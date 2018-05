בפעם האחרונה שנפשתי באילת עוד הייתי חיילת. בזמנו, כשהמשכורת החודשית שלי עמדה על מספר תלת ספרתי, חופשה באילת (או בכלל) הייתה פינוק יוצא דופן. כיאה ליכולות הכלכליות המצומצמות, זו הייתה חופשה שרחוקה מלהיות זו שחלמתי עליה. במהלך הבילוי בבריכה הקטנה, בבית המלון הקטן (או שמא רק רציתי לחשוב שמדובר במלון קטן וזו למעשה הייתה אכסניה מעופשת), ניגשתי למציל כדי לשאול איפה נמצא הג'קוזי. המציל הסתכל עליי, חשב ואחרי דקה ארוכה ענה: "באגמים". הרבה מים עברו בג'קוזי של אגמים מאז, והינה, סוף סוף זכיתי להגיע למלון המפנק ולהגשים את חלומה של אותה חיילת שהייתי ולשכשך במי הג'קוזי המיוחלים. Thailand, is that you? �� • #eilat A post shared by Alisa Shodiyev (@alisashodiyev) on May 3, 2018 at 10:04pm PDT המקום בשנה האחרונה עבר מלון ישרוטל אגמים את המייקאובר האולטימטיביי. בעלות כוללת של כ-30 מיליון שקלים המלון נפרד מהלוק הנייטיזי המעייף ואימץ לוק צעיר ורענן, שכולל משחקי טקסטורות ופרינטים בשחור-לבן-צהוב. חלומה של כל חובבת עיצוב ופינטרסט. את השטחים הציבוריים במלון ריפדו בצמחיה טרופית חיה שמקנה למלון אווירה אקזוטית ונינוחה. המוזיקה הנעימה בבריכה תורמת לאווירת הרוגע ומאפשרת גם לתפוס תנומה על אחת ממיטות השיזוף המפנקות וגם להזיז קצת את הגוף במים. כאילו היינו בריזורט בקריביים או בתאילנד, רק בלי הטיסה הארוכה. לזה תוסיפו בר קוקטיילים שיובא היישר מלב תל אביב, ואתם יכולים באופן רשמי להסיר דאגה מליבכם – האינסטגרם שלכם יעבוד שעות נוספות. ישרוטל אגמים | צילום: אליסה שודייב החדר בניגוד לאווירת תאילנד בשטחים הציבוריים של המלון, החדרים מקנים תחושה של כמעט אורבניות. כנדרש בחום האילתי, החדרים מעוצבים בסגנון תוסס שמשרה מיד עם הכניסה אליהם תחושת חופש ורעננות. הצבעים הבהירים נעימים ומרגעים, התאורה המיוחדת משרה שקט ותחושת הפינוק עוטפת את האורח מכל פינה. המיטה העצומה יכולה להכיל משפחה מרובת ילדים בנוחות מקסימלית והמרפסת שצופה לבריכה - מאפשרת ליהנות מהמסיבות והאירועים שמתרחשים בה, בלי בכלל לצאת מהחדר. המקום המושלם למי שסובל מהתקפי FOMO אבל גם רוצה ליהנות מהפרטיות שלו. החדר מאובזר בפינת קפה שכוללת מכונת נספרסו, טלוויזיה חכמה וספת הירגעות. המקלחת מאובזרת במקלחון רחב ידיים עם דוש עוצמתי וריצפת פורצלן שממש מלטפת את כפות הרגליים. חלוקים קייצים, כפכפים ומגוון סבונים ותכשירים ריחניים ונעימים ישלימו את חווית הצ'יל. עבר מייקאובר. החדר | צילום: רוני בלחסן, יח"צ חדרי רחצה חדשים ומפנקים | צילום: רוני בלחסן, יח"צ מה עושים באגמים הבינו את מה שיתר המלונות באילת כבר הספיקו לשכוח. תסלחו לי האילתים, אבל באילת אין מה לעשות. זאת אומרת, יש את הים, קניונים, טיילת, אפשר ללכת לצלול או לאכול בדיינר האילתי ברביז, אבל כשיירד הערב, זוג צעיר (או צעיר ברוחו) ימצא את עצמו לרוב די משועמם. קוקטיילים מיוחדים לבר האילתי | צילום: מור בג'ה, יח"צ כדי לענות על הצורך הבסיסי הזה, ישרוטל העתיקה מרחוב דיזינגוף בתל אביב את בר הקוקטיילים ג'ספר ג'ונס. בבר, שבאילת זכה לשם ג'ספר 08, תוכלו ליהנות ממוזיקת דיפ האוס, עיצוב ניו יורקי ובעיקר מתפריט קוקטיילים שמורכב מהמשקאות המוכרים מג'אספר התל אביבי, לצד קוקטיילים ייחודים לבר החדש באילת. להשלמת החוויה האולטימטיבית "נופשים ביום, חוגגים בלילה", יתארחו בבר מגוון אומנים ישראלים, כך שמשעמם – לא יהיה שם. הבר פתוח לאורחים שמגיעים מן החוץ, תושבי אילת והסביבה, וכמובן אורחי המלון. צילום: באזז קריאיטיב, יח"צ ג'ספר ג'ונס | צילום: אליסה שודייב מה אוכלים? כמו בכל מלונות ישרוטל, גם באגמים תוכלו להתפנק בארוחת בוקר ישראלית ומגוונת מאוד. לכל מי שמודאג או מודאגת משבירת הדיאטה במהלך החופשה, אפשר לנשום לרווחה – מהפכת הבריאות הגיעה גם לכאן. מגוון עשיר של סלטים, ירקות, לחמים דגנים ומאפים יחכו לכם בחדר האוכל שפתוח עד השעה 12 – מה שמאפשר יקיצה טבעית מפנקת לאורחי המלון. ישנם גם סוגים שונים של דגים, חביתות שמכינים במקום, גבינות, פירות ואפילו פשטידות. בגזרת הקינוחים תוכלו למצוא מאפים טריים, מגוון ריבות, עוגות חמות וקרות ועוד. למאנצ' הלילי, דאגו בג'ספר לתפריט שכולל מנות בגודל המדויק שירגיעו לכם את הבטן רגע לפני שפורשים לחדר. התפריט כולל נשנושי בר, מנות ראשונות ועיקריות על בסיס דגים, פסטות, פיצות וקינוחים שלא מומלץ לפספס. FOOD • ��‍♀️ A post shared by Alisa Shodiyev (@alisashodiyev) on May 14, 2018 at 7:04am PDT בשורה התחתונה סוף השבוע במלון ישרוטל אגמים גרם לי להרגיש כאילו קפצתי לתאילנד, בלי הטיסה המתישה. נדמה שאגמים הגדירו מחדש את המושג "הכל כלול", מבלי להיכנס בכלל לקטגוריה. בלי הרעש של ילדים בבריכה והאווירה המפנקת שמורגשת בכל פרט. הצוות אדיב ומקסים, החדרים מלטפים את הנפש ורחבת הבריכה מגדירה מחדש את חווית ה"בטן גב". בקיצור, מומלץ לכל מי שרוצה להרגיש בחופשה בקריביים בלי לצאת מהארץ. באווירה ניו-יורקית | צילום: אורי אקרמן, יח"צ מחירים המחירים הם עבור זוג ללילה בתוספת ארוחת בוקר עם מינימום לילות באמצע שבוע וסוף שבוע: חדר סטנדרטי: החל מ-658 שקלים לזוג באמצע שבוע. החל מ-1008 שקלים לזוג בסוף שבוע. חדר על המים: החל מ-1058 שקלים לזוג באמצע שבוע. החל מ-1638 שקלים לזוג בסוף שבוע. * הכותבת הייתה אורחת המלון {title}





