לאחרונה החל לפעול בקו הטיסות של חברת פינאייר (Finnair) הפינית, מהלסינקי לבריטניה, פיילוט שבו הנוסעים בקו לא ייצטרכו להשתמש בדרכון.

הפיילוט עובד כרגע רק בטיסות שבין נמל התעופה של הלסינקי ללונדון, אדינבורו ומנצ'סטר, רק בחברת התעופה הפינית הלאומית, ורק לתושבי פינלנד. אם הוא יעבוד, הפיילוט צפוי להתרחב לעוד קווים, חברות תעופה ומדינות, ובכך נוכל לאט לאט להיפטר מהדרכון הפיזי איתו אנו מסתובבים, ונחליף אותו בתווי פנים ואפליקצייה בטלפון הסלולרי.

מי שרוצה להשתתף בפיילוט (לא חובה), צריך להוריד אפליקצייה ייעודית בשם DTC לאייפון או לאנדרואיד, למלא פרטים מזהים ולצלם את הפנים שלו. בנמל התעופה ניתן יהיה לעבור דרך מסלול ייעודי בו יש מכונות שיודעות לסרוק את הפרטים באפליקצייה ולסרוק את תווי הפנים של כל נוסע.

The Finnish Border Guard will pilot digital travel credentials at @HelsinkiAirport’s border control as of 28.8. Finnish citizens travelling to the UK can join the test. Read the instructions to participate and go trough the border control without queuing: https://t.co/PWy0HuKseG pic.twitter.com/YkiO5dxOvt — Finnair (@Finnair) August 28, 2023

נכון לעכשיו, ההמלצה למי שמשתמש באפליקצייה החדשה היא לקחת את הדרכון בכל מקרה, אם יהיה תקלות כלשהן בדרך. יחד עם זאת, המטרה היא שבסופו של דבר לא נצטרך להסתובב עם הדרכון הפיזי ונוכל לעבור על סמך זיהוי פנים בצורה מהירה.

מדינה נוספת שכבר הודיעה שהחל משנת 2024 תזנח את הדרכונים הפיזיים היא סינגפור, אשר תכניס לנמל התעופה שלה מערכות חדשות לזיהוי פנים. עכשיו רק נשאר לחכות שכל הפיילוטים הללו יוכרזו כהצלחה, ובקרוב מאוד תהיה לנו דאגה אחת פחות במהלך הטיול - ולא נוכל לאבד יותר את הדרכון.