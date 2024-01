#Atlanta airport

עובדת בבית קפה בנמל התעופה באטלנטה פוטרה לאחר שצולמה בשבת בבוקר כשהיא מתקוטטת עם עמיתיה לעבודה מול נוסעים המומים. שאקוריה אלי, עובדת לשעבר של Harvest & Grounds, בית קפה ליד טרמינל D בנמל התעופה הרטספילד-ג'קסון אטלנטה, ג'ורג'יה, תועדה כשהיא צורחת על חבריה לעבודה ונמנסה להשליך לעברם כיסא.

הקטטה האלימה שותפה ברשתות החברתיות, שם היא הפכה במהירות לוויראלית וגררה תגובות נחרצות מהמשתמשים. הסרטון מתחיל בסחורה שנשפכה, כולל מה שנראה ככוס פירות הפזורה על רצפת בית הקפה. אלי, שנצפתה עוטה מסכה לאורך הסרטון, מתנהלת באופן אלים עם שני עובדים אחרים, דוחפת אותם ולכאורה צועקת "תן לי את הדברים שלי".

לפי הסרטון, העובדת מנסה לדחוף את העובד כדי להגיע אל מאחורי דלפק השירות, ככל הנראה במאמץ להחזיר את החפצים שלה, אך נחסמת על ידי שני העובדים. לאחר מכן היא מרימה כיסא גבוה מהשולחן מאחוריה ומרימה אותו מעל ראשה כאילו היא עומדת לזרוק אותו. העובד בצווארון הגולף הירוק שולף את הכיסא מידיה של אלי ולוקח אותו בשלווה.

העובדת המפוטרת ממשיכה לנסות להסתער אל מאחורי הדלפק אך שוב נחסמת על ידי העובד באדום שתופס אותה וזורק אותה ארצה. היא קופצת בחזרה ומתחילה להכות את הגבר באדום באגרופיה, לפני שהיא נעצרת זמנית על ידי הגבר בירוק.

לאחר שהקטטה נמשכת, אלי מזנקת מעבר לדלפק וכשהעובד תופס אותה היא לוקחת מחבת ופוגעת בו. היא ממשיכה להכות את העובדים שמנסים למנוע ממנה לעשות נזק נוסף לעצמה, לחנות ולאחרים. בשלב זה, האיש באדום פונה לעבר קבוצת האנשים שצופים בהתרחשות וצועק לעברם שיתקשרו לרשויות בנוגע למה שקורה. "מישהו בטלפון עם המשטרה, נכון?" הוא שואל.

העובדים משחררים את אלי, שיוצאת מאחורי הדלפק עם מה שנראה כמו תיק ומעיל. היא מחליקה ונופלת, אבל נעמדת מיד בחזרה וצועדת במהירות מחוץ לבית הקפה אל פנים נמל התעופה.

על פי הדיווח, כשהמשטרה הגיבה לקריאה מעט לפני שעת הצהריים בשבת, אלי כבר לא הייתה באזור. עובדים שהתקשרו למשטרה טענו כי התפתחה קטטה בין עובדים על הכנת אספרסו. אלי, שלא הואשמה או נעצרה לאחר המריבה, פוטרה כאמור מתפקידה והתג שלה הוחרם על ידי האבטחה של נמל התעופה, על פי דו"ח המשטרה שהוצג באתר החדשות FOX5.