A Black man (Dvontaye Mitchell) was ki***din Milwaukee by the private security thugs of @hyattregency pic.twitter.com/IBQZmng66W — joaquin (@joaquindreamz) July 3, 2024

סרטון מזעזע בארה"ב: דוונטאיי מיצ'ל (Dvontaye Mitchell) אורח בן 43 שנזרק ממלון הייאט רג'נסי במילווקי, רותק לרצפה על ידי מאבטחי המלון עד שנחנק למוות. האירוע מזכיר בצורה מטרידה את המקרה שבו נרצח ג'ורג' פלויד על ידי שוטר במיניאפוליס בשנת 2020, מה שהוביל למחאות ענק בארה"ב.

מותו של מיצ'ל נקבע כבר לפני שבוע, ב-30.6 בשעה 16:00 מחוץ למלון. בסרטון נראה שהוא מתחנן לעזרה ("עזרו לי! אני מצטער") בזמן ששלושה מאבטחים לא נותנים לו לזוז. שניים מהם מחזיקים אותו בידיים והרגליים ואחד מהם מרתק אותו בצוואר בעזרת הרגל. אותו המאבטח גם צעק עליו "תישאר למטה. אל תזוז".

על פי המשטרה, מיצ'ל נכנס למלון באותו אחר הצהריים וגרם למטרד. הם לא ציינו מה בדיוק קרה, אך עדים אמרו שהוא הסתגר בתוך חדר שירותים עם אישה אחרת. לאחר מכן, על פי החשד, נאבק עם מאבטחים בזמן שליוו אותו החוצה, והם אלה שריתקו אותו עד להגעת המשטרה למקום. כשהשוטרים הגיעו הם הבחינו שהוא לא נושם ולאחר פעולות החייאה נאלצו לקבוע את מותו.

צילום: צילום מסך

"זה נראה שהכו אותו בפנים בכוח", אמרה אימו, ברנדה ג'יילס. היא גם טוענת שבנה סובל מבעיות של בריאות הנפש. כעת היא שכרה את שירותיו של עורך הדין המפורסם לזכויות האזרח, בן קראמפ - שכינה את מותו של מיצ'ל 'מטריד' ו'מזכיר את הרג ג'ורג' פלויד'.

"אחרי רצח ג'ורג' פלויד, כל אחד באמריקה היה צריך לאמן את העובדים ואנשי האבטחה שלו לא לשים ברכיים על הגב והצוואר של אנשים", אמר קראמפ, שייצג בעבר את משפחתו של פלויד, במסיבת עיתונאים אתמול. "וכאשר לאנשים יש בעיות נשימה, אל תשאיר אותם במצב שכיבה על הרצפה".

משפחתו של מיצ'ל דורשת להגיש כתבי אישום פליליים נגד המאבטחים, שבינתיים הושעו מעבודתם, וקראו ליותר שקיפות במטרה לשחרר את צילומי האבטחה מתוך המלון, לפני שיצאו החוצה. "הם רצחו את הילד שלי ואף אחד לא הואשם עדיין", אמרה אימו. מיצ'ל הותיר אחריו אישה בן ובת.