אם להיות כנה, די קשה לפתות אותי עם חופשות בארץ. קצה נפשי בצימרים, הם תמיד יקרים ורחוקים מדי ואפופים אווירת "נסיעה מיוחדת למטרות ג'קוזי ומין" מלחיצה. מבחינתי, הנופשים הלגיטימיים בארץ הם כל מיני אירוחים כפריים במחירים סבירים עם הילדים, מקומות שמשדרים "קיבוץ" ו"תגידו תודה שיש מזגן חבר'ה". את כל היתר כבר שווה להמיר בחופשה בחו"ל. זה תמיד יהיה מעניין יותר, טעים יותר ובטוח שיותר "ואליו פור מאני". התפיסה המחמירה הזאת אותגרה לאחרונה עם מלון שומאכר בחיפה, מלון בוטיק חדש, קטן ומהמם שאיכשהו הופך את חיפה לסקסית. כאילו, מסתבר שחיפה סקסית כבר ממזמן, זה חלף מעליי כי היא תמיד נקשרה אצלי לדברים לא סקסיים כמו סרטן ותשדירים של יונה יהב, אבל חיפה לגמרי קורית. אנשים מתלחששים עליה בעיניים בורקות – על מחירי שכירות זולים ועל מעיין הבירה, אם הם נודניקים הם שולפים איזו רפליקה מסרטון "So low" ולסיום נותנים איזו גניחת "דו קיום" חרמנית. אחרי 24 שעות הם חוזרים לתל אביב כי מישהו צריך להשקות את הסוקולנט, אבל חיפה נהייתה נחשקת. גילינו עיר נחשקת והאמת שבצדק. גיחה קצרצרה (הסוקולנט היה צמא) גילתה לנו עיר יפהפיה ונעימה. מדגדג לפתוח יד 2 לבדוק את מחירי השכירות אבל עד אז, אם נוסעים אליה, שווה פשוט לישון בשומאכר. מלון מעולה ושכל כך מתאים לתל אביבים, שאפילו המבצעים שלו הם לכבוד פסטיבל הקולנוע בחיפה (פירוט בסוף). המקום מלון שומאכר נמצא במושבה הגרמנית בחיפה. הוא ממוקם במבנה טמפלרי יפהפה (שהיה שייך למשפחת שומאכר הטמפלרית), מבנה שעבר שחזור וחובר לבניין חדש. במלון יש ארבעים חדרים והם מחולקים בין שני המבנים. המושבה הגרמנית בחיפה כיפית ממש (נגיד, מה שהיה יכול להיות מתחם שרונה בתל אביב אם הוא לא היה דוחה) והמלון הזה התגלה כאחת הפנינים החבויות בו. מבנה טמפלרי יפהפה | צילום: יפית בשבקין מבפנים, עיצוב המלון מודרני לגמרי, מוקפד נורא ומלא ביצירות אמנות שוות שלצידן שם האמן, ממש כמו בתערוכה. איפה שלא תסתכלו תתקלו בציור או פסל, כאילו מישהו פשט על "צבע טרי". וזה מהמם, התחושה היא של מלון בחו"ל, משהו שאיזה היפסטר המליץ עליו פעם בטיים אאוט ברלין, פשוט ממוקם בחיפה. בהמשך מתוכננות במלון תערוכות מתחלפות של אמנים שונים, בינתיים יש בו גינה מתוקה שאפשר לשבת בה עם אספרסו מהלובי וגם גג עם נוף מהפנט ומיטות שיזוף. מדי ערב נערך על הגג האפי האוור של אלכוהול ונשנושים, שהאורחים מוזמנים לפקוד לפני שיצאו לארוחת הערב שלהם, ככל הנראה באחת ממסעדות הנמל. עיצוב פנים מודרני | צילום: איתי סיקולסקי המלון מציע גם חדר טיפולים בקומה התחתונה, שבו קיבלנו מסאז' מעולה ויסודי בדרגת פירוק לבחירתנו (רוך ורגיעה בשבילי, תודה), וממנו יצאנו לארוחת הבוקר. במלון יש ארוחה בסיסית של מאפים וגרנולות למיניהן, שמיועדת לאנשי עסקים שרוצים לרוץ לפגישה. ארוחת הבוקר האמיתית עברה אאוטסורסינג, בעזרת שובר המחולק לאורחים, למסעדה הסמוכה למלון. והאמת שמדובר בשיחוק. אמנם שם המקום הוא "שטרודל", שזה שם שמשדר בית קפה בינוני, אבל מדובר פשוט במיתוג מצער לארוחת בוקר ערבית מהממת, מהטובות שאכלנו, וטובה יותר מרוב בופה בתי המלון שיצא לנו לפקוד. החדר מעוצב. את רוב הפינות בחדר יתחשק לכם