בכתב התביעה בו כל אחד מהנוסעים דרש פיצוי של 10,270 שקל. View this post on Instagram A post shared by Rayan Ben Othman (@rayanspotter) on Sep 14, 2018 at 12:00pm PDT חברת איבריה טרם הגישה כתב הגנה, אך במכתב תגובה ששיגרה לנוסעים טרם הגשת התביעה היא הסבירה שבמקרה הספציפי הזה היה עיכוב בגלל שנציגיה היו מחוייבים להוריד נוסע מהמטוס. מרגע שנודעה להם הבעיה הם עשו כל מה שביכולתם לדאוג לנוסעים לטיסה חלופית. לטענתם, במקרה זה הם אינם חייבים להעניק פיצוי לנוסעים שכן הם מחויבים לפעול בלבד על פי תקנות וחוקי התעופה באירופה. {title}





