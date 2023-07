Rhodes fire burning at three fronts, in largest evacuation operation ever in Greece https://t.co/FXhzroILaX pic.twitter.com/CsOIfUe5Tu — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) July 23, 2023

הכאוס נמשך: אירופה מתמודדת כעת עם קיץ קשה במיוחד, כשבשיא עונת התיירות ביבשת מתחוללות שריפות ענק, סופות וגל חום שמסרב לעזוב. עשרות אלפי תיירים עושים כעת את דרכם חזרה לביתם, כשחברות תעופה הודיעו על השהייה וביטול של הקווים שלהם למספר מוקדים שנפגעו מהאירועים האחרונים.

שריפות קשות שפרצו ביוון הביא לפינויים של עשרות אלפי תיירים ומקומיים בנקודות מסוימות ברחבי המדינה. ברודוס, תיירים בורחים משריפה בת שבוע שהגיעה מההרים לכיוון אזורי החוף. המשרד לשינויי אקלים והגנה אזרחית ביוון כינה את האירוע "פינוי השריפות הגדול ביותר בהיסטוריה של המדינה". גם באי קורפו התבצעו פינויים של אלפים בזמן שהשריפות ממשיכות להשתולל בקצה הצפון מזרחי של האי אך עדיין לא הגיעה לבתי מגורים, דיווח כוח מכבי האש המקומיים.

גם באזור הבירה אתונה מתחוללות כעת שריפות יער, בזמן שהטמפרטורות הגבוהות הציפו את בתי החולים באנשים הסובלים ממכות חום, מוקדי תיירות נסגרו והרוחות היבשות והחזקות הזינו את שריפות הענק. ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטקיס הזהיר שלמדינתו צפויים "ימים קשים יותר בהמשך" והוסיף כי "יוון נמצאת עכשיו במלחמה". חברות תעופה וביניהן Jet2 ו-TUI הודיעו כי הן מבטלות את הטיסות לאזורים הנמצאים תחת השריפות, ולעומתן איזיג'ט וריינאייר ממשיכות את טיסותיהן כרגיל, ובשל כך קיבלו ביקורות שליליות.

Corfu fires tonight. It’s moved along the mountain but seems less intense. Helicopters & planes doing amazing amount of water drops all day. #corfu #corfufires pic.twitter.com/mFrxqO3e8G — Mike Cotton (@MikeCotton1) July 24, 2023

מחום קיצוני לסופות ברד

איטליה היא אחת המדינות שסבולות מגל החום הנוכחי, עם טמפרטורות שהגיעו לכדי 50 מעלות בנקודות ברחבי ארץ המגף. עם זאת, דווקא במילאנו שבה דווח על חום כבד בשבוע שעבר, מתחוללת בימים האחרונים סופה שהביאה איתה ברד כבד, הצפות ושיטפונות שהציפו רחובות העיר וסביבתה. בבירת האופנה של אירופה דווח על חסימה של מנהרות הרכבת התחתית, כשתושבים רבים, שהתעוררו מרעש הרוח, הרעמים ובאזורים מסוימים – סופת ברד, כתבו ברשתות החברתיות: "מעולם לא ראיתי דבר כזה", "זה נראה כמו האפוקליפסה".

Milano, zona Porta Nuova alle ore 4.13. #maltempo #milano pic.twitter.com/VaVXV1xgp6 — Federico Chimenti (@FedericoChiM) July 25, 2023

a very strong storm in Milan Italy hit today pic.twitter.com/wBttkUs0cA — Tommy Vercetti 247 (@IlMarmottone) July 24, 2023

Just watching @wizbates explaining that the row about Uxbridge and ULEZ means politicians may increasingly row back on green commitments. Meanwhile Rhodes is on fire and this was northern Italy yesterday. I don’t think I can cope with much more idiocy. pic.twitter.com/L2OjOu6vWo — Brendan May (@bmay) July 22, 2023

בתוך כך, התקשורת האיטלקית מדווחת על כך שטיסת דלתא DL185 המריאה מנמל התעופה מילאנו לינאטה אתמול (שני) אחר הצהריים לכיוון נמל התעופה ג'ון פ. קנדי בניו יורק, כאשר דקות ספורות לאחר ההמראה, המטוס נקלע למערבולת חזקה ובסופת ברד עזה. כשחלון תא הטייס נסדק עקב הברד הגדול, הכריזו שני הטייסים על מצב חירום והנחיתו את המטוס בנמל התעופה ברומא. לא רק חלון תא הטייס ניזוק, אלא גם חרטום הבואינג שהיה מרוסק לחלוטין עם חור גדול שנפער בו. כמו כן נוצרו חורים בשתי הכנפיים, בתוספת אינספור שקעים, כשהלהבים של המנועים נפגעו קשות. למרבה המזל אף נוסע או אנשי צוות לא נפגעו.

