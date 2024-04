רעידת אדמה בעוצמה 7.5 הורגשה הבוקר (רביעי) בטייוואן (שעון מקומי), כך דווח ברויטרס. על פי דיווחים, עד כה ידוע על אדם אחד שנהרג ועוד יותר מ-50 שנפצעו ברעידת האדמה. החשמל ברחבי הבירה טאייפיי נפל ומבנים קרסו - קיים חשש ללכודים. במקביל, פורסמה אזהרת צונאמי בדרום מערב יפן ובפיליפינים - שהוסרה לאחר שעות בודדות. מדובר ברעש האדמה החזק ביותר באזור מזה 25 שנים.

מתיעודים שמתפרסמים ברשתות החברתיות, ניתן לראות את רגעי הרעידה העוצמתית שפקדה את האזור. באחד התיעודים, נראה בניין נוטה הצידה לקראת קריסה - כשנזק רב נגרם מסביב. בתיעודים נוספים, נראים כלי רכב רבים בכבישים כשעמודי התאורה שמסביבם רועדים מצד לצד, בעוד שבתיעוד אחר נראית מפולת סלעים שככל הנראה התרחשה בעקבות רעידת האדמה העוצמתית.

BREAKING: This video from a webcam facing the Taipei skyline shows the moment of a preliminary 7.5 magnitude earthquake in Taiwan just moments ago.#earthquakepic.twitter.com/2llBWnSocT