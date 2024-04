"שלווה, אמנות, קולינריה ואירוח ברמה הגבוהה ביותר, במיקום הטוב בתל אביב", זה המוטו של המקום הכי סודי שנפתח אשתקד בבולווארד הנחשק של רוטשילד, ושמו כבר עובר מפה לאוזן במיליה הנכון. למרגלות "הסודי" ממוקמת אחת מהמסעדות החדשות והמדוברות בעיר, ולו טרחו הסועדים להרים ראש מהצלחת, להתעניין לרגע במעלית השקופה, הגדולה, שעולה ויורדת בזמן שהם אוכלים, היו מסתקרנים, בודקים ומגלים, בדיוק כמונו.

> בתל אביב נפתחים מלונות חדשים בקצב מסחרר

ברוכים הבאים ל-R48 ונעים להכיר. נתחיל מהשורה התחתונה: מדובר במקום מיוחד במינו שאין הרבה כמותו בארץ, אך גם שאינו נגיש לכולם ולא בטוח שתוכלו לרשות אותו לעצמכם ללילה.

מי אתה R48?

R48 הוא המלון החדש של קבוצת R2M שנפתח בפברואר 2023, בבעלותם של מתי ורותי ברודו. השניים שולטים כבר שנים בסצנת הקולינריה התל אביבית, ומשפיעים בגדול גם על זו הארצית, כשהם מציבים סטנדרטים גבוהים של חווית אירוח מקצועית ומוקפדת. ולמי שמרימים גבה ושואלים "מה לאימפריית המסעדות, המעדניות והבייקרי, במלונאות עכשיו"? נזכיר שלפני 16 שנים הם הניחו את אבן הפינה לעולם התיירות הפרטי שלהם, ופתחו את הוטל מוניטפיורי - מלון הבוטיק הראשון בתל אביב שהציב סטנדרטיים חדשים ומיד עם פתיחתו היה אובר בוקינג. הרבה שנים אחרי ההוטל הגיע R48, ופה מגיעה הפתעה נוספת – מסתבר שלקבוצה יש מלון שלישי שגם עבר מתחת לרדאר. למלון הנוסף קוראים רוטשילד 69, הוא הושק לאחרונה ומתנהל כמלון דירות משודרג בסטנדרט מאוד גבוה. R48 | צילום: יחצ R48 | צילום: אריאלה אפללו

המלון שהתחיל הכל. הוטל מונטיפיורי | צילום: אלון שסטל

ומה הלאה? מה ההפתעות הנוספות שהם מכינים לנו בשקט? אורן שנבל, מנהל קבוצת R2M וגם שותף וותיק בה, אומר שעוד מוקדם לדבר ולפרסם אבל הסכים לשתף ש"אנחנו מתכננים לפתוח מלון נוסף בשנים הקרובות ועדיין לא נסגר המיקום. הרעיון הפעם הוא מלון מחוץ לעיר, באזור של טבע, ים, שיהיה באווירה של חופש ו-וולנס". לחץ קטן נוסף הוציא וידוי שהם מגששים גם מחוצות לגבולות ישראל, וחושבים על מלונאות בינלאומית, אך מוקדם עוד לדבר ולפרסם.

הסיפור של R48 מתחיל בשנות ה-30, בטרם הפך למלון ונודע אז כבית נפרסטק, שנקרא ע"ש אריה נפרסטק, המקים והבעלים של הבניין. האדריכל פנחס היט תכנן את הבית בסגנון הבינלאומי, המוכר יותר כבאוהאוס המאפיין בתים רבים בשדרה ואת סביבת העיר הלבנה. הסגנון מאופיין בקווים נקיים וברורים ובצבעים בהירים, המעידים על הרבה מחשבה וקפדנות עיצובית. הבניין אוכלס לראשונה במאי 1934 וכלל 30 חדרי מגורים וגראז'. עם השנים הוסב לבניין משרדים, בהמשך נרכש על ידי האוליגרך ארקדי גאידמק עד שננטש ונזנח. בית נפרסטק 1935 | צילום: ארכיון עיריית תל-אביב

