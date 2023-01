Auckland Airport closes its international terminal building after torrential rain causes widespread flooding. https://t.co/ChOrDPhWiz pic.twitter.com/C6t0SqCE5A — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 27, 2023

בזמן שאצלנו צפויה שבת שימשית ונעימה בשיא החורף, באוקלנד, העיר הגדולה בניו זילנד, הכריזו על מצב חירום בעקבות הגשמים הרבים שירדו בעיר שנמצאת באי הצפוני של המדינה. אנשים רבים אף פונו מבתיהם.

בתוך כך, תמונות שצולמו הלילה (שישי) בנמל התעופה הבינלאומי באוקלנד מראות כיצד הטרמינל של הטיסות היוצאות מוצף כולו במים, ונוסעים שהגיעו לנמל כדי לטוס באותו הלילה, נאלצו לדלג בין הכיסאות או להירטב לגמרי.

המצב הקיצוני גם לעיכובים רבים וללא מעט טיסות להתבטל, בעקבות תאורה שקרסה על מסלולי ההמראה והצ'ק אין האיטי של הנוסעים. "הטרמינלים והכבישים בנמל התעופה של אוקלנד נפגעו מהצפות נרחבות", נכתב בטוויטר של נמל התעופה. "אנו מבקשים מאנשים לא להגיע לטרמינל הטיסות היוצאות בשלב זה".

Auckland airport, NZ, knee deep@in water. Oh no, someone’s flight is going to be delayed. Don’t worry, just book another holiday and fly off elsewhere. pic.twitter.com/XwXH65BNJ7 — Green Cllr Scott (@cllrLisaScott) January 27, 2023

Auckland Airport right now pic.twitter.com/CJBwakOZ74 — Fizzy | Bull Club ♧ (@FizzyTBC) January 27, 2023

מלבד לנמל התעופה, אזורים שלמים בעיר נפגעו ולא מעט אנשים נצורים בבתים שלהם כרגע. ראש העיר, ווין בראון (Wayne Brown), הודיע שיחוקק בקרוב מספר תקנות לשעת חירום על מנת לסייע לתושבים. "אנו עובדים בצמוד לשירותי החירום בכדי לקבוע איזו עזרה דרושה בשטח". ההערכה היא שאנשים רבים עוד יפונו בשעות הקרובות.

כמו כן, הופעה של אלטון ג'ון בה היו צפויים להיות כ-40,000 איש, בוטלה. "בהתחשב במזג האוויר, ההופעה הערב בוטלה. צוות התפעול שלנו פועל להקצות אוטובוסים מיוחדים כדי לעזור להחזיר אנשים הביתה בהקדם האפשרי". כבישים רבים שנחסמו גרמו לפקקים ענק.