Fourteen climate activists were detained after using fire extinguishers to spray orange paint on the columns of Berlin's landmark Brandenburg Gate. The demonstrators are demanding the German government do more to move away from fossil fuels. https://t.co/0Lb3PevyIq pic.twitter.com/n5bSEVUbmF — ABC News (@ABC) September 17, 2023

פעילי אקלים ריססו צבע כתום וצהוב על העמודים של שער ברנדנבורג המפורסם בברלין ביום ראשון (17 בספטמבר) כדי לקדם את הדרישות להפסקת השימוש בדלק מאובנים עד שנת 2030, כשאת כל זה הם עושים מול הקהל ההמום של המבקרים באתר שהפך לסמל של ברלין. "חברי מה שנקרא 'הדור האחרון' ריססו את העמודים בצד המזרחי של שער ברנדנבורג בצבע כתום מתוך מטפי כיבוי במהלך הבוקר", מסרה משטרת ברלין ב-X (לשעבר טוויטר).

במשטרה הוסיפו כי השוטרים שהיו במקום הבחינו במעלית הידראולית שהופעלה בקרבת השער, והם הם הצליחו למנוע מהמפגינים לטפס על את האתר החשוב. הם עצרו את כל 14 המפגינים במקום ופתחו בחקירה בגין נזק לרכוש.

NEWS: Climate activists Spray Berlin’s Brandenburg Gate in Orange Paint pic.twitter.com/66N2m6FMmb — LWNC (@LwncNews) September 17, 2023

השער נצבע על ידי המוחים. שער ברנדנבורג, ברלין | צילום: JOHN MACDOUGALL, getty images

העירייה שלחה מיד צוותי ניקיון למקום | צילום: JOHN MACDOUGALL, getty images

ארגון "הדור האחרון" (The Last Generation), היא קבוצה של פעילי אקלים שבסיסה בגרמניה, והיא חלק מרשת A22 שפועלת ברחבי אירופה כדי להעלות את המודעות למשבר הכללים. הארגון עלה לאחרונה לכותרות בגרמניה עם מאות חסימות כבישים על ידי מפגינים שהדביקו את עצמם לאספלט. "לא נעצור את המחאה שלנו אלא אם יהיה שינוי. עלינו לנטוש את הנפט, הגז הטבעי והפחם עד 2030 לכל המאוחר", נכתב. גרמניה שואפת להגיע לאפס פליטות גזי חממה (Net-Zero) עד 2045, אך היא החמיצה יעדים שנתיים בשנתיים האחרונות ולכן ארגוני הסביבה מוחים נגד הרשויות, פעמים רבות כשהם משחיתים אתרים היסטוריים או תיירותיים מרכזיים.

ראש עיריית ברלין, קיי וגנר, גינה את פעולות הקבוצה ואמר שהטקטיקות שלה חורגות מצורות מחאה לגיטימיות. "עם פעולות אלה, קבוצה זו לא רק פוגעת בשער ברנדנבורג ההיסטורי, אלא גם בשיח החופשי שלנו על הנושאים החשובים של זמננו ועתידנו". בעיריית ברלין שלחו מיד חברת ניקיון להסיר את הצבע מהשער, שמושך אליו 12 מיליון מבקרים בכל שנה.

זוהי לא הפעם הראשונה שבה אתרים היסטוריים ותיירותיים הושחתו בחודשים האחרונים. ביולי תועד תייר בריטי כשהוא חורט את שמו ושמה של ארוסתו על קיר של הקולוסיאום ברומא, ורק שבוע לאחר מכן, תיירת שוויצרית צולמה גם היא חורטת את ראשי התיבות של שמה בקיר ההיסטורי. בתחילת חודש אוגוסט, היה זה האתר של גלריית אמנואלה ויטוריו השני במילאנו שהושחתה על ידי רעולי פנים שריססו כתובות על הקירות המעוטרים של המבנה, ובשבוע שעבר תייר אירי טיפס על פסל במרכז בריסל בבלגיה וגרם לנזק חמור שהוערך בעשרות אלפי שקלים.