גאולתו של בית נפרסטק הגיע עם בואם של הזוג התר וג'רי שוורץ - איש עסקים יהודי-קנדי, הבעלים של חברת אחזקות בקנדה, פילנתרופ גדול והמייסד של קרן הישג, שתומכת בחיילים בודדים ומעניקה להם מלגות לימודים בתום שירותם הצבאי. ב-2006 אדון שוורץ קנה את בית לוין ומיקם בו את משרדי הקרן, ושנתיים אחרי רכש גם את בית נפרסטק הצמוד והשלים את "ההשתלטות" על הקטע של רוטשילד, בין הרחובות שד"ל לרמח"ל, ויצר מתחם אחד גדול. ב-2011 שוורץ הגיע להוטל מונטיפיורי, פגש את מתי ברודו וסיפר על רצונו לפתוח מלון בוטיק ומסעדה והציע לו להצטרף אליו. העסקה נחתמה, ובמסגרתה הוחלט ש-R2M תהיה אחראית על ההקמה, הניהול וההפעלה של המלון והמסעדות שלו. ב-2012 השיפוץ והחידוש יצאו לדרך בהשקעה של מעל 100 מיליון שקלים, תוך תהליכי שימור מחמירים ושמירת החיצוניות האלגנטית והבהירה שלו.

התכנון והעיצוב

במקור בית נפרסטק התפרס על שלוש קומות אך במהלך השיפוצים הוא נותק מהקרקע, נתלה באוויר, ממש כך, ותחתיו נחפרו ארבע קומות נוספות בהן חניון וקומת רחוב ציבורית ופתוחה אל השדרה. על השימור ותכנון המלון אחראים האדריכלים הצעירים אביטל גורארי ונתנאל אלפסי, ממשרדAN+ , שליוו את הקבוצה בחלק מהפרויקטים שלהם. השניים תכננו גם את חלקו המערבי של הבניין - אגף חדש מחופה כולו בקירות מסך מזכוכית שנראה כחלק אינטגראלי של הבניין המקורי. שני האגפים, הישן והחדש, משלימים זה את זה ויוצרים מראה מרשים ומעניין שמשקיף לבית לוין ולגינה הפנימית.

בעוד שבתכנון המלון הקפידו על "עבודה עברית", בשלב העיצוב הרחיקו לפריז על פי בחירתה של הגב' התר שוורץ, שגייסה את LIAIGRE - סטודיו לעיצוב פנים שעיצב את כל בתיה ברחבי העולם, ומי שאחראים על עיצוב האגף החדש של מלון Costes המפורסם בעיר האורות. בזמן שמתי וג'רי היו אחראים על התכנון והבניה, רותי והתר היו עסוקות בחלק העיצובי, והן לא עיגלו פינות. כאן "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים" היא לא קלישאה, וזה כולל אפילו את חדר השירותים – אליהם עוד נחזור. החומרים שנבחרו הם מהטובים והאיכותיים בעולם, ברמת גימור מטורפת, בירידה לפרטים, בהקפדה שלהם, שמניסיון והכרות, לא נראו הרבה כמותם בארץ. גם הנגרות והפיניש מדויקים על המילימטר, החל מהדלתות, החלונות, הרהיטים והכלים הסניטריים דרך הטקסטיל ועד לאבזור ולאמנות, שהם הכי יפים ומנהלים דיאלוג אחד עם השני. העיצוב אלגנטי ומאופק, הקווים נקיים ועל זמניים, הצבעים בהירים, מונוכרומטיים ומרגיעים, ויחד עם זאת מלאי שיק וסטייל.

