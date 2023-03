⚡️Destruction in Ecuador after 6.9M earthquake. pic.twitter.com/GQQ20dsjsb — War Monitor (@WarMonitors) March 18, 2023

רעידת אדמה חזקה הרעידה ביום שבת את דרום אקוודור וצפון פרו ביום שבת, כאשר לפי הדיווחים נהרגו לפחות 16 בני אדם, בעוד נוספים לכודים מתחת להריסות בזמן שצוותי חילוץ פועלים ברחובות זרועי ההריסות וקווי חשמל שנפלו.

המכון הגיאולוגי בארה"ב דיווח כי רעידת האדמה התרחשה בעוצמה של כ-6.8 בסולם ריכטר, כשמרכזה היה ממש ליד חוף האוקיינוס השקט, כ-80 קילומטרים דרומית לגואיאקיל (Guayaquil), העיר השנייה בגודלה באקוודור. כעת ידוע כי אחד הקורבנות נהרג בפרו, בעוד האחרים נהרגו באקוודור, שם גם דיווחו הרשויות כי לפחות 381 בני אדם נפצעו.

| AHORA: Machala, Ecuador: pic.twitter.com/5pW9gIzAed — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2023

| Sismo de magnitud 6,5 en Ecuador: pic.twitter.com/bXT5gPcDKv — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 18, 2023

בגואיאקיל, הרשויות דיווחו על סדקים בבניינים ובתים, כמו גם על קירות שקרסו ממבנים בעיר. הרשויות הורו לסגור שלוש מנהרות כלי רכב בגואיאקיל, אזור מטרופולוני שבו מתגוררים למעלה מ-3 מיליון בני אדם. "שמעתי איך השכנים שלי צועקים והיה הרבה רעש", אמר קרוז, צלם בן 34. הוא הוסיף שכשהסתכל סביבו הבחין בגגות שהתמוטטו מבתים סמוכים.

נשיא אקוודור גיירמו לאסו אמר לאמצעי התקשורת כי רעידת האדמה "ללא ספק יצרה פאניקה באוכלוסייה". סוכנות הידיעות AP דיווחה כי באקוודור "לרבים מהבתים שהתפוררו היה הרבה במשותף: הם שיכנו עניים, היו ישנים ולא עמדו בתקני בנייה במדינה המועדת לרעידות אדמה".

Earthquake in Ecuador kills at least 4, causes wide damage https://t.co/ZnwIMYXNaP — CP24 (@CP24) March 18, 2023

בפרו הורגשה רעידת האדמה מגבולה הצפוני עם אקוודור ועד לחוף המרכזי של האוקיינוס השקט. ראש ממשלת פרו, אלברטו אוטארולה, אמר כי ילדה בת 4 מתה מטראומה בראשה שספגה בהתמוטטות ביתה באזור טומבס, על הגבול עם אקוודור.

נכון לשעות אלה לא דווח על תיירים שנהרגו או נפצעו מרעידת האדמה, ודו"ח של מנהלת הניטור של אירועים חריגים באקוודור שלל איום צונאמי. כמו כן, נמלי התעופה באזור פועלים כרגיל, כולל נמל התעופה סנטה רוסה שספג נזקים קלים, אך נשאר פעיל.

⚡#ATENCIÓN| Imágenes realmente tristes, varios daños en diferentes provincias del país. En este caso el domicilio de un padre y su hijo en brazos. pic.twitter.com/s2kJY3USyl — ALERTA ECUADOR (@AlertaEcuador7) March 18, 2023

בעקבות רעידת האדמה וההרס הנרחב, משרד החוץ האמריקאי הוציא הודעה לזרים במדינה ובה נכתב: "הרשויות המקומיות צופות עלייה זמנית באלימות הכנופיות בערים גואיאקיל, באבאהויו וקווידו. עוברי אורח עלולים להיפגע. האזורים הסבירים ביותר של גואיאקיל שיושפעו הם נואבה פרוספרינה, דוראן ודרום גואיאקיל. יש לנקוט משנה זהירות ולשמור על ערנות מוגברת. כמו כן, היו מודעים לסביבתכם והימנעו מהימצאות במפגשים המוניים, עקבו אחר החדשות המקומיות לקבלת עדכונים, ושמרו על פרופיל נמוך". במשרד החוץ הישראלי לא פורסמה אזהרת מסע לאקוודור.

בשנת 2016, רעידת אדמה בעוצמה של 7.8 פגעה במחוזות מנאבי ואסמרלדס במערב אקוודור, כשבאותו אירוע נהרגו 673 בני אדם ונגרם נזק שהוערך ב-3 מיליארד דולר.