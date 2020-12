שנת 2020 הייתה שנה מורכבת, לא פשוטה ויוצאת דופן לכל הדעות. אולם מתוך התקופה ההזויה הזו למדנו הרבה דברים חשובים, שינינו הרגלים, חלמנו על יעדים, השקענו בחידושים ויוזמות מותאמות לתו הסגול ולמגבלות הקורונה, ובעיקר כולנו מקווים לבשורות טובות לנושא חיסוני הקורונה ופתיחת השמיים והעולם לשגרת טיולים ומסעות ללא הגבלה.

עד שזה יקרה, בחרנו 12 יעדים בארץ שהגיע הזמן להכיר ולבקר בשנת 2021.

1. קיבוץ מרום גולן

צילום: אניה קליינר, חוות הבוקרים בקיבוץ מרום גולן

הסיבה לבחירת המקום

בשתי מילים: "שלכת מרהיבה". צילומי השלכת שהועלו ברחבי המדיות ממרום גולן, שלחו את כולנו לחופשה בקנדה, ניו אינגלנד או אירופה. גוונים של אדום בוהק, כתום וצהוב והכל בנופיה הקסומים של רמת הגולן, למרגלות הר הבנטל.

מקום לינה מומלץ

מלון מרום גולן, מלון הנמצא בתחומי הקיבוץ ומציע מגוון חדרים ושטחים ציבוריים ( הכל בהתאמה לתו הסגול).

טיול באזור

ישנן שפע של אפשרויות. אני ממליצה לעלות להר בנטל לתצפית משגעת, מורשת קרב ואם התקנות יאפשרו, אז תוכלו לשתות קפה או שוקו חם בבית קפה "קופי ענן". אפשרות נוספת היא טיול מעגלי סביב מאגר מרום גולן – פריחה, תצפיות ואוויר נקי ואם במקרה, שפר עליכם מזלכם, אולי גם יזרימו מים חמים למאגר בזמן הביקור שלכם. ( אין תעודת ביטוח, או שכן או שלא).

אטרקציה מקומית

גן פסלים יפהפה ברחבי הקיבוץ, טיולי עששיות ביער אודם, סיורי ג'יפים וריינג'רים ברחבי רמת הגולן, שמורת עינות עורבים, או גן משחקים פתוח כולל פיקניקים הנקרא "פארק עורבים" ( צומת ווסט – האמיר).

2. צפת

צילום: kateafter | Shutterstock.com

הסיבה לבחירת המקום

בשלוש מילים: "בין ישן לחדש". צפת , אחת הערים היפות והמיוחדות, עם היסטוריה עשירה, סמטאות ציוריות, גלריות אמנים והרבה רוח והשראה, נתנה תנופה משמעותית בהובלת ראש העיר שוקי ( יהושע) אוחנה, הן בבנייה חדשה ומודרנית, הן ביזמויות של תיירות ופנאי והן בנושאי חינוך ושירות לתושבים. בחרנו בה, לא רק בגלל הייחוד שלה, אלא בעיקר בגלל הרצון לחדש, להיות מעודכנים, להיות נוכחים גם במדיות ובתקשורת ולאפשר למטיילים ותיירים ליהנות מכל הטוב הזה, ברמה הכי גבוהה שאפשר.

מקום לינה מומלץ

מלון "מצפה הימים" (רשת מלונות ישרוטל) שחודש ושופץ. מלון נוסף מומלץ בעיר הוא מלון רות צפת מרשת מלונות דן.

טיול באזור

צפת ממוקמת במיקום נוח להרבה טיולים בגליל. תוכלו לצאת לטיול בטבע בנחל עמוד, נחל פרוד, בשמורת הטבע הר מירון ותמיד אפשר לצאת לסיור בין סמטאות האבן היפות והמיוחדות של העיר. ישנם סיורים בחינם שהעירייה מוציאה, או סיורים בתשלום שיש לתאם מראש.

אטרקציה מקומית

אם תרצו לצאת לפארק עירוני יפה עם הילדים, ישנה אפשרות לתאם ביקור ב"עמק התכלת" של קק"ל, פארק ירוק ונעים לטיול קליל, משחקים ופיקניק. לאור מגבלות הקורונה, יש לתאם טלפונית הגעה והכניסה ללא עלות.

לעוד מידע על צפת

3. מעיליא

הסיבה לבחירת המקום

בתוך שפע ההמלצות לטיולים אורבניים ומיוחדים, גילינו גם את מעיליא, עיירה ערבית נוצרית קסומה ויוצאת דופן השוכנת בסמוך למעלות תרשיחא בגליל. רוב תושביה הם ערבים נוצרים קתולים, המשתייכים לכנסיה היוונית קתולית והם חלק משמעותי מהאווירה המיוחדת במעיליא. אם תרצו, אחת התקופות המיוחדות ביותר לבקר במעיליא היא תקופת הכריסמס כשהכל מקושט, כולל שוק חג מולד מסורתי, עצי אשוח וקניות ממש כמו בחו"ל.

מקום לינה מומלץ

כרגע ניתן למצוא במעיליא מספר צימרים פשוטים באירוח ביתי. אחד מהם הוא שאטו דה רואה (chateau du roi), אשר מציע 2 חדרי אירוח נקיים ויפים ובימים כתיקונם גם ארוחת בוקר.

טיול באזור

דרך נוף מעיליא-הילה-מנות, הנמשכת על פני 10 ק"מ ובה נקודות רבות ומעניינות לעצירה בדרך. הדרך עבירה לכל רכב ומתאימה לטיולים לכל המשפחה.

אטרקציה מקומית

ביישוב עצמו תוכלו לבקר בבית בד, יקב, מבצר המלך ועוד הרבה פינות חמד נסתרות. אם תרצו, תוכלו לנסוע מרחק קצר לאגם מונפורט, בו יש שפע של אטרקציות ופעילויות לילדים (כמובן לבדוק מה פתוח בימי קורונה ובאלו תנאים).

4. עמק המעיינות





צילום: דוברות עמק המעיינות

הסיבה לבחירת המקום

אין אחד שלא שמע על עמק המעיינות. לאחר הקיץ האחרון שעברנו כמעט כולנו כאן בארץ בחיפושים אחר טיולים ואטרקציות אתגריות ורטובות בעיקר. מועצה אזורית עמק המעיינות, שבתחומי אחריותה מעיינות רבים, חלקם פתוחים לציבור בחינם וחלקם בתשלום, עלתה לכותרות המטיילים בימות הקיץ הלוהטים.

גן השלושה-הסחנה, פארק עמק המעיינות כולל עין מודע ועין שוקק, מעיין עין הנציב, המפלים הלבנים ועוד מעיינות נסתרים יותר ופחות, כולם היו שוקקי חיים ועמוסים במבקרים.

מקום לינה מומלץ

תוכלו להזמין צימרים ומקומות לינה כפרית בעין חרוד, בית אלפא, הגלבוע ובית שאן. ואם קמפינג רלוונטי עבורכם, יש חניון לילה של רשות הטבע והגנים במעיין חרוד.

טיול באזור

אפשר לצאת למסלול הליכה רטוב ומאתגר קלות, בתוך הסבך של "המפלים הלבנים". המסלול לא ארוך, רק לוקח זמן בגלל הצמחייה וזרימת המים.

אטרקציה מקומית

לשכור קלאב קאר בפארק עמק המעיינות וכך להרוויח גם חווית נהיגה וגם ביקור במעיינות השונים. ואם חלמתם על אוסטרליה , תוכלו לקנות כרטיסים לגן גורו – הגן האוסטרלי, בו תוכלו לסייר ולפגוש קנגורו וקואלות ולשמוע הסברים מרתקים על בעלי חיים חמודים אלו.

לעוד מידע על עמק המעיינות

5. רמות מנשה

צילום: זינה שיך-יוסף, ויקיפדיה

הסיבה לבחירת המקום

במהלך הקורונה עלו כתבות רבות שדיברו על חשיבות המגמה הירוקה, הקיימות, איכות הסביבה ושמירה על פשטות וחזרה לטבע. במקומות רבים בעולם, בעקבות הסגרים, חזרו בעלי החיים לטייל חופשי בטבע ואף הצליחו להגיע לנקודות שפחות נראו לפני כן. אחד האזורים המשמעותיים, שמתחבר לתובנות ימי קורונה, הוא המרחב הביוספרי רמות מנשה שאף קיבל הכרה על ידי אונסק"ו. בתוך מרחב זה כלולים יישובי המועצה האזורית מגידו ואתרים היסטוריים רבים.

מקום לינה מומלץ

ניתן להזמין צימר באחד מיישובי המועצה, או להגיע בנסיעה קצרה למלון אלמא בזכרון יעקב.

טיול באזור

ברמות מנשה תוכלו לטייל כל השנה. אם הגעתם בחורף, מומלץ לטייל בגבעת הרקפות הפורחת, במאגר המים בגלעד ומפלי רז, או מסלול הליכה בנחל שלף.

אטרקציה מקומית

באזור תוכלו להזמין סיור טרקטורונים, טיסה בכדור פורח, קיר טיפוס, מוזיאון מיניאטורות, מבוך בעמק ועתיקות תל מגידו, כל אלו הן רק חלק מהאפשרויות באזור.

6. ג'סר א-זרקא

צילום: אריאלה אפללו

הסיבה לבחירת המקום

כפר דייגים עם חוף ציורי. ג'יסר ממוקם במרכז הארץ ודווקא בתקופת הקורונה, כאשר אנשים חיפשו נקודת מפלט בניחוח חו"ל, הם הגיעו לכאן.

למרות שמיזמי התיירות נפגעו, כמו בכל מקום, יש רצון גדול לתושבי המקום ויזמים נוספים, להשקיע ולקדם את הכפר עצמו. גולת הכותרת הייתה ה BEACHHUB – מתחם עבודה משותף הממוקם על חוף הים של הכפר. במהלך האביב והקיץ קשה היה להשיג מקום פנוי, מה שמראה על הצלחת הפרויקט ועל הרצון של אנשים לעבוד יחד במרחב הפתוח, למרות תקנות הקורונה ולמרות התקופה.

מקום לינה מומלץ

תוכלו להזמין לינה במלון חוף נחשולים – שלווה אמיתית בקו הראשון לים.

טיול באזור

מסלול הליכה לאורך חוף הים, מהחוף של ג'יסר ועד לקיסריה, או כמה שתרצו. חוף לבן, רחב, לגונות קסומות ודיונות חול משגעות. מסלול ההליכה הינו חלק משביל ישראל, אז אם תרצו להרגיש "שביליסטים" – הנה ההזדמנות. גם שמורת הטבע נחל תנינים קרובה ובהחלט מתאימה לטיול משפחות, בכל עונה.

אטרקציה מקומית

אפשר לתאם סיור בכפר עצמו, או להמשיך לפארק הדייג במעיין צבי, כך שתוכלו לנסות בעצמכם להיות דייגים ליום אחד.

לעוד מידע על ג'סר א-זרקא

7. המושבה האמריקאית בתל אביב

צילום: LevT, shutterstock

הסיבה לבחירת המקום

השכונה הזו נבחרה לרשימת היעדים המומלצים, עקב ההשקעה הרבה שנעשתה בכל תחומי השימור והשיחזור. ניתן לטייל עצמאית, או לתאם סיור הכולל הסברים על השכונה שנוסדה בשנת 1866 ובתים רבים בה, נבנו לפני כ-100 שנה ובשנים האחרונות שופצו ושומרו בהתאם לרוח המקום והתקופה. מהרגע שתיכנסו לשכונה, תרגישו שהגעתם לנקודת זמן אחרת – מיוחדת והמלון שתיכף נזכיר, משתלב באופן מושלם ויוצר באז לתיירות מקומית ותיירות נכנסת.

מקום לינה מומלץ

מלון דריסקו - THE DRISCO. מלון היסטורי ברמת 5 כוכבים מבית THE LEADING HOTELS OF THE WORLD, הכולל 42 חדרים וסוויטות וממוקם בלב המושבה האמריקאית – גרמנית . מלון מפואר ומפנק שנמצא בנגישות לכל המקומות היפים והמיוחדים שבאזור.



טיול באזור

אם כבר הגעתם לתל אביב לחופשה, אני ממליצה ליהנות מהמרחבים האורבניים של העיר. ניתן לטייל ביפו העתיקה, לצעוד בשכונת נוגה הקסומה, או לנשום את אוויר הים על הטיילת לאורך חוף הים.

אטרקציה מקומית

טיול אורבני - סיור בשוק הפשפשים של תל אביב, שוק לוינסקי ושוק הכרמל, שכונת נווה צדק ועוד נקודות ציון אטרקטיביות במיוחד, במרחק הליכה קצר מאוד.

8. בני ברק

צילום: Suprun Vitaly, shutterstock

הסיבה לבחירת המקום

בתקופת הקורונה בני ברק עלתה לכותרות לא פעם ולא פעמיים, לא תמיד בטוב ולא תמיד בצדק ולכן מן הראוי לשים זרקור על העיר המיוחדת הזו. בכדי להבין את אורחות החיים והמנהגים, מומלץ לקחת סיור מודרך בעיר, אבל אם תחליטו לטייל בה עצמאית, תפגשו עיר בעלת צביון חרדי מובהק, על בתי הכנסת והישיבות, על המסעדות הפשוטות, קיוסק שלוימלה המיתולוגי, מאפיות, חנויות בגדים וחפצי יודאיקה. שווה להגיע בתחבורה ציבורית או ברכב לרחוב רבי עקיבא, חזון איש, הרב ש"ך ומשם ללכת ברגל בין הבניינים, החנויות, קופות הצדקה הרבות הפרושות בעיר, מודעות הפשקווילים (כרזות הקיר) על לוחות המודעות ברחבי העיר בני ברק.

מקום לינה מומלץ

במידה ותרצו ללון באזור, כדאי להזמין מקום באחד משפע המלונות ודירות האירוח בתל אביב, תוכלו למצוא מלונות 5 כוכבים, מלונות בוטיק קטנים, רשתות, דירות אייר בי אנד בי, אכסניות, רק לבחור את המיקום והמחיר שטוב לכם.

טיול טבע

גן לאומי מקורות הירקון – אומנם לא בבני ברק, אבל במרחק נסיעה לא רחוק, מסלול הליכה יפה ונעים למשפחות, או לנסוע לפארק הלאומי ברמת גן – לפיקניק או הליכה רגלית, או ביקור בספארי עם הילדים.

אטרקציה מקומית

רחוב רבי עקיבא בעיר הוא הרחוב המרכזי, רחוב הליבה. על כן, ההמלצה להגיע קודם כל אליו, הוא מנקז אליו את מרבית חנויות בגדי הנשים, בגדי גברים, נעליים, תכשיטים ואביזרי חן ובהחלט אפשר להבין דרכו את סצנת השופינג המקומית, חנויות אולד פשן וחנויות בעיצוב בסטייל, הכל באותו מקום. למי שאיננו מקומי, אפשר לטייל בין חלונות הראווה ולראות כיצד העולם החרדי שומר על הצניעות ויחד עם זאת צועד קדימה בעיצוב אופנה וסטייל.

9. מטה יהודה

צילום: לילך גרינבלט

הסיבה לבחירת המקום

עוד טרנד שהיה נפוץ מאוד במהלך הקורונה וככל הנראה הוא כאן בכדי להישאר, הוא ביקור ביקבים, רכישת סלסלות פיקניק של יינות טובים וגבינות או מנות קטנות וטעימות אחרות שמתאימות לבילוי בחיק הטבע. אין ספק שהמועצה האזורית מטה יהודה מככבת בנושא זה, בדגש על מסלולי טיול באוויר הפתוח, מגוון יקבים עצום, מחלבות ועסקי חקלאות רבים, שניתן היה לבקר בהם בתנאי התו הסגול, גם בימי קורונה.

רובנו מכירים את פסטיבל האוכל במטה יהודה, אבל גם בימים שאין אפשרות להתקהלות, ניסו כל הזמן לחשוב על יצירתיות ועל רעיונות לקידום התיירות והעסקים המקומיים.

מקום לינה מומלץ

מלון כרמים של רשת "ישרוטל", פינוק וסטייל בלב הרי ירושלים.

טיול באזור

פארק איילון-קנדה. כניסה ללא תשלום למגוון מסלולים בדרגות קושי שונות, אפשר גם להגיע רק לפיקניק או הליכה קצרה ואפשר לשלב מסלולים ארוכים יותר.

אטרקציה מקומית

"מערת הנטיפים" ליד בית שמש – נעים לטייל בקיץ כאשר חם מאוד בחוץ וגם בחורף, כאשר המערה מהווה מסתור מן הגשם ובכלל, אטרקציה נפלאה שמתאימה לכל גיל. מסלול ההליכה בפנים הינו נוח ומלווה בהדרכה של רשות הטבע והגנים.

לעוד מידע על מטה יהודה

10. ירוחם

ירוחם | צילום: Orlov Sergei, shutterstock

הסיבה לבחירת המקום

ירוחם על המפה, היום יותר מתמיד. העיר ירוחם וראשת המועצה, טל אוחנה, יוצרים שינוי משמעותי מאוד, הן בפיתוח הכלכלי והן בקידום התיירות. במהלך הקורונה, הגיעו לעיר קבוצות של סוכנים, יועצי טיולים, עיתונאים ובלוגרים ומובילי דעה, לטובת היכרות עם העסקים המקומיים וייצור חשיפה תקשורתית רחבה. ניתן לראות זאת גם בהקמת "טרמינל העיצוב" שמשך אל העיר הרבה יזמים צעירים העוסקים באמנות על סוגיה השונים ומייצרים אמירה ייחודית לעיר המדברית. אפשר גם לשבח את ההתמודדות של ראשת העיר והעומדים בראשה, בהתנהלות מול מגיפת הקורונה והפיכת העיר מאדומה לירוקה, כולל סיוע לבעלי העסקים והעצמאיים במקביל.

מקום לינה מומלץ

יש מבחר צימרים בעיר ואת מלון "אירוס המדבר" המציע מגוון שירותים לאורחי המלון, כולל בריכה מקורה והשכרת אופניים.

טיול באזור

ירוחם קרובה להרבה מאוד מסלולי טיולים, ביניהם תוכלו למצוא את: החולות הצבעוניים, הר אבנון, עין ירקעם, גב ימין ועוד.

אטרקציה מקומית

פארק אגם ירוחם המנוהל על ידי קק"ל. פארק האגם הינו מקום מצוין לפיקניקים, לנקודת התחלה למסלולים באזור, לפעילות ספורט ופנאי.

לעוד מידע על ירוחם

11. מצפה רמון





צילום: ניר ליברך

הסיבה לבחירת המקום

רבים מאיתנו הכירו את מצפה רמון בגלל מרכז המבקרים המיוחד שבו ותצפיות הנפלאות, אולם במהלך החודשים האחרונים, למדנו להכיר ולחקור את כל הטוב שמציע המקום: רובע הבשמים על מרכזי האמנות שבו, מלונות בוטיק, קולינריה והשראה מדברית מקומית.

מקום לינה מומלץ

תוכלו ללון במלון בוטיק INNSENSE ברובע הבשמים, או ב IBEX מלון משפחתי נקי ונעים – מתאים מאוד לרוכבי אופניים, אבל לא רק, או באחד מהחאנים במצפה רמון, רק צריך לבחור ולהזמין מספיק זמן מראש.



טיול טבע

בהר הנגב הרבה מאוד מסלולים, שימו לב שחלקם פתוחים רק בתיאום מול הצבא, חלקם פתוחים רק בחגים (כביש 10 לדוגמא) ואל חלקם תוכלו להגיע כל השנה – עין עבדת עליון ותחתון, עין עקב ומעלה דבשון ונוספים. יש לבדוק את תנאי השטח, דרכי ההגעה ( לוודא אם מתאים לכל רכב, או רק רכב 4X4) ואורך המסלול. ותמיד תמיד להצטייד בהרבה מים וכובע ולהקפיד על הליכה בסימוני השבילים.

אטרקציה מקומית

טיול רייזרים במדבר, ביקור בחוות האלפקות, או תצפית כוכבים במכתש רמון שהוכרז כשמורת אור כוכבים.

לעוד מידע על מצפה רמון

12. חבל אילות - הערבה הדרומית

צילום: אריאלה אפללו

הסיבות לבחירת המקום

מגמה משמעותית שראינו בתקופה האחרונה, ימי קורונה, היא החיבה של המשפחות המטיילות לאירוח קיבוצי וכפרי, אירוח שמאפשר מצד אחד מרחבים פתוחים והרבה שטחי משחק וחופש (אחרי סגרים ובידודים) ומצד שני, יכולת לשמור כל אחד על הפינה שלו, עם הקבוצה הגרעינית איתה הגיע לחופשה. בחבל אילות תוכלו למצוא עשרות חדרים באירוח קיבוצי, כאשר לכל קיבוץ יש את הייחוד שלו, אטרקציות מובילות וכן גם קרבה לאילת והרבה מאוד מסלולי טיול נפלאים. אפשר לשלב גם טבע וגם בילוי בעיר ובחופי הים האדום.

מקום לינה מומלץ

הרבה מאוד אפשרויות לאירוח קיבוצי, כולל קמפינג בחי בר יטבתה ופארק תמנע.

טיול באזור

חולות כסוי, עמודי עמרם, עברונה בריכות המלח והפלמינגו, פארק תמנע.

אטרקציה מקומית

סיורים חקלאיים בקיבוץ אליפז, מרכז האומנויות בנאות סמדר, פארק צפרות ומרכז אקולוגי – אקו כייף בקיבוץ לוטן.

לעוד מידע על חבל אילות

מירב טלמור-קשי, מתכננת טיולים בארץ ובחו״ל, מומחית בתחומי תקשורת ויחסי ציבור ונותנת שירותי ייעוץ בנושאים אלו. כתבת תיירות ובעלת הבלוג "חלומות ומסעות" גם בפייסבוק ובאינסטגרם