המטרה היא ליצור חוויה הוליסטית

"הרעיון של R48 הוא לא עוד קו מלונאי, כמו במלונות היוקרה, אלא חוויה הוליסטית ברמה של להבין את כל הצרכים והגחמות של האורח. Yes We Can- המשפט שטבע הנשיא ברק אובמה, מיושם כאן הלכה למעשה ואין דבר שהאורח ירצה ויבקש ולא יקבל מיד ומהר. אנחנו מחזיקים בתודעת שירות פנומנאלית. צריך להבין שהקהל שמגיע להתארח אצלנו מורגל לבתי פאר גדולים, למשרתים, ולכן גם במלון אנחנו רוצים להעניק לו חוויה אישית תוך שמירה על הסטנדרטים הגבוהים שהוא מורגל אליהם", אומר אורן, ומוסיף שהם רצו להביא למלון משהו שעוד אין פה. "נכון, יש בארץ מלונות יוקרה ויש מלונות בוטיק אבל אין את הסטנדרטים ואת הגישה האישית שיש במלון בוטיק עם 11 חדרים. אנחנו מודעים לכל הרצונות של האורח עד לרמת קפסולות הקפה המועדפות עליו, חימום החדר, התאורה ואיך להציע לו את המיטה בדרך שהוא אוהב. דקויות של שירות שהצוות מוכשר בדיוק לכך, ברמת הסטנדרטים המוקפדים הנהוגים גם במסעדות שלנו. הרעיון במלון הוא לא להיות בתפוסה מלאה כל הזמן אלא לעבוד על המיצוב, השירות וההקשבה לצורך של האורחים כדי להיות תמיד הכי טובים ומדויקים להם. חשבנו על כל פרט על מנת להפוך את חווית האירוח לבלתי נשכחת". כמה יופי בלב העיר. הבריכה במלון | צילום: יחצ צילום: יחצ צילום: יחצ

לשאלה מי קהל היעד שלהם הוא אומר: "זה לא סוד שהתוכנית הראשונה הייתה לארח בעיקר תיירים ואנשי עסקים, אבל המלחמה טרפה לנו את הקלפים. פתחנו את המלון בפברואר אשתקד והיו לנו אחוזי תפוסה גבוהים, היום האורחים הם בעיקר ישראלים".

בגדול, הדיוק במלון היא מילת המפתח גם בנראות הכללית, בשירות, בחוויית האירוח, בפסיליטיז ובטח שבאוכל. ואלה, חשוב לציין, לא באים על חשבון הנעימות והנינוחות ששוררת מסביב. למרות הצבעים הבהירים, המונו-כרומטיים, ההרגשה במלון היא של חמימות עוטפת, מרגיעה ומורידה הילוך מיד עם המעבר מהרחוב ההומה אל הגינה הלבנה, המנוקדת בירוק. בדיוק מה שכולנו צריכים בתקופה האחרונה, ובכלל.

בסוויטות חשבו על כל הדברים הקטנים (תרתי משמע)

R48 הוא מלון אורבני-מודרני-יוקרתי שעושה הומאז' לימי תל אביב הקטנה, כשחלק מהריהוט נראה וינטג' ומזכיר את בתי שנות ה-30-50. במלון 11 סוויטות המשתרעות על 38-150 מ"ר, בשלושה סגמנטים – סטודיו, סוויטות צמודות מרפסת באגף הבאוהאוס, ופנטהאוז שמשתרע על קומה שלמה. סוויטות הסטודיו ממוקמות באגף הזכוכית והן מזכירות אקווריום ענק שמשקיף לגינה ולשדרה. בכולן מיטת קינג סייז ומצעי כותנת משי שלא תרצו לצאת ממנה, חדר רחצה גדול עם אמבט פרי סטנדינג ומקלחת עם שלושה ראשי זרמים, פינת ישיבה (ובסוויטות באוהאוס גם סלון, שולחן אוכל/עבודה ושירותים כפולים) ויחידת קיר מרשימה שבמגירותיה מסתתרים בר אלכוהול משובח, מקרר משקאות ומגוון חטיפים ושוקולד לשימוש חופשי.

זוכרים את עניין הפרטים הקטנים? אז גם כאן. בקבלת הפנים תמתין בחדר ארוחה קטנטונת עם כריכונים, מלפפוני בייבי, זיתים, שקדים, מאפינס ויין, כמובן. למעשה, תוכלו לבוא רק עם בגדים וכל השאר יחכה לכם בסוויטה, עד לרמת מברשת ומשחת השיניים, מסרק, מספרים, אצטון, מים מינרליים, קרם לחות, מבשם אויר, USB, ערכת כלי תפירה אמיתית כולל קוצץ חוטים, וגם חלוק ונעלי בית פרוותיות. בלי שתבקשו יסדרו את החדר פעמיים-שלוש ביום, ובערב יערכו את החדר לשינה - ינמיכו את האורות, יתאימו את חום-קור המזגן, ינעלו את התריסים, ויוסיפו ערכת לילה טוב עם כוסית אלכוהול, שוקולד וברכה לשינה טובה. צילום: יחצ צילום: יחצ

צילום: יחצ

למרות מיקום המלון על השדרה הסואנת וההומה, הרעש לא נשמע בפנים בשל ההשקעה בכל נושא האיטום והאקוסטיקה. גם בנושא הטכנולוגי הושקעה הרבה מחשבה, וכסף, ומדובר במלון חכם שנשלט על יד אייפד ואפלקציות שמופקדות על התאורה, המזגן, הטלוויזיה וסגירת התריסים. גם בחדר שירותים יש מערכת שליטה חכמה שדואגת להדליק את האור ולהרים את מכסה האסלה באופן אוטומטי מיד שפותחים את הדלת, להאיר את פנים האסלה, לחמם את המושב, וגם לשטוף ולייבש את העכוז אחרי. כזה, אנחנו מודים, עוד לא היה לנו מעולם.

הגינה מרגישה כמו בניו יורק ובמעלית יש כורסה

גינת המלון היפה היא פנימית, פתוחה ומחברת בין בית לוין לבין המלון. הגינה תוכננה ועוצבה על ידי פיט אודולף, מאדריכלי הנוף ותכנון הגנים הטובים ונחשבים בעולם, שעיצב בין השאר את ה-High Line Garden בניו יורק. אודולף עיצב את הגן בגישה נטורליסטית ומינימליסטית, בצבעים בהירים, ובהשראת האדריכלות של המלון, שלא גונבת ממנו את הפוקוס ויוצרת הרמוניה מושלמת ביניהם. אודולף תכנן ועיצב גם את הגינון על הגג, שסובב את הבריכה ומעצים את יופייה, וכן את גינת מסעדת הבראסרי, שם בחר בעצי זית.

אחת מהאטרקציות הייחודיות במלון היא מעלית זכוכית שעולה ויורדת בתוך פיר שהקיר הפנימי שלו בנוי מאבני סליקט המקוריים, שאפיינו את הבנייה התל אביבית באותן השנים. המעלית השקופה, שהיא לדברי אורן מהגדולות מסוגה בעולם, רוהטה בספה, כורסה, שטיח ומנורה והיא מזמינה לשקוע עם ספר כאילו היה זה סלון ביתי.

במלון יש גם חדר כושר ובריכת אינפיניטי על הגג שמחוממת ל-30 מעלות, פתוחה 24/7 ומשקיפה על העיר והשדרה. נכון לעכשיו אין ספא, והוא צפוי להיפתח בשנה הבאה, אבל יש אפשרות לקבל את כל סוגי הטיפולים בסוויטה. עוד במלון: שתי מסעדות, בר, חדר ישיבות נוח ופונקציונאלי לעריכת כנסים קטנים ופגישות עסקיות, וכן רום סרוויס ושירות וולה פרקינג.

והכי חשוב: הקולינריה

"אוכל טוב, אירוח מעולה ואווירה נהדרת הם 'הלחם והחמאה' של תרבות האוכל שלנו", זה המוטו של קבוצת המסעדנות הנחשבת, שמיושמת גם במלון. כאן הם פתחו שתי מסעדות – האחת מסעדת שף אינטימית בצמוד ללובי ולגינה, השנייה בראסרי בקומת הרחוב. על שתיהן מנצח השף אהוד סולומון, מי שהיה השף של הקופי בר.

R48 Chefs Table – מסעדה קטנה שיכולה לארח 22 סועדים בלבד. הרעיון, ארוחה בהפתעה כשהאורחים לא יודעים מה יוגש להם ורק בתום הארוחה יקבלו את התפריט. מדובר בארוחת טעימות עם 11 מנות מדוגמות עליהן עומלים 6-7 שפים במטבח פתוח ואפשר לראותם במלאכתם. עד המלחמה המסעדה הייתה מלאה עם הזמנות ארבעה חודשים קדימה, כשהסרוויס אחרון היה ב-6.10, ומאז היא סגורה כי לדבריהם בתקופה הזו לא היה מקום למסעדות מהסוגה, וכן בגלל שרב הצוות היה מגויס. ארוחות השף צפויות לחזור בחודש הבא (מאי), והן, כמו גם ארוחות הבוקר, יהיו פתוחות לכולם.

בראסרי רוטשילד 48 - הבראסרי היא למעשה שעטנז של הקופי בר והבראסרי מאבן גבירול, שנסגרו והשאירו חלל וגעגוע למנות המיתולוגיות ולאווירה שאפיינה אותן, וכאן הצליחו לשחזר אותן רק עם יותר אלגנטיות וסטייל. מרכז האקשן ומקום הישיבה המבוקש הוא הבר, שכדי ליצור ישיבה נוחה נחפר כמפלס תחתון. הבונוס: לאורחי המלון משוריין שולחן במסעדה, ובעיקר על הבר שם נוצרת דינמיקה מעניינת עם הברמנים. הבראסרי היא אסקפיזם נעים לעסקית צהרים עם מפות ומפיות בד צחורות, כלים יפים ושירות לעילא. במחיר העיקרית תקבלו סלסילת לחם, מטבלים ומגוון פתיחים - דיל מעולה ומינוס אחד, לא ניתן להזמין מקום מראש. לעומת זאת בערב אפשר להזמין שולחן ולהתענג על ארוחה טובה, עם תפריט יומי משתנה (אבל תמיד יהיו המבורגר ביין וסלט קיסר הטוב בעיר), אלכוהול משובח, מוזיקה מעולה, ווויב סקסי ותוסס לצד "היפים והנכונים" - כל מי שיש לו יד ורגל בעולמות העסקים, ההייטק והפוליטיקה, דרך גיבורי תרבות ומשפיעני רשת מובילים, וקיבלתם את מקום הבילוי והאוכל הכי לוהט בתל אביב. צילום: אסף קרלה צילום: יחצ צילום: יחצ

ארוחת הבוקר - מוגשת לשולחן לפי כל כללי הטקס והאירוח, והיא מאוד אלגנטית, יפה וטעימה ועשויה מחומרי הגלם הכי טריים, משובחים ואנינים שיש, אם כי - וזו כנראה הביקורת היחידה בכל האופרציה המצטיינת של המלון. הארוחה מצומצמת ביחס למחיר (220 שקלים לאורחים מבחוץ), ובכלל, וסשימי, דגים מעושנים ומימוזה, למשל, היו עושים לה שדרוג מעולה. לשולחן מוגשת סלסלת לחמים, לחמניות, פרצל ממכרים, מאפינס, וקרואסונים, מלפפוני בייבי, קרפצ'ו עגבניות ופלפל שושקה צלוי, וגם גבינות נהדרות שהם מגבנים במחלבה החדשה שהם פתחו בבית פנורמה. ויש גם מנת ביצים לבקשתכם, מיץ תפוזים סחוט וקפה משובח. צילום: אריאלה אפללו

בשורה התחתונה: כמה עולה לישון ב-R48?

המלון הוא מהיוקרתיים והיקרים בארץ ומותאם בעיקר לבעלי כיס עמוק ופס רחב בכרטיס האשראי. המחיר נקוב בדולרים, ובתרגום לשקלים החל מ-3,800 ועד 12,000 שקלים ללילה לזוג. ואם זה נשמע יקר, קחו בחשבון שיש בארץ לא מעט צימרים יוקרתיים במחירים האלה, ומסתבר שיש להם ביקוש רב בקרב הנופשים הישראלים.

מלון R48, רוטשילד 48, תל אביב. לפרטים והזמנות: באתר

* הכתבת היתה אורחת המלון