Hope no one is expecting to travel in or out of Stansted Airport anytime soon....❄️ pic.twitter.com/72TnSbxA4X — Stuart M (@RealStewieboy) December 11, 2022

לונדון היא אחת הערים הכי מתוירות כרגע, בגלל מזג האוויר הקר ואווירת הכריסמס. אבל דווקא בזמן הקסום הזה, עיר הבירה הבריטית סובלת ממזג אוויר קיצוני ושלג רב, שהוביל לעיכובים רבים בטיסות בסוף השבוע האחרון, בעיקר בנמל התעופה המשני בעיר - סטנסטד, שממוקם 48 קילומטרים ממרכז העיר.

גם נמלי התעופה גטוויק, לוטון ונמל התעופה המרכזי - הית'רו, חוו שיבושים ונאלצו לסגור את מסלולי ההמראה והנחיתה לסירוגין, בגלל השלג הכבד והקרח שכיסה את המסלולים.

לאורך כל סוף השבוע, העיר סבלה ממזג אוויר חורפי קיצוני, שכלל כמות שלג גדולה, ערפל ואפילו קיפאון. גם השימוש התדיר מפלסות שלג ופיזור מלח נגד הקרח, לא הצליחו לעזור.

After 4 hours delay at 10pm #easyJet cancelled our flight out of stansted airport. One concern especially mothers with young kids, no support at all. #stanstedairport #uksnow pic.twitter.com/DhxfkwdlIy — Brasov Andy (@BrasovAndy) December 11, 2022

מעל 50 טיסות בוטלו בהית'רו

נוסעים רבים דיווחו על עיכובים של 4 שעות ויותר בהמראה וחלקם אך ציינו שהטיסה שלהם בוטלה. בנוסף, טיסות רבות שכבר היו באוויר נאלצו לעתים להמתין זמן רב עד שקיבלו את אישור הנחיתה. חלקן אף הופנו לנמלי תעופה חלופיים כמו מנצ'סטר ואפילו סכיפהול באמסטרדם.

בסך הכל, על פי הדיווחים, כ-50 טיסות בוטלו בהית'רו, בזמן שנמלי התעוםפה הקטנים יותר חוו מאות ביטולים כל אחד. המצב גרם לזעם רב אצל הנוסעים, במיוחד בתקופה בה הרבה תושבים טסים לבקר את משפחותיהם. לא מעט נוסעים טענו שמזג האוויר היה ידוע מראש והיה צריך להיערך אליו בצורה טובה יותר.

מזג האוויר הקר בלונדון צפוי להמשך גם בשבוע הקרוב, אך בניגוד לשיבושים הקשים שהיו בסוף השבוע, נראה שכעת לא צפויים עוד ביטולים רבים. שווה לעקוב.