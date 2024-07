#UPDATE | Death toll in the Nepal, Kathmandu plane crash rises to 18.



The unfortunate incidents had been captured just before the incidents by other travellers.



May god bless the souls of all deceased.

18 בני אדם נהרגו לאחר שאש פרצה במטוס נוסעים והוא התרסק לתוך ערוץ נחל במהלך ההמראה מבירת נפאל קטמנדו לעיר הסמוכה פוקרה. במטוס היו 19 אנשים, אך רק הקפטן שרד את ההתרסקות, והוא מטופל כעת בבית חולים עם חבלת ראש, אמר דובר נמל התעופה.

ההתרסקות אירעה היום בסביבות השעה 11:00 שעון מקומי, כך מדווח הקטמנדו פוסט. המטוס נשא שני אנשי צוות ו-17 טכנאים לעיר פוקרה כדי לתקן מטוס אחר, אומרים גורמים רשמיים שגם מציינים כי 18 גופות אותרו בזירה. דיווחים של עדי ראייה מספרים כי המטוס המריא מהקצה הדרומי של המסלול ולפתע התהפך כשקצה הכנף פגע בקרקע. המטוס עלה באש מיד ואז צלל לתוך נקיק בצד המזרחי של המסלול.

Một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Saurya Airlines của Nepal đã bị rơi tại sân bay thủ đô Kathmandu của Nepal, với 19 người trên máy bay, bao gồm cả phi hành đoàn đã thiệt mạng.

Nepal: A Saurya Airlines aircraft skidded off the runway and caught fire during takeoff from Tribhuvan International Airport in Kathmandu on Wednesday, resulting in the deaths of at least 18 people. The pilot survived the incident, according to media reports and officials.

BreakingNews : Nepal में अत्यंत दुखद विमान हादसा..



नेपाल के Kathmandu, में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरने के दौरान, Saurya Airlines का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।



विमान में 19 लोग सवार थे, अबतक 18 की मौत.

שוטרים ולוחמי אש עדיין נמצאים במקום ומבצעים פעולות חילוץ, וניתן לראות בנמל התעופה עשן כבד. נמל התעופה הבין-לאומי טריבהובאן, המרכזי בנפאל לטיסות בין-לאומיות ופנימיות, נסגר בזמן שצוות החירום עובד. זוהי עונת גשמי המונסון בקטמנדו אבל לפי המטאורולוגים לא ירד גשם בזמן ההתרסקות, אך הראות הייתה נמוכה ברחבי הבירה.

Rescuers have been rescued Captain Manish Shakya from the crash site at Kathmandu Airport and immediate sent to KMC hospital for further treatment.





ב-15 בינואר אשתקד, 72 בני אדם נהרגו כאשר מטוס דו-מנועי מדגם ATR 72-500 המופעל על ידי Yeti Airlines צלל לתוך ערוץ נחל תוך כשהתקרב לנמל התעופה הבין-לאומי של פוקרה למרגלות ההימלאיה. מקום ההתרסקות אותר כ-1.6 קילומטרים מהמסלול, בגובה של כ-820 מטר. חוקרים חשפו מאוחר יותר כי הטייסים ניתקו בטעות את החשמל מה שגרם להתרסקות שהרגה את כל האנשים שהיו במטוס. זו הייתה ההתרסקות האווירית הקטלנית ביותר של נפאל מאז 1992, כשאז מטוס איירבוס A300 של פקיסטן אינטרנשיונל איירליינס התרסק בצלע גבעה בסמוך לקטמנדו, והרג את כל 167 האנשים שהיו בו.