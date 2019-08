View this post on Instagram A post shared by באיי גאלי (@baigaliyortim) on Jul 13, 2019 at 1:30am PDT בכל חופשה יש את הרגע הזה שבו עוצרים רגע, לוקחים נשימה עמוקה ומבינים עד כמה הייתם צריכים את זה - את הניתוק מהמירוץ ומהשגרה, את הטבע שמקיף אתכם, את השקט שכל כך חיכיתם לו. לי זה קרה כמה שעות אחרי שהתמקמנו ב"באיי גאלי" שבגבעת יואב. נעמדתי מחוץ ליורט שלנו עם כוס יין אדום, נהניתי מהרוח החזקה, והשקפתי אל הנוף המדהים - כל הכנרת נפרשה לפניי, השמש שקעה לעבר האגם והרמה נצבעה בצבעים שהרומנטיקה יפה להם. אין ספק שאלה הם החומרים מהם עשוי נופש ראוי, ויחד עם האטרקציות שרמת הגולן מציעה אפשר ליהנות מכל העולמות - שקט עם אקסטרים, פינוק עם תחושה של קמפינג. מתחילים. המקום "באיי גאלי" - טבע במונגולית - הוא מיזם תיירות חדש, שפתח את שעריו רק לפני חודשים ספורים. את הקונספט הגו ארבעה שותפים, חקלאים מגבעת יואב, שהחליטו לחלוק עם העולם את מה שהם נהנים ממנו כל יום. המיקום שלהם בדרום רמת הגולן מאפשר ליהנות מהטבע במלוא הדרו בכל כיוון שתבחרו לנסוע, וכפר הנופש שהקימו ממוקם בשיא הגובה של הרמה ומאפשר תצפית בלתי נשכחת על הכנרת. מתחם נופש חדש וייחודי | צילום: ניר ליברך תצפית על נופי רמת הגולן | צילום: ניר ליברך יש רגעים שמזכירים לך שהיית זקוק לחופשה | צילום: ניר ליברך לא מדובר בכפר נופש רגיל - במקום צימרים, תמצאו במקום אוהלי יורטים בסגנון הנוודים המונגולים. אך המילה אוהל מטעה ואל תחשוש נפשכם החפצה בפינוק ישראלי: האוהלים הגדולים לגמרי מתפקדים כצימר: הם ממוזגים, ומכילים בתוכם מקלחת ושירותים. יש גם מקרר קטן, פינת קפה, מיטה זוגית ובאוהלים המשפחתיים יש גם כורסאות שנפתחות למיטות, ומזרונים לילדים נוספים. View this post on Instagram A post shared by באיי גאלי (@baigaliyortim) on Jun 15, 2019 at 6:37am PDT View this post on Instagram A post shared by באיי גאלי (@baigaliyortim) on Jun 20, 2019 at 11:52pm PDT הכל מוקפד ומסודר בכפר, וניכר שהמקימים חשבו על כל הצרכים של המטיילים: יש מטבח משותף, פינות למנגלים, פינות למדורה ולפויקה, פינות ישיבה מוצלות, ספסלים שמשקיפים על הכנרת, ולאחרונה נפתחה אטרקציה חדשה שהקטנים אוהבים במיוחד: פינת ספלאש שכוללת מזרקות שמשפריצות לכל עבר ומאפשרות התרעננות מיידית בימי הקיץ. פינת הספלאש החדשה | צילום: ניר ליברך מה עושים? נתחיל עם המלצה: קחו לפחות שני לילות, כי אם כבר הגעתם לרמת הגולן אז חבל שתלכו לפני שמיציתם לפחות חלק קטן מהאפשרויות של הקפיצה הקטנה הזאת לחו"ל. כשתעשו צ'ק אין בקבלה בבאיי גאלי תקבלו יחד עם המפתח גם דף הסבר שמכיל את הסודות של המקומיים - מעיינות, מסלולי טיול, פינות חמד, אטרקציות ובתי עסק קטנים. כל ההמלצות מעודכנות - המקום חדש, כאמור - אז בוודאות לא יהיה חסר לכם מה לעשות. אנחנו פתחנו את היום הראשון ב"רפטינג נהר הירדן" (40 דקות נסיעה מבאיי גאלי). האתר הוותיק מושך אליו אלפי משפחות בכל יום בתקופת הקיץ, והוא לא מאכזב. האטרקציה המרכזית במקום היא כמובן הרפטינג: שעה במורד נהר הירדן עם סירות גומי, ובעלי המקום מספרים שהשנה זכינו ליהנות מזרימה חזקה יותר משנים קודמות, בזכות החורף הגשום שהיה לנו. השיט חשוף לשמש רוב הזמן, אבל אין מה לדאוג כי המים הקרים של נהר הירדן נמצאים במרחק השפרצת משוט מכוונת. המסלול לא לוקח יותר משעה, וכשמסיימים אפשר לקנות תמונה למזכרת ולהמשיך לאחת מהאטרקציות הנוספות המוצעות במקום: אומגה מדליקה שזורקת אתכם ישר למים (הדבר הכי מרענן שקרה לנו באותו יום), מסלול אבובים שקט, מטווח פיינטבול והאטרקציה החדשה במקום: טיולון (רבע שעה) עם רייזרים חדישים. ניסינו הכול וכשיצאנו מהמקום גילינו שבילינו שם לא פחות משלוש שעות. במקום יש גם מסעדה, מזנון, מקלחות ופינות ישיבה מוצלות אז אם תרצו תוכלו להעביר שם אפילו יותר. מומלץ. רפטינג נהר הירדן | צילום: רפטינג נהר הירדן מתחם הפיינטבול | צילום: ניר ליברך טיול טרקטורונים | צילום: ניר ליברך אם אתם יותר אנשים של טבע והליכה, רמת הגולן היא לחלוטין המקום עבורכם. יש שפע של מסלולים, ושפע של מים להשתכשך בהם. החל מפארק הירדן, דרך מסלולים רטובים כמו המג'רסה, ועד לקפיצה למעיינות הפזורים לאורך הרמה. אנחנו ניסינו את מעיין פיק הממוקם 10 דקות נסיעה בלבד מגבעת יואב. הגישה למעיין נוחה - יורדים במדרגות ובשבילים אל תוך הסבך, ומגיעים לפינת חמד הכוללת גם בריכה קטנה עם מים צלולים. החסרון היחיד במקום הוא שברגע שיש שם יותר משתי משפחות הוא הופך קצת צפוף. אבל גם אם לא הסתדר לכם במעיין הזה תמיד תוכלו לקפוץ לאחד אחר. פשוט תעיפו מבט במדריך שקיבלתם מבאיי גאלי, ותבחרו. מרחק של 10 דקות נסיעה. עין פיק | צילום: ניר ליברך ולבסוף, לא חייבים באמת לצאת לשום מקום. אם שקט זה מה שאתם מחפשים, פשוט תישארו ביורט שלכם, תהנו מהאוויר ומהנוף, תתרעננו מדי פעם בפינת הספלאש, או ש תשבו עם החבר'ה מסביב למדורה עם פויקה, מנגל ובירות. תכלס לא בטוח שצריך יותר מזה. אפשר גם סתם להישאר במתחם | צילום: ניר ליברך מה אוכלים? בבאיי גאלי אין מסעדה, ונראה שרוב האורחים בוחרים להשתמש במטבח המשותף, במנגלים או בפינת הפויקה כדי להכין לעצמם ארוחות. כך גם אנחנו עשינו, ונהננו מארוחת ערב משפחתית מסביב לשולחן שליד היורט שלנו, בעוד הלילה יורד על הרמה ואורות טבריה מתחילים לנצנץ בצד השני של האגם החשוך. לא בא לכם לבשל? יש לכם שתי אופציות - להזמין אוכל או לקפוץ לאחת ממגוון המסעדות באזור. בקבלה ישמחו לספר לכם ולהמליץ, ולמעשה יום לפני שתגיעו תקבלו לווטסאפ רשימה של העסקים המקומיים שפתוחים (גם בסוף השבוע) - החל מג'חנון שמגיע עד ליורט שלכם, דרך שוק איכרים ועד מסעדות בשרים. אנצל את הבמה כדי להמליץ על מקום אחד מיוחד בו אכלנו את ארוחת הבוקר שלנו ביום שבת: "לימונטו", של רותי ספונדר. עשו מהלימון לימונדה. לימונטו | צילום: ניר ליברך מרכז המבקרים "לימונטו" נמצא בגבעת יואב, מרחק הליכה או נסיעה של דקה. המרכז הוא הבייבי של רותי ספונדר, בת המקום שהחליטה להפוך את הלימונים למפעל חייה, או כמו שכתוב על הקיר בגדול כשתיכנסו - להפוך את הלימון ללימונדה. המקום עצמו כולו באווירת הלימון: הקירות צהובים, הצלחות מקושטות בלימונים, אפילו החולצה של רותי שאירחה אותנו הייתה צהובה. ארוחת הבוקר מגוונת והכול נעשה במקום על ידי רותי ומשפחתה. מגוון ממרחים (כולל ממרח לימון כבוש כמובן), חביתות עשירות, ריבות (כולל ריבת לימון ומשמש), סלטים, לחמניות חמות וכמובן - לימונדה מעולה וטעימת לימונצ'לו. הארוחות במקום הן למעשה רק הבונוס - אם אתם בעניין של לימונים ניתן להזמין מקום למרכז המבקרים ולשמוע את רותי מספרת על המקום, על רמת הגולן ועל הלימונים. חזרנו משם שבעים, מרוצים ועם בקבוק לימונצ'לו קפוא. צילום: יחסי ציבור מחירים באוגוסט אמצע שבוע וסוף שבוע - 750 שקלים לילה ליורט צימר, 140 שקלים ליורט מזרונים. תוספת לילד 88 שקלים. ספטמבר אמצע שבוע - 520 שקלים ללילה לזוג, סוף שבוע – 650 שקלים לזוג. תוספת לילד 88 שקלים. לינת מזרנים - אמצע שבוע 96 שקלים למזרן, סופ"ש 120 שקלים למזרן. בשורה התחתונה המחיר ההוגן, הקונספט הייחודי של הכפר המונגולי, השילוב של אוהל ושל פינוק בסגנון צימר, המיקום בדרום רמת הגולן ושלל האטרקציות והמסעדות מסביב - כל אלה הופכים את החופשה ב"באיי גאלי" למשהו שבהחלט שווה לנסות אותו בקיץ הישראלי. ומה לגבי העונה הקרה? בעלי המקום עוד לא התנסו בחופשה חורפית, אבל מספיק לדמיין רומנטיקה חמימה באוהל בלב הרמה המושלגת כדי להבין את הפוטנציאל. באיי גאלי, גבעת יואב. טלפון להזמנות - 052-6559994, במייל או בפייסבוק *הכתב היה אורח המקום {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן