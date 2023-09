כמויות גשם אדירות, של עד 20 ס"מ באזורים מסוימים, ירדו ביומיים האחרונים באזור החוף המזרחי בארה"ב וגרמו להצפות כבדות גם בעיר ניו יורק. בשיא הגשם, שהיה בלילה שבין שישי לשבת, מושלת מדינת יורק, קתי הוצ'ול (Kathy Hochul), הכריזה על מצב חירום במדינה. בתוך כך, ראש העיר אריק אדמס ביקש מתושבי ניו יורק להישאר בבית.

הרובע שנפגע יותר מכל, הוא רובע ברוקלין, שהוא גם האזור הכי מאוכלס בניו יורק, בו ירדו כ-17 ס"מ של גשם. מרבית הפגיעה נגרמה בעקבות קושי בניקוז הגשמים הכבדים, מה שגרם להצפות כבדות בכבישים ובנוסף גרם להצפות כבדות במנהרות הרכבת התחתית. בשיא הגשם דווח על הפסקות של הרכבת התחתית ואף על שיבושים בנמלי התעופה לה גוארדיה ו-JFK, בו ירדו 15 ס"מ של גשם.

חלק מהתושבים אף קיבלו התראות משירות מזג האוויר הלאומי, המזהירות אותם לא לצאת למרחב הפתוח: "אזהרת שיטפון הבזק תקפה באזור זה עד השעה 12:30", נכתב. "זהו מצב מסוכן ומסכן חיים. אל תנסו לנסוע בכבישים אלא אם כן אתם בורחים מאזור נתון להצפה או תחת צו פינוי".

People grocery shopping in knee high water during the apocalyptic flooding in New York City today as strange new animals float around them. #flashflood #flooding #flood #newyork #newyorkcity #nyc #brooklyn #rain #streetflooding #brooklynflooding #Manhattan | #NewYork pic.twitter.com/7mMksRwm6L — RestoringOurCulture (@MigrantsOut) September 30, 2023

It’s flooding in NYC let’s blame HSM pic.twitter.com/ts62fmnNcC — ShortTallMan (@ShortTallMan252) September 29, 2023

The situation in NYC is getting out of control due to the flooding.

When it flood like this in Bangkok it always so gross. This must be shit!! Literally human shits in the flood. Get ready for Hep A and all the other diseases. pic.twitter.com/wNyIUkxKYX — AngryTBJ (@beerburp23) September 29, 2023

"פעם שמעתי שאם יורד גשם בלילה הראשון של סוכות, זה סימן שאלוהים לא מרוצה מאיתנו", כתבה לינדה ג'יסל רוט, שגרה בניו יורק, בלילה של שישי. "כרגע יורד גשם כבר יומיים ומעולם לא הרגשתי ככה. אני רוצה לבלות את הלילה הראשון של סוכות, בסוכה שלי. בבקשה שהגשם ייפסק".

על פי הדיווח האחרון בתקשורת האמריקאית, נראה שהתנועה והתחבורה הציבורית מתחילים לחזור לאט לאט לסדרם, אך השיבושים והפגיעה החמורה בתשתיות עדיין נראים בכל מקום, ונראה שייקח עוד זמן עד שהכל יחזור לשגרה מוחלטת.

על פי הדיווחים, ביום שישי בערב היו כ-15 חילוצים ממכוניות ושלושה חילוצים מדירות מרתף. ברשויות המקומיות מבקשים לא להיות שאננים: "הדאגה הכי גדולה כרגע היא שאנשים יראו רגיעה בגשם וייצאו עם הרכבים שלהם", אמר נציג רשויות החוק ל-CNN.