Delta Air Lines flight DL185 makes emergency landing at Rome Fiumicino Airport after being damaged by a hailstorm on departure from Milan. pic.twitter.com/cbEbhtk2qz — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 24, 2023

באופן אבסורדי, דווקא ברומא נרשמו טמפרטורות קיצוניות, עם 43 מעלות שנרשמו והשאירו את עיר הבירה בקטגוריה האדומה והגבוהה ביותר של מצב חירום אקלימי. בעקבות החום הכבד, הכבאים בקולוסיאום, אחד מהאתרים המפורסמים בעולם, דיווחו על מספר רב של תיירים שהתעלפו ונאצלו להתפנות לטיפול. כמו כן, אדם בן 62 בעיירה באזור רומא התמוטט ומת לאחר שהשתתף במופע וסבל ממכת חום חמורה.

בעקבות המצב עלו תלונות על תופעה מכוערת שבה מוכרים באזורים התיירותיים בעיר החליטו לנצל את החום ולמכור מים קרים במחירים גבוהים. "אירועים כמו אלה הפכו ליומיומיים", מרקו מילאנו, המזכיר הרומי של ארגון S.U.L.P.L, המפעיל מתקני סיוע קבועים שמנוהלים על ידי מתנדבים כדי להגן על תיירים. "אנו מוצאים את עצמנו עם אלפי אנשים שפוקדים את הפארק הארכיאולוגי מדי יום והיעדר נקודות סיוע והתרעננות קבועות. יש פה תורים אינסופיים של אנשים מול הכניסות וקופות הכרטיסים. רק תחשוב שאספקת מים קרים מופקדת למעשה בידי מוכרים שמנצלים את המצב ומוכרים בקבוקי מים לא חוקיים במחירים גבוהים".

"להזמין כרטיסי טיסה סמוך למועד"

גל ביטולי הטיסות ברחבי אירופה גרם לכך שישראלים רבים נתקעו ללא פתרונות. עשרות טיסות בוטלו בשבועיים האחרונים ורוב הנוסעים נאלצו לרכוש כרטיסי טיסה חדשים ויקרים מחברות תעופה אחרות כדי לחזור לארץ, כשלרוב מדובר בטיסות לא ישירות עם קונקשן.

ביטולי טיסות עקב פגעי טבע או אפילו שביתות בנמלי תעופה לא מקנים פיצוי לנוסעים וגם לא החזר עבור הכרטיסים מאחר ומדובר ב"כוח עליון", כלומר שלחברות התעופה אין שליטה עליו ושהם לא אשמות בו. סוכן הנסיעות ואיש התיירות, אביגדור אורגד מציע לנוסעים הישראלים לא להזמין טיסות שבועות וחודשים לפני כן אלא סמוך לטיסה ככדי שלא יישארו בלי טיסה ובלי פיצוי בגין הכרטיס.

One of the worst heat waves on record in Greece and southeast Europe is headed toward a Tuesday-Wednesday climax when temperatures may reach all-time highs in Athens and surrounding areas.



On Monday, the thermometer hit 118.4 degrees (48 Celsius) on Sardinia, Italy’s… pic.twitter.com/lfJBy1WpXQ — The Washington Post (@washingtonpost) July 24, 2023

"במצב של היום לאור האירועים באירופה שגרמו לביטולי טיסות רבות, הייתי ממליץ להזמין כרטיסי טיסה סמוך למועד הטיסה, אפילו יומיים ולא כמה שבועות וחודשים", מציין אורגד, "כשמזמינים כרטיסים סמוך לטיסה הסיכוי לטוס הוא גבוה יותר".

אורגד גם ממליץ לנוסעים לעשות ביטוח ביטול טיסה כדי לקבל את הכסף חזרה. "חברות התעופה לא מחזירות כסף על ביטולי טיסות בגלל מקרי כוח עליון. נוסעים רבים נאלצים לרכוש כרטיסי טיסה חלופיים יקרים מאוד כדי לחזור לארץ. הייתי ממליץ לעשות ביטוח טיסה".

מה צפוי להיות בהמשך?

למרות שההקלה מגל החום נמצאת ממש מעבר לפינה, יוון וחלקים של דרום איטליה עשויים לרשום את שיאי הטמפרטורות החמות ביותר היום (שלישי). שיא של כ-46 מעלות ומעלה צפויות היום ברוב חלקי יוון, כולל סביב אתונה, כמו גם בחלקים גדולים של איטליה.

עד יום רביעי, כאשר אוויר קריר יותר יגיע לחלק המערבי של דרום אירופה, ליבת החום תעבור מזרחה אל בולגריה, שבה עשויות להירשם כ-46 מעלות, קרוב לשיא הלאומי. החום הקיצוני צפוי להגיע גם למזרח רומניה, חלקים גדולים מיוון וטורקיה, לפני שימשיך דרומה יותר ביום חמישי.