להעלות כתמונות אינסטגרם, במיוחד בחדרים שכוללים את החלונות המעוגלים עם הנוף לגינה. החדר נקי ואסתטי, משדר שקט ואלגנטיות, וכמו כל המלון – הוא מאוד יפה. המיטה שווה, גם מקלחת ראש הגשם, בחדר שלנו לא הייתה אמבטיה אבל בחלק מהחדרים היא קיימת, אם זה משמעותי כדאי לברר מראש. בחדר, מלבד מכונת האספרסו והפיצ'רים המקובלים, יש גם אייפון עם מטען, שברגע שמדליקים אותו הוא מתחבר לוויי פיי עם מפה שתוביל אתכם למקומות שווים בחיפה. האורחים כמובן מתבקשים להשאיר בסוף את המכשיר בחדר. פתרון מגניב מאוד לתיירים מחו"ל, אם כי מבחן אמון מסוים לנופש הישראלי. לצלם ולעלות לאינסטגרם. חדר המלון | צילום: איתי סיקולסקי שישה מהחדרים הם במבנה הישן, יתר השלושים פלוס במבנה החדש, חלקם סוויטות. החדרים דומים, ההבדלים העיקריים הם בגודל, אם כי עושה רושם שכל הסוגים מרווחים למדי. מה אוכלים? בגזרה הזאת אתם מכוסים כי חיפה, מסתבר, הפכה למעצמה קולינרית קטנה שבטח היינו פוקדים הרבה יותר אם לא הייתה, ובכן, בחיפה. המלון אמנם לא מציע יותר מדי בגזרה הקולינרית, אבל הוא כן מפנה אליה. והאמת שעדיף, לנסוע לחיפה ולאכול במלון זה קצת כמו לטוס לחו"ל ולאכול במלון. כלומר, בשביל מה? הקבב ברולא | צילום: גיל גוטקין, אוכל טוב לארוחת ערב בחרנו ללכת למסעדת "רולא" ברחוב הנמל, שהייתה אדירה ממש, בחרנו אותה בגלל הביקורת הזאת, שלגמרי קיימה. מדובר במסעדה "שאמית", שזה סורית, שאוכלים בה שישברק ומחמרה (ממרח פלפלים ואגוזים היסטרי) וקציצות עם נענע ועוד המון. רצוי לבוא עם חברים ולחלוק את כל המנות. חוץ ממנה, המלון מציע גם דיל שכולל ארוחת ערב בביסטרו וניה המדוברת, וגם מציע לאורחים סיור קולינרי בואדי ניסנס, בין דוכני אוכל, חנויות ומקומות קטנים. אמנם לא יצא לנו לדגום אבל נשמע מסקרן. מה עושים? בהנחה שבשלב מסוים, אחרי הדרינקים על הגג והמסאז'ים, גם תרצו להסתובב קצת, תוכלו לטייל רגלית במושבה הגרמנית, בגנים הבאהים וכיפת הזהב. אפשר להגיע ברגל גם לטיילת, העיר התחתית ורחוב הנמל שבו ממוקמות שלל מסעדות וברים. אם אתם מאובזרים בילדים, יש את המדעטק ותיאטרון חיפה, ותמיד אפשר ללכת לים. אפשר למלא בקלות יממה שעות בחיפה, סביר להניח שיותר, אבל בהנחה שכל מה שמתחשק לכם זה לרבוץ בחדר ולזלול דברים טעימים, יש אפשרות לתפור פה דיל שווה של עשרים וארבע שעות, שגם יוצא מפנק ממש וגם סביר – באופן יחסי – מבחינה כלכלית. רוב הסיכויים שתחזרו הביתה עם קראש קטן על חיפה שאמנם היא לא תל אביב (לזכותה ייאמר שהיא גם לא ירושלים), אבל היא עיר חמודה ויפה ומשמחת. לשתות דרינקים על הגג | צילום: יפית בשבקין מחירים מחיר ללילה וארוחת בוקר – החל מ-700 שקלים. חבילה רומנטית ללילה + מסג' + ארוחת בוקר – החל מ-950 שקלים. חבילה קולינארית ללילה + ארוחת ערב במסעדת שף "וניה ביסטרו" + ארוחת בוקר – החל מ 950 שקלים ללילה. לקראת פסטיבל הסרטים בחיפה שמתקיים בחול המועד סוכות, מלון שומאכר מציע מחירים מיוחדים למעוניינים להגיע: לילה אחד – 850 שקלים ללילה + ארוחת בוקר 2 לילות – 780 שקלים ללילה + ארוחת בוקר 3 לילות ומעלה – 750 שקלים ללילה + ארוחת בוקר View this post on Instagram A post shared by The Schumacher Hotel Haifa. 