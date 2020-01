מותו הטראגי של קובי בריאנט בתחילת השבוע כתוצאה מהתרסקות מסוק בלוס אנג׳לס. הצליח להוציא המון אמוציות ממעריציו ומהאומה האמריקאית בכלל. אז עכשיו תחשבו על אנשים היו אמורים לעלות על טיסות באותו היום ממש, רגעים ספורים לאחר ששמעו את החדשות...

אחת הדיילות של חברת דלתא בנמל התעופה JFK בניו יורק, שמאוחר יותר זוהתה בשם קורטני, החליטה לקחת את העניינים לידיים ולנסות לעודד את כל הנוסעים המדוכאים שאמורים לטוס לאל. איי. רגע לפני שהתחיל הבורדינג למטוס היא לקחה את המיקרופון ופצחה בנאום חוצב להבות אך מעודד ומרגש, והפצירה מהנוסעים לשמור על חיוביות, אופטימיות וליצור קשר עם האנשים הקרובים אליהם. אחת הנוסעות הצליחה לצלם את הנאום, ובסופו התברר שזה לא היה כזה קשה – משום שקורטני נשאה אותו כמה וכמה פעמים, לפני כל טיסה שיצאה ללוס אנג׳לס, וזאת למרות שהמשמרת שלה כבר נגמרה מזמן -

״ברוכים הבאים כולם, תקשיבו - אני עושה את כל הטיסות לאל.איי אז זה היום הכי קשה. לא היה יום קל היום אבל תדעו שאנחנו כאן איתכם. ותדעו שהחיים שלכם ברשותכם. אז אם יש מישהו שלא דיברתם איתו היום, תתקשרו אליו. אם יש מישהו שלא יצרתם איתו קשר מזה זמן מה, תתקשרו אליו. אל תשלחו טקסט, לא לא לא. אנחנו חייבים להרים את הטלפון. ואם מישהו שאתם אוהבים מזמין אתכם לראות אותו, לכו לבית שלו, דפקו על הדלת כי הוא צריך לשמוע מכם יותר מתמיד".

Hey @Delta , please hire more people like this Delta Rep whose contagious positivity make it more enjoyable to fly. pic.twitter.com/lI1NAWZKD2