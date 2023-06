המקרה המזעזע שהתרחש ביום חמישי, בו תייר רוסי מת לאחר שהותקף על ידי כריש, גרמה לבהלה גדולה אצל לא מעט מהמטיילים הישראלים שנמצאים בסיני או שאמורים להגיע אליה בימים הקרובים. בתוך כך, בקבוצות הפייסבוק השונות עלו לא מעט תהיות האם מותר ובטוח לצלול בימים אלה בחופי סיני. נגד התהיות הללו עלו טיעונים שהאירוע הקשה התרחש בהורגאדה (Hurghada), עיר נופש במצרים, המרוחקת מחופי סיני.

האירוע שהתרחש שלשום מצטרף לשני מקרים דומים שהתרחשו בשנה שעברה באותו האזור. באחד, תיירת אוסטרית הותקפה על ידי כריש באותו האזור, ומתה לאחר מכן בבית החולים המקומי. בשני תיירת מרומניה מצאה את מותה מאותה הסיבה.

הורגאדה במצרים | צילום: Alex Saluk, shutterstock

יחד עם זאת, מי שחשב שהכרישים תוקפים רק תיירים שצוללים או שוחים באזור הורגאדה, צריך להיזכר באירוע נוסף שהתרחש לפני שנתיים בו ילד נהרג מתקיפת כריש באתר צלילה בראס מוחמד, בחצי האי סיני. באותו האירוע גם אימו של הילד הותקפה, אך שרדה.

"הרשויות בשארם א'-ש'ייח ובדהב סימנו סביב החופים באמצעות כדורי פלסטיק את האזורים שאסור לעבור אותם מחשש שכרישים יתקפו", הסביר מדריך טיולים ישראלי בסיני. "ראס מוחמד הוא מקום שהמון ישראלים ותיירים חובבי צלילה מגיעים אליו ולא פעם עוברים בו גם כרישים שמחפשים מזון. לא צריך להיות שאננים. צריכים להיות זהירים כי הכרישים בסופו של דבר מגיעים לכל מקום כשהם רעבים וזה לא משנה אם זה בהורגאדה או בסיני".

Jaws was just a movie, right?



Tourists visiting the popular Egyptian resort of Hurghada [Africa] watched a man get eaten alive by a shark just feet away from a crowded beach. pic.twitter.com/CpmaPdQpGC — AlphaFox (@Alphafox78) June 8, 2023

הכרישים מחפשים חיות שמושלכות מאניות משא

מותו של התייר שלשום גרם ללא מעט ישראלים להעתיק את הנופש שלהם משארם ודהב, שנמצאות יותר בדרום, לחושות ולחדרים בנואיבה וטאבה, שיותר קרובות לישראל.

"זה מפחיד מאוד, גם אם זה קרה מאות קילומטרים מחופי סיני", הסביר ערן, שביטל חופשת צלילה בדהב לטובת בטן גב בחושה בנואיבה. "אני והחברים שלי לא ניקח סיכון. צללנו בשארם ובדהב וראינו כרישים אבל יש גבול עד כמה נסכן את החיים שלנו. כרישים לא נמצאים רק בהורגאדה הם בכל מקום בים האדום כולל בחופי סיני".

ישראלים שנפשו בשבוע האחרון בסיני סיפרו כי נתקלו בכרישים באחד החופים שבין ביר-סוויר לטאבה. "באמצע השחייה נתקלתי בכריש קרוב לחוף ושחיתי בפאניקה החוצה", שחזרה נ'. "לקח לי כמה שניות להבין שמדובר בכריש, זה פחד אלוהים. מי שרוצה לצחוק ולזלזל זו בעיה שלו. לכרישים אין מקום קבוע שבו הם שוהים, הם יכולים להגיע לכל חוף בסיני כשהם מחפשים מזון".

בעקבות האירוע, לא מעט ישראלים עברו לנואיבה שקרובה יותר לארץ | צילום: Iryna Yanchukovich, shutterstock

ל-mako נודע כי הכרישים מגיעים לא מעט לחופי סיני בעקבות זריקת פגרי בעלי חיים מאניות משא שמגיעות מאוסטרליה לישראל. "הפגרים ואותם בעלי חיים שנזרקים לים, גורמים לכרישים להתקבץ במקום אחד כדי להשביע את רעבונם ואז הם חוזרים אליו שוב ושוב למצוא אוכל", הסביר מדריך צלילה. "כל עוד שלא מתגרים בכרישים זה בסדר, אבל כשכריש רעב הוא תוקף גם בני אדם שנראים לו כמי שמאיימים על הטריטוריה שלו".