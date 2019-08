לאחרונה פורסם פוסט שמבשר על שיטה "לעקוץ" את המערכת באל על, ולטוס במחלקת עסקים, במחיר של כרטיס במחלקת תיירים. בפוסט מוסבר שהדבר אפשרי באמצעות רכישת כרטיסי Flex ליעדים אליהם טסו בעבר מטוסי חברת UP, ובחירת מושב מחלקת עסקים מיד לאחר ההזמנה. אז האם אכן כך המצב, והאם אמנם מדובר בפיצוח שיטה לשדרוג חינם? הכתבה פורסמה במקור באתר המתמידים >> לעמוד הפייסבוק של המתמידים אז התשובה הברורה היא שלא. אין כאן הזדמנות מיוחדת "לעשות קופה" על אל על. מדובר באפשרות די נישתית, במקרים מאוד ספציפיים, שאין בה שום יתרון כלכלי אמיתי. כזכור, מודל הטיסות החדש של אל על לאירופה, מאפשר לנוסעים לבחור בין שלושה סוגי כרטיסים: Lite, שהוא הבסיסי, Classic, שהוא האפשרות האמצעית ו-Flex שהוא האפשרות היקרה והגמישה ביותר. באתר אל על מפורטים בצורה ברורה כל ההבדלים בין שלושת סוגי הכרטיסים הללו, מבחינת כבודה, הושבה, תנאי הכרטיס ושירותים נוספים. כל ההבדלים מלווים בהסברים ובאותיות קטנות, אך יחסית קל להבין את מרביתם. אחד ההבדלים בין שלושת סוגי הכרטיסים נעוץ בענייני ההושבה. בין ההבדלים, כרטיסי Flex מאפשרים לנוסעים לבחור מושבים בחינם, לשבת במושבים מועדפים ובמושבי תיירים פלוס וכך הלאה. יתרון נוסף שמקנה כרטיס ה-Flex הוא יתרון שהבחנתי בו עם ההכרזה על מודל הטיסות החדש לאירופה, שכותרתו: "הושבה במחלקת יוקרה פרופיל שירות של מחלקת תיירים". שם מעט מורכב ועמוס כדי לתאר את הסיטואציה הבאה: טיסות אל על, בהן לא נמכרו כרטיסים של מחלקת עסקים, בעוד שבפועל יש מקומות של מחלקת עסקים על המטוס. באילו מצבים זה קורה? אל על מוציאה טיסות לקשת יעדים רגילים תחת קוד אל על בן שלוש ספרות. בין יעדים אלו, ניתן למנות את כל היעדים המוכרים: פרנקפורט (FRA), לונדון-הית'רו (LHR), הונג-קונג (HKG) וכך הלאה. אך אל על מוציאה טיסות ליעדים נוספים, שמופעלים תחת מותגי המשנה של אל על. בין המצבים האלה, ניתן למנות טיסות ליעדים כמו זגרב (ZAG), קרקוב (KRK) וזלצבורג (SZG), המבוצעים תחת מותג "סאן דור" בקוד אל על וכן טיסות ליעדים ברלין (SXF), קייב (KBP), לרנקה (LCA), פראג (PRG) ובודפשט (BUD), שבוצעו בעבר על-ידי מותג UP, גם הן בקוד אל על. העניין הוא שנכון להיום, תהליך ההטמעה של מותג UP נמצא בעיצומו, והוא לא קרה באופן מיידי. ראשית אל על ביטלה את הזמנות הכרטיסים דרך המותג. שנית, היא עובדת על הסבת מטוסי המותג בחזרה למותג אל על, ורק בסוף אל על תחזיר את אותם חמישה יעדים למותג אל על. כיום טיסות אלה הם סוג של יצורי כלאיים – מצד אחד הן מוזמנות על-ידי מערכות ההזמנות של אל על. מצד שני, הן מופעלות עדיין מטרמינל 1. ובנוסף לכך, וזו הנקודה הרלוונטית כאן, הטיסות האלו מבוצעות לפעמים במטוסי UP, לעתים במטוסי סאן דור, ולעתים במטוסי אל על רגילים, הכל כתלות בשיקולים מבצעיים שונים. View this post on Instagram A post shared by Kobi Ben Navi (@kobibennavi) on Aug 6, 2016 at 2:24pm PDT חלק מהטיסות ליעדים הללו, מלכתחילה מאפשרות להזמין מקומות במחלקת עסקים. המערכת, כבר בשלב ההזמנה, יודעת שהמטוס שיתפעל את הטיסה יהיה מטוס ה-737-800 או ה-737-900 ממותג אל על, כאלו שיש בהם 2 מחלקות הושבה – תיירים ועסקים. עם זאת, בחלק לא מבוטל מהטיסות, המערכת מראש מונעת את האפשרות להזמין מקום במחלקת עסקים, מתוך הנחה שנלקחה מראש, שהמטוס שיפעיל את הטיסה פיזית יהיה מטוס סאן דור או מטוס מותג UP ישן. במטוסים אלו תצורת ההושבה היא של מחלקת תיירים בלבד. מה שקורה מידי פעם הוא הסיטואציה הבאה: אל על תכננה מראש שהמטוס שיפעיל את הטיסה יהיה ישן ועם מחלקת הושבה אחת, אך בפועל המטוס שזמין לביצוע המשימה יהיה מטוס מותג אל על רגיל עם שתי מחלקות הושבה. במקרה כזה, אל על מראש לא הקצתה צוות לשירות מחלקת עסקים, והיא גם לא מכרה מושבי מחלקת עסקים באף שלב. לכן מה שאל על עושה, היא מוציאה את הטיסה הזאת כרגיל, כטיסת תיירים מלאה, ביודעה שיש 16 מושבי מחלקת עסקים שפיזית ניתן לשבת בהם, ללא שירות מחלקת עסקים. ומה שאל על עושה, הוא לתת לנוסעים מסוימים עדיפות בבחירת מקומות הישיבה האלה. ביניהם, נוסעים במעמד GL ומעלה, וכן נוסעים שרכשו כרטיסי Flex. אותם נוסעים פשוט יכולים לבחור לשבת במחלקת עסקים, אך מעבר למקום הישיבה לא יקבלו שירות של עסקים (ואין שירות כזה בטיסה בלאו הכי). אגב, אותו דבר בדיוק קורה גם בטיסות ליעדים שבהם מופעל מטוס עם מחלקה ראשונה (747 ו-777), כאשר אין מכירה של כרטיסי מחלקה ראשונה לאותו יעד. אם תטוסו לבוסטון (BOS) או לבייג'ין (PEK) למשל, טיסות שיוצאות ב-777, כשתזמינו מראש במחלקת עסקים, כשמעמדכם PL ומעלה, תוכלו לשבת במושבי מחלקה ראשונה בטיסה בחינם, מבלי לשלם על כך תוספת תשלום. תקבלו רק את המושבים של מחלקה ראשונה אך לא תקבלו שירות מחלקה ראשונה, כי לא מופעל בטיסה שירות כזה בלאו הכי. מכל מקום, לכאורה יש כאן הטבה לרוכשי כרטיסי Flex, באופן שמאפשר להם לבחור מושב במחלקת עסקים באותם מקרים נישתיים וספציפיים. אלא מה, שכרטיס Flex עולה יותר מכרטיסי ה-Lite וה-Classic. למעשה, פער המחירים בין ה-Lite ל-Flex בגובה של כ-200 דולר כבר מייתר את כל ההטבה הזאת (שאם רוצים לרכוש אותה בכסף היא עולה סכום כזה). בשורה התחתונה, מדובר במקרה נישתי מאוד שתלוי ברצף נסיבות די ספציפיות, וגם כאשר הוא מתרחש, הוא לא מקנה הטבה של ממש. הכותב הינו נוסע מתמיד באל על במעמד פלטינה וטס כבר 15 שנים בעולם. באתר שפתח - "המתמידים" הוא משתף מהניסיון והידע שצבר בנסיעות שלו. {title}





