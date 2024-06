השבוע נחתם הסכם ענק בו חברת אל על חתמה עם יצרנית המטוסים בואינג על רכישה של כ-30 מטוסים מסוג 737MAX, רכישה שנועדה לחדש את צי המטוסים של חברת התעופה הלאומית ולהגביר את היעילות התפעולית שלה.

"לאחר מו"מ קפדני שארך למעלה משנה עם חברת איירבוס ועם חברת בואינג, שהציגו את הצעותיהן לחידוש והצערת צי המטוסים צרי הגוף של אל על: דירקטוריון החברה אישר ניהול מו"מ בלעדי עם חברת בואינג, לקראת חתימה על הסכם אסטרטגי – הגדול בתולדות אל על", נכתב בהודעה שיצאה לתקשורת. "העסקה תכלול כ-30 מטוסים צרי גוף מדגם בואינג 737MAX בהיקף מוערך של כ-2.5-2 מיליארד דולר, שיסופקו החל משנת 2027 ועל פני מספר שנים. אל על מיישרת קו עם חברות התעופה המובילות בעולם כגון דלתא, יונייטד איירליינס, לופטהנזה, אייר קנדה ואחרות שהצטיידו במטוסי בואינג 737MAX הנחשב לדגם 'ירוק', מה שיאפשר חיסכון משמעותי בהוצאות אחזקה ותפעול".

על פניו, מדובר בהסכם אסטרטגי ענק ומתבקש של החברה, במהלכו היא מתכננת את עתידה ומתכוננת להחלפת צי המטוסים הכי גדול שלה. אבל יש בעיה אחת - המטוס שנבחר - MAX737, נחשב היום למטוס בעייתי, עם היסטוריה של לא מעט תקלות בטיחות חמורות.

737 MAX - תקציר הפרקים הקודמים

ההיסטוריה הבעייתית של המטוס התחילה באוקטובר 2018, כשטיסה של חברת התעופה Lion Air התרסקה בים זמן קצר לאחר המראה מהעיר ג'קרטה, בירת אינדונזיה, בשל תקלה במערכות המטוס שדחפה את אף המטוס מטה באופן עקבי. כל 189 הנוסעים ואנשי הצוות נהרגו. במרץ 2019 טיסת אתיופיאן איירליינס, שבימים כתיקונם פועלת בישראל, התרסקה באדיס אבבה דקות לאחר ההמראה. מקור התקלה המערכתית דומה לזו שבטיסת Lion Air, וכל 157 הנוסעים ואנשי הצוות נהרגו.

This was the scene inside the Alaska Airlines plane that made an emergency landing in Portland, Oregon, on Friday after losing a chunk of its body. Regulators have ordered U.S. airlines to stop using some Boeing 737 Max 9 planes until they are inspected.

באותם הימים בואינג החליטה לקרקע למשך שנתיים את כל מטוסי דגם ה-737MAX, ולאורך תקופה זו עבדה יצרנית המטוסים על עדכוני ותיקוני תוכנה ועל הכשרה מחודשת לטייסים. אלא שלאחר השבת הדגם לפעילות הבעיות המשיכו לצוץ. בינואר 2024, לפני חצי שנה בלבד, מטוס נוסעים של חברת אלסקה איירליינס מדגם 737MAX חווה תקלה חמורה במהלך הטיסה בגובה 16,000 רגל כשדלת המטוס נתלשה ממנו. בנס לא נפגע אף אחד מהנוסעים, וכתוצאה מכך החלה בואינג להתמקד בבעיות הנוגעות לחלקי המטוס ולבדוק את דלתות הדגם ואופן התקנתן. בעקבות התקריות הורתה ה-FAA, רשות התעופה הפדרלית האמריקנית, לבצע בדיקות מקיפות של MAX737 9, מדגם המטוס שהיה מעורב בתקרית זו, ולבסוף נמצאו בעיות רבות בתהליך הייצור. בשבוע האחרון קרתה תקלה נוספת עם דגם המטוס כאשר היתה תקלה במערכות בטיסה של חברת סאות'ווסט.

נכון להיום בואינג ממשיכה להתמודד עם בדיקות רבות מאוד מצד הרגולטורים, והחברה התחייבה לשפר את תקני הבטיחות שלה ולעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם רשות התעופה הפדרלית ועם רשויות אחרות על מנת להבטיח שאירועים כאלה לא יישנו שוב.

בגלל התקלות שהיו - זה המטוס הכי מפוקח שיש

אל על מאז ומעולם התגאתה בכך שהיא מציבה את הביטחון ואת בטיחות הנוסעים בראש סדר העדיפויות שלה. ה-737MAX אמנם ידוע בטכנולוגיה המתקדמת שלו, במנועים החסכוניים בדלק ובהפחתת פליטת פחמן, אך קשה מאוד שלא לתהות על האמון הבלתי מתפשר שניתן למטוס הכי בעייתי שקיים כרגע.

גורם מענף התעופה עמו שוחחנו בנוגע לרכישה הזו של אל על מסביר שהפאניקה סביב ה-737MAX אמנם מוצדקת, אך מוגזמת. חברות התעופה המובילות בעולם טסות עם הדגם הזה בכל יום ובכל שעה, והוא נפוץ במיוחד בארצות הברית, שם התקנים והרגולטורים מחמירים מאוד. אנחנו לא שומעים על אלפי הטיסות שמבוצעות במטוסי הדגם הזה ונוחתות בשלום, אלא על מקרים בודדים, חמורים אך בכל זאת מעטים, שבהם התגלו תקלות. נוסף לאל על, ענקיות תעופה בעלות מוניטין כמו יונייטד וטורקיש איירליינס הזמינו את ה-737MAX, והתקלות שקרו דווקא גרמו לבקרה מוגברת של רשויות התעופה בעולם, שבוחנות את בואינג בשבע עיניים. מטוס 737 של אל על. הכניסה של הדגם החדש תהיה חלקה יותר עבור החברה | צילום: איתי צין, חדשות

בנוסף, הבחירה ב-737MAX על פני הדגם המקביל של יצרנית המטוסים האירופית איירבאס, ה-A321 neo, מסביר אותו גורם מענף התעופה, יכולה לנבוע הן משיקולי עלויות החלפה עבור אל על, שכל מטוסיה הם מתוצרת בואינג, והן מהצורך של הטייסים לערוך התלמדות ממושכת, שכן הטסת מטוסי שתי היצרנות איננה זהה - וזהו דבר מורכב בחברת תעופה בעלת צי יחסית קטן כמו אל על.

לבסוף, הסביר אותו גורם, שתקלות הדגם בתחילה היו מערכתיות, בעוד שהתקלה המפורסמת בטיסת אלסקה איירליינס היא תקלה נקודתית בהרכבה, אשר טופלה. אם הדיווחים אכן מדברים על הגעת המטוסים הראשונים ב-2027, הרי שלפיו עד אז יש עוד שלוש שנים שבהן יעבור הדגם מקצה שיפורים נרחב מאוד במקביל לבדיקות בטיחות - אינטרס שהוא בראש ובראשונה של בואינג, שצריכה להוכיח את עצמה ולרכוש מחדש את האמון של כולנו.

כך או כך, קשה יהיה שלא להבין את מי מהנוסעים שידאג כשילמד שטיסתו תבוצע במטוס 737MAX, לפחות לעת עתה. בינתיים נשאר רק לקוות שעד תחילת חלוקת המטוסים, ב-2027, לא נשמע על עוד תקלות ובעיות עם דגם המטוסים הספציפי, גם בשבילנו כנוסעים, וגם לא לאל על שתצטרך אולי לחשב מסלול מחדש.