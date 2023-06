הוויאן איירליינס תבקש מנוסעים בחלק מהנתיבים לעלות על המשקל כדי לעזור לחברת התעופה לעמוד בדרישות ה-FAA האמריקאית (רשות התעופה הפדרלית), ובכך מצטרפת לאייר ניו זילנד שכבר דורשת מנוסעים להישקל לפני שהם עולים על המטוס.

בעוד שחברת התעופה של הוואי צריכה לעמוד בדרישות ה-FAA, החברה הניו זילנדית הודיעה כי היא מתכננת לשקול יותר מ-10,000 נוסעים החודש כדי לקבוע את "משקל ואיזון המטוס", עם נתונים שאמורים לעמוד בתקן של רשות התעופה במדינת האיים.

מחקרי משקל של חברות תעופה מתייחסים לעלייה עולמית בהשמנה

על פי מחקר שנערך לאחרונה על ידי הפדרציה העולמית להשמנת יתר (World Obesity Federation), למעלה ממחצית מאוכלוסיית העולם תימצא בהשמנת יתר או עודף משקל עד 2035. זוהי עלייה גדולה בתוך כמה שנים, וכל שינוי משמעותי במשקל הנוסעים דורש התייחסות לגודל ומספר המושבים, תכנון פינוי במקרי חירום ועוד. כמו כן, ככל שהמטוס כבד יותר, כך המנועים עובדים קשה יותר, מה שאומר שקיימת יותר צריכת דלק שמפחיתה את המרחק שמטוס יכול לטוס. במטרה לעמוד בדרישות, חברות התעופה יישקלו גם מזון ומשקאות וכל דבר אחר שהובא למטוס. נתוני משקל לא מדויקים עלולים להוביל לבעיות בטיסה ולגרום לכך שרשויות האכיפה יחלו לקנוס חברות תעופה.

על פי דרישות ה-FAA,חברות תעופה המשתתפות במחקרי המשקל יכולות לשקול נוסעים על המשקל לפני העלייה למטוס או לחילופין לשאול את הנוסעים אודות משקלם ואז להוסיף כ-5 קילו פאונד נוספים לבגדים. במקרה של אייר ניו זילנד, חברת התעופה מדגישה כי הנתונים יישמרו אצלה ויהיו אנונימיים, כך שהנוסעים והמשקלים שלהם לא יהיו חשופים.

בעיות משקל הנוסע התבררו בחוזר ה-FAA

ב-2019 פירסמה ה-FAA חוזר שבו נטען כי עם הזמן הנוסעים הולכים וגדלים, מה שמשפיע בין היתר על בטיחות הטיסה. באותה תקופה, האמינו שרק 30 אחוז מהמבוגרים מעל גיל 20 היו במצב של השמנת יתר, אבל זה משתנה במהירות. מסיבה זו רשות התעופה הפדרלית רוצה שחברות תעופה יבצעו סקרים אקראיים מבחירה ולא מחובה, כדי לקבוע משקלים ממוצעים לנוסעים, צוות, תיקים ופריטים אחרים במטוס.

"ללא קשר לשיטת הדגימה שבה נעשה שימוש, למפעיל יש אפשרות לסקור כל נוסע ותיק על סיפון המטוס ועליו לתת לנוסע את הזכות לסרב. אם נוסע מסרב להשתתף, על המפעיל לבחור את הנוסע הבא על סמך שיטת הבחירה האקראית של המפעיל במקום לבחור את הנוסע הבא בתור. אם נוסע מסרב להשתתף, מפעיל לא צריך לנסות להעריך נתונים כדי להיכלל בסקר", כתבה רשות התעופה הפדרלית בחוזר לחברות האמריקאיות.

לגבי הגנה על פרטיות הנוסעים, ה-FAA אומר, "חברת תעופה שבוחרת לשקול נוסעים כחלק מסקר צריך לדאוג להגן על פרטיותם. קריאת המשקל צריכה להישאר מוסתרת מעיני הציבור. החברה צריכה להבטיח שכל נתוני משקל הנוסע שנאספו יישארו חסויים".

האם עוד חברות יתחילו לשקול נוסעים בקרוב?

ייתכן שלפי הסקרים שנעשים כעת, נוסעים השוקלים יותר עלולים לגרום להפחתת מושבים שניתן להתיישב בהם במטוס. באופן טבעי, מצב זה גם עלול להשפיע לרעה על תעריפי הטיסה, כאשר עלות הסעת הנוסעים תגדל. זאת במיוחד במטוסים קטנים יותר כמו בואינג 737 ואיירבוס A321 למשל, שבהם כל סנטימטר של שטח כבר תפוס.

נכון להיום שתי חברות התעופה האלה הודיעו על השתתפות בסקר, אך סביר שרבות נוספות ייצטרפו בהמשך. מינהל התעופה הפדרלי (FAA), הסוכנות האירופית לבטיחות תעופה (EASA) וגופים אחרים ברחבי העולם דורשים מחברות תעופה לבצע סקרים של משקל הנוסעים, יחד עם זה של כבודת היד, התיקים הנבדקים ועוד, וייתכן שבעתיד הקרוב גם חברות תעופה אירופיות וממקומות אחרים בעולם, יצטרפו לסקרי המשקל.