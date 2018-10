במהלך שנים רבות של טיסות במחלקת עסקים באל על, הספקתי לקבל מושג די טוב, בלשון המעטה, אודות תהליך מתן השירות לנוסעים במהלך הטיסה, או "הרוטינה" של המחלקה. כמובן שחלק מהשלבים משתנים כל הזמן אך השלבים העיקריים יהיו לרוב אותו הדבר. כך זה נראה. הכתבה פורסמה במקור באתר המתמידים >> לעמוד הפייסבוק של המתמידים עד ההמראה השלב הראשון בטיסה מתחיל בהמתנה במושב עד לניתוק מהשרוול. בשלב זה עולים למטוס כל הנוסעים ובדרך כלל צוות הדיילים ממתין שהעומס יפחת לפני שהוא מתחיל בשירות. בדרך כלל בשלב הזה ממתין לכל נוסע בקבוק מים מינרליים אישי בכיס המושב. בהזדמנות האפשרית הראשונה הצוות מתחיל את השירות לנוסעים. בדרך כלל מתחילים בחלוקת העיתונים העדכניים ביותר שהגיעו למטוס עד מועד הטיסה, והם כוללים את כל העיתונים היומיים המרכזיים, אקטואליה, כלכלה וכו'. חשוב לקחת בחשבון שאין כמות גדולה מידי של עיתונים, והם אוזלים למעשה די מהר. המשמעות היא שלא פעם הנוסעים במושבים בשורות האחרונות במחלקה מתבשרים שהעיתון שהם ביקשו אזל. השירות במטוס מתחיל עוד לפני ההמראה | צילום: Lerner Vadim, ShutterStock לאחר מכן עוברים לחלוקת שתיה קלה, בדרך כלל מים או מיץ בכוס זכוכית. לטעמי מדובר בפעולה די מיותרת ולא הכרחית. בהרבה חברות תעופה בשלב הזה מגישים לנוסעים כוס שמפניה או יין מוגז, לכן הגשה של מים או מיץ באל על מרגישה סוג של "לצאת ידי חובה" ומוטב היה אם אל על היתה גם היא מיישרת קו ומגישה משהו מעט יותר "נועז". מעבר לזה שגם ככה כל נוסע מקבל בקבוק מים אישי. כהערת אגב, אוסיף שבאל על נושא האלכוהול די חלש לטעמי. נכון שתפריט היינות של אל על משובח יחסית וכולל יינות איכותיים בסך הכל, אבל נושא האלכוהול בטיסות לא נעשה ממש ביוזמת הצוות, אלא בעקבות בקשות ספציפיות של נוסעים, ומעבר ליינות אין יותר מידי מבחר. בהמשך מחלק הצוות ערכות אישיות לטיסה. הערכה כוללת מברשת שיניים, גרביים, מסיכת שינה, אטמים, ולפעמים גם שפתון ליובש ונוזל מחטא לידיים. יש הבדלים בין הערכות שאל על מחלקת בטיסות שונות. לפעמים הערכה היא בנרתיק קטן, איכותי יחסית, דמוי עור, שיכול לשמש את הנוסעים גם לאחר הטיסה. עם זאת, במרבית הטיסות אל על מחלקת ערכות פשוטות יותר מבד. הפעולה האחרונה לפני ההמראה היא חלוקת המגזינים. אל על מציעה מגוון עשיר יחסית של מגזינים עבור הנוסעים, כדוגמת מגזין "לאישה", "National Geographic", "מנטה", "אוטו" ועוד. לאחר ההמראה החגיגה מתחילה. צוות הטייסים מכבה את השלט המורה על הידוק החגורות ובשלב זה הדיילים מתחילים במתן השירות העיקרי בטיסה. דבר ראשון, מחלקים מכשירי iPad לנוסעים (למעט ב-787). המכשירים כוללים מגוון סביר למדי של תכנים, לרבות סרטים, סדרות וכיוצא בכך. זהו תחליף נחמד למדי למחסור בטלוויזיות אישיות במרבית המטוסים של החברה. חשוב לשים לב שמכשירי ה-iPad מבוקשים למדי בקרב כלל הנוסעים במטוס ואין מספיק לכולם, כך שאם ויתרתם עליהם או שפספסתם את החלוקה שלהם, סביר להניח שכבר לא יישארו. היו עירניים לכך. מחלקת עסקים במטוס מדגם 737 | צילום: חדשות 2 לאחר מכן הצוות מחלק לנוסעים מגבות לחות חמות. אמנם קטנות, אבל בהחלט מרעננות ועושות את העבודה. בשלב הזה הצוות מחלק לנוסעים שקית אישית קטנה עם אגוזים ושקדים, ומציע שתיה. לאחר כמה דקות הצוות שב ומציע עוד שקיות כאלה למי שמעוניין. מלוח מידי לטעמי, אבל לפחות לא חם כמו שמחלקים בהרבה חברות אחרות. בהמשך, הצוות עובר ומחלק תפריטים לקראת הארוחה. באל על יש שני סוגים של ארוחות: ארוחת בוקר וארוחת צהריים/ערב. ארוחת הבוקר היא כבר שנים רבות בחירה בין חביתה למוזלי פירות. במסגרת ארוחת הבוקר מסופקים מספר סוגי גבינות (פטה/בולגרית, צהובה, שמנת וכו'), סלט ירוק קטן, חמאה, ריבה, וניתן לבחור לחם מבין מגוון סוגי לחמים (דגנים, לבן, צימוקים וכו'). ארוחת הבוקר כוללת גם מעין קינוח אישי קטן בצנצנת (לדוגמה טירמיסו או קציפת גבינה פירורים וכו'). ארוחת הצהריים/ערב כוללת 3 אפשרויות שונות לבחירה: עוף, בקר או דג, כאשר הרטבים והתבלינים שמרכיבים כל מנה משתנים בצורה די תדירה (למשל, עוף בקארי וחלב קוקוס, בקר בסצ'ואן וסלמון עם לימון). כל מנה מגיעה עם תוספת כדוגמת אורז, תפוחי אדמה, שעועית ירוקה וכו'. בנוסף, מוגשת בצלוחית נפרדת בדרך כלל גם פרוסה קטנה של נתח קר כלשהו כ"מנה ראשונה" (למשל רוסטביף, הודו או סלמון) עם רוטב וירקות (ואפילו שאני לא חובב גדול של אוכל טיסות, אני מוצא את המנות הקטנות הללו טובות יחסית). בנוסף, מוגש גם סלט ירוק, ממרח כלשהו (למשל עגבניות, טחינה או חצילים) ושוב, מגוון לחמים. לאחר הארוחה העיקרית הצוות עובר ומציע קינוחים. בדרך כלל אפשרות אחת היא צלוחית פירות טריים (ענבים, אננס ומלון) ואפשרות שניה היא עוגת פרווה כלשהי (שוקולד עם רוטב פסיפלורה למשל). בפועל יש מספיק קינוחים לכולם, ואפשר לקבל גם 2-3 מנות קינוח למי שמעוניין. עם חלוקת תפריט האוכל, מחולק גם תפריט היינות אליו התייחסתי קודם. View this post on Instagram A post shared by EL AL אל על (@elalisrael) on Sep 27, 2018 at 2:49am PDT אחרי שחולקו התפריטים הצוות יעבור כדי לרשום את הבחירה המועדפת על הנוסע. חשוב לשים לב שבהרבה מאוד מקרים המנה המועדפת אוזלת בשל עודפי ביקוש. גם כאן, הדרך להימנע מכך, אם זה חשוב לכם, היא לא לשבת בשורות האחרונות במחלקה. לאחר מכן הצוות פורס מפה לבנה על המגש, מגיש את הארוחה, ומספק סבב נוסף של משקאות. אחרי כן יוגשו הקינוחים. נוסעים המעוניינים, רשאים לדחות את הארוחה לשלב מאוחר יותר בטיסה, לפי רצונם. אחת הפריוויליגיות של מחלקת עסקים. בסיום הארוחה הצוות יציע לנוסעים קפה או תה. בניגוד להרבה חברות, אל על מחזיקה בכל מטוסיה מכונת קפה שמאפשרת הכנת אספרסו וקפוצ'ינו, כך שלא צריך להסתפק בקפה הפילטר המוכר שמוגש בקנקן הכחול. בדרך כלל, לאחר הארוחה, ולפעמים גם מיד לאחר ההמראה, הצוות מכבה את התאורה במטוס ומבקש לסגור את כיסויי החלונות כדי לאפשר לנוסעים לישון במחלקה. לי זה נראה הרבה פעמים יותר כמו רצון של הצוות להרדים את הנוסעים מאשר רצון של הנוסעים לישון בשלב הזה, אבל ניחא. משלב זה ועד לקראת הנחיתה הצוות נותן שירות לפי בקשה של הנוסע ולא מיוזמתו. נוסעים שלא אכלו עדיין את ארוחתם יכולים לפנות בכל שלב לצוות ולבקש שיכינו להם את הארוחה. מעבר לכך, הנוסעים יכולים לבקש בכל שלב שתיה קרה וחמה, ולפעמים גם אוכל מסוים (עוד שקית אגוזים, עוד קינוח וכו'). בטיסות ארוכות טווח, כשעה וחצי-שעתיים לקראת הנחיתה הצוות יחלק שוב ארוחה (בוקר אם הוגש קודם צהריים/ערב ולהיפך). לקראת הנחיתה כ-40 דקות לקראת הנחיתה המטוס מתחיל בהנמכה. בשלב זה צוות הדיילים פונה לנוסעים הישנים ומעיר אותם. בהמשך, לאורך כ-20-30 דקות הצוות ממשיך להעניק שירות לנוסעי המחלקה ובין היתר מגיש משקאות קלים או חמים לבקשת הנוסעים וכן מציע סוכריות מנטה. החל מסיום ההכנות לקראת הנחיתה ואילך, השירות בטיסה נגמר למעשה. הכותב הינו נוסע מתמיד באל על במעמד פלטינה וטס כבר 15 שנים בעולם. באתר שפתח - "המתמידים" הוא משתף מהניסיון והידע שצבר בנסיעות שלו. {title}





