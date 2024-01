View this post on Instagram A post shared by THE ELLINIKON (@the_ellinikon_official)

באתונה הושק פרויקט נדל"ן חדש לבניית אתר נופש אולטרה-מודרני על חוף הים, האנטיתזה למה שאנו מכירים בבירת יוון. אם אתונה מפורסמת במיוחד במבנים העתיקים שלה כמו הפרתנון והאקרופוליס, כיום היא נמצאת על סף התפתחות ענקית בתחום הבנייה התיירותית.

תשננו את השם: אליניקון

הפרויקט השאפתני של אליניקון (Ellinikon), שזכה לכינוי "פרויקט הנדל"ן הגדול ביותר באירופה, ייבנה באתר של נמל התעופה הבין-לאומי של אלניקון לשעבר, שנסגר ב-2001, מדווח הסאן הבריטי. בשווי של 7.9 מיליארד אירו (כ-32 מיליארד שקל), אתר נופש חדש זה על חוף הים אמור לכלול מלונות 5 כוכבים, 8,000 מיטות, מספר מרכזי קניות, מסעדות, קזינו ומרינה ענקית עם מעגנים עבור מגה-יאכטות.

הפרויקט השאפתני ממוקם רק 20 דקות ממרכז אתונה ו-35 דקות מנמל התעופה הבין-לאומי של הבירה ויכלול מתקני פנאי נרחבים, כולל פארק ציבורי בשטח של 600 דונם שיחבר את העיר לחוף הים. מגדל ריביירה בגובה 200 מטר יהיה אחת האטרקציות המרכזיות באתר, עם נוף פנורמי של האקרופוליס והריביירה האתונאית. הוא גם יהיה גורד השחקים הראשון למגורים במדינה, עם 169 דירות הפרוסות על פני 50 קומות.

באתר הנופש על חוף הים, שתוכנן כעיר עתידנית, תיאסר נסיעה במכוניות למעט רכבי חירום. מנגד, ישרתו את התיירים והמקומיים מספר קווי תחבורה ציבורית, ביניהם קו חשמלית ושני קווי מטרו.

"מיני דובאי" באירופה

Lamda Development, החברה שעומדת מאחורי פרויקט אליניקון, מקווה להקים את המבנים עם כמה שיותר חומרים ממוחזרים, כשעבודות הבנייה צפויות להסתיים ב-10 השנים הקרובות. בסופו של דבר, האתר צפוי לקבל מיליון תיירים בשנה וליצור 85,000 מקומות עבודה בעיר.

"לאליניקון תהיה השפעה מסיבית הן על יוון והן על העולם, והיא תספק אמת מידה חדשה לחללים פנימיים וחיצוניים חכמים ומעוררי השראה שמרגשים אנשים, תוך קידום משמעותי של קיימות במקומות שבהם אנו חיים, עובדים ומשחקים לטווח הארוך", אומר אודיסס אתנאסיו, מנכ"ל Lamda Development. "למרות האתגרים הכלכליים העולמיים, אנחנו במסלול הנכון לגבי לוח הזמנים ואנו מצפים להשלים את השלב הראשון ב-2026.

ביוון מקווים שפיתוח אליניקון יהפוך את האזור בפרט ואת יוון בכלל לאלטרנטיבה הטבעית לטורקיה ולבתי המלון שלה. אם יוון תצליח למשוך את נתח השוק שנוסע בדרך כלל לטורקיה, יהיה מדובר ברווחים של מיליארדי אירו לכלכלת יוון וימצב אותה אפילו עוד יותר כמדינת התיירות הפופולרית ביותר באזור הים התיכון. כאמור, אליניקון אמורה להיות אחת הערים העתידניות ומתקדמות טכנולוגית באזור, ואמורה להוות תחרות גם לדובאי, שגם הפכה בשנים האחרונות למגנט תיירות, גם לתיירים מישראל שהתאהבו בה מאז החתימה על הסכמי אברהם.

למרות הרווחים הצפויים והפיתוח האזורי המקומיים לא לגמרי מרוצים מפרויקט הענק החדש הזה, ואומרים שמדובר ב"מגרש משחקים לעשירים, שהיווני הממוצע לא יוכל להרוויח ממנו", אומרת תושב המקום לדיילי מייל. היא מוסיפה: "אני חוששת שזה יפגע באתונה ויהפוך את האזור למיני דובאי חסרת